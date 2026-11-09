Δημήτρης Καλλιβωκάς: Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ ο σπουδαίος ηθοποιός

Η κατάσταση του αγαπημένου ηθοποιού περιγράφεται «πολύ δύσκολη»

Δημήτρης Δρίζος, Επιμέλεια

Δημήτρης Καλλιβωκάς: Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ ο σπουδαίος ηθοποιός
LIFESTYLE
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  • Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς, 96 ετών, νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μετά από πτώση στο σπίτι του που του προκάλεσε σοβαρά τραύματα.
  • Ο ηθοποιός αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα υγείας και είναι καθηλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι τα τελευταία χρόνια.
  • Τον Απρίλιο του 2026 είχε εκφράσει την επιθυμία του να φύγει από τη ζωή λόγω της απώλειας της αυτονομίας και της ψυχολογικής κατάστασής του.
  • Η σύζυγός του, η οποία είναι τυφλή, διαμένει σε ίδρυμα στην Τήνο, γεγονός που έχει επιβαρύνει την ψυχική του κατάσταση.
  • Ο ηθοποιός δίνει πλέον μάχη για τη ζωή του χωρίς την παρουσία της συζύγου του, που υπήρξε σημαντική υποστήριξη στη ζωή του.
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Την πιο μεγάλη μάχη για τη ζωή του καλείται να δώσει ένας από τους τελευταίους σπουδαίους ηθοποιούς της Γενιάς του ’30, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς. Ο 96χρονος ηθοποιός, ο οποίος τα τελευταία χρόνια της ζωής του αντιμετωπίζει πολλαπλά προβλήματα υγείας, αυτή τη φορά καλείται να δώσει άλλη μια μάχη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας δημόσιου νοσοκομείου, καθώς ένα πέσιμο μέσα στο σπίτι του τού επέφερε πολλαπλά χτυπήματα στο πρόσωπο και το σώμα.

«Η κατάστασή του φαίνεται να είναι πολύ δύσκολη» μετέφερε άνθρωπος του νοσοκομείου, ο οποίος είδε από την πρώτη στιγμή τον μεγάλο μας ηθοποιό στο κρεβάτι της Εντατικής, με τα σημάδια στο πρόσωπο να είναι εμφανή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Espresso», ο ηθοποιός, που έχει γράψει με χρυσά γράμματα το όνομά του στις σελίδες του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου, βρέθηκε να κείτεται στο πάτωμα από το αναπηρικό αμαξίδιο στο οποίο βρίσκεται καθηλωμένος τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα η οικονόμος του να ειδοποιήσει τους δικούς του ανθρώπους και εκείνοι με τη σειρά τους να ειδοποιήσουν το ΕΚΑΒ προκειμένου να του παράσχει τις πρώτες βοήθειες.

Το 2021, ενώ η σύζυγός του είχε ήδη τυφλωθεί ολοκληρωτικά, αποφάσισαν από κοινού να μεταφερθεί σε ίδρυμα της Τήνου με σκοπό να έχει καλή διαβίωση.

Ο ίδιος δεν ήταν σε θέση να τη φροντίζει, ενώ η γυναίκα του δεν μπορούσε να αυτοσυντηρηθεί. Εκτοτε ο υπέροχος αυτός άνθρωπος και ηθοποιός με το σπάνιο ήθος άρχισε να καταρρέει ψυχολογικά. Του έλειπε η γυναίκα του, με την οποία πορεύτηκε πάνω από μισό αιώνα.

«Κάποτε είχα ευχηθεί να φύγω πρώτος από αυτή τη ζωή. Τώρα το εύχομαι διπλά και τριπλά, ότι πρέπει να φύγω, όσο είναι καιρός και ο νους μου αντέχει» μας έλεγε τότε με τρεμάμενη φωνή και μας ευχαριστούσε για τη συνομιλία που είχαμε. Πλέον, ο ίδιος δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, χωρίς να έχει στο πλευρό του την πολυαγαπημένη του Ιωάννα.

Πηγή: Εφημερίδα «Espresso»

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