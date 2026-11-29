Με νεότερη εισήγηση της επιτροπής εκτίμησης κινδύνου για την κακοκαιρία «Άργος», εκδόθηκαν δύο ακόμη προειδοποιητικά μηνύματα από το 112, για περιορισμό των μετακινήσεων λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και θυελλωδών ανέμων από σήμερα 29 Νοεμβρίου 2026 και καθ’ολη τη διάρκεια της αυριανής ημέρας, 30 Νοεμβρίου 2026.

Συγκεκριμένα: 1.Στις 22:20, για τα νησιά Κέα, Κύθνο και Μήλο

2.Στις 22:25, για τις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου.

Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026, έχουν εκδοθεί ακόμη έξι μηνύματα, από το 112.

Συγκεκριμένα: 1. Στις 14:05, για την Αττική

2. Στις 14:18, για την Ευβοια

3. Στις 14:26, για τη νήσο Σκύρο

4. ⁠Στις 18:15 για τη Λακωνία

5. ⁠Στις 18:30 για τα Κύθηρα και

6. Στις 21:13 για απαγόρευση κυκλοφορίας στη Σέριφο

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, παραμένουν σε διασπορά σε διάφορες περιοχές της χώρας προκειμένου να επέμβουν άμεσα εφόσον απαιτηθεί.