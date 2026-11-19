Snapshot Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς, 96 ετών, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πτώση που προκάλεσε υποσκληρίδιο αιμάτωμα.

Παρότι η ακτινολογική εικόνα του αιματώματος έχει βελτιωθεί, η νευρολογική του κατάσταση παραμένει σταθερή χωρίς σημάδια ανάκαμψης.

Ο ηθοποιός παραμένει διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και δεν ανταποκρίνεται στο περιβάλλον του.

Η προχωρημένη ηλικία του δυσχεραίνει τις πιθανότητες ανάρρωσης, ενώ δεν υπάρχει συγκεκριμένος ορίζοντας για την εξέλιξη της κατάστασής του. Snapshot powered by AI

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς παραμένει διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου δίνει μάχη για τη ζωή του μετά από σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι.

Η κατάσταση της υγείας του προκαλεί ανησυχία στους θεράποντες ιατρούς, παρά ορισμένες θετικές εξελίξεις στις απεικονιστικές εξετάσεις.

Ο 96χρονος ηθοποιός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πτώση στο σπίτι του που προκάλεσε υποσκληρίδιο αιμάτωμα. Σύμφωνα με τον πνευμονολόγο και εντατικολόγο Ανδρέα Στράτη, που μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η ακτινολογική εικόνα του αιματώματος έχει βελτιωθεί, ωστόσο η νευρολογική του κατάσταση παραμένει αμετάβλητη.

«Παρά τη βελτίωση στο υποσκληρίδιο αιμάτωμα, νευρολογικά η κατάσταση είναι σταθερή χωρίς σημάδια ανάκαμψης», τόνισε ο γιατρός, επισημαίνοντας ότι η διακοπή της καταστολής δεν έχει οδηγήσει σε αλληλεπίδραση του ασθενούς με το περιβάλλον του.

Ο κ. Στράτης απάντησε ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένος ορίζοντας, αλλά όσο περνούν οι μέρες χωρίς νευρολογική βελτίωση, η κατάσταση γίνεται πιο δύσκολη.

Σε ερώτηση για τις ελπίδες που υπάρχουν, ο εντατικολόγος υπογράμμισε πως βασική προϋπόθεση είναι η εγκεφαλική ανταπόκριση, ενώ τόνισε ότι η προχωρημένη ηλικία του ηθοποιού δεν λειτουργεί υπέρ της ανάρρωσής του.