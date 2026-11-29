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Νέα δεδομένα για την εξέλιξη της κακοκαιρίας «Άργος» παρουσιάζει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, επισημαίνοντας ότι, παρά τη σταδιακή μετατόπιση των ισχυρών φαινομένων προς τη νότια Ελλάδα, ο υδρολογικός κίνδυνος παραμένει αυξημένος σε περιοχές που έχουν ήδη δεχθεί μεγάλες ποσότητες νερού.

Τι λένε τα προγνωστικά δεδομένα

Μετά την πολύ έντονη επιβάρυνση της Κυριακής σε τμήματα της ανατολικής και κεντρικής χώρας, το κύριο βάρος της κακοκαιρίας μετατοπίζεται από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου νοτιότερα, με την Κρήτη να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των σημαντικότερων βροχοπτώσεων. Η εικόνα του τετραημέρου παραμένει χειμωνιάτικη, με ενισχυμένους ανέμους στο Αιγαίο, σημαντικές βροχές κυρίως στα νότια και ανατολικά, αλλά και χιονοπτώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου – Η πιο απαιτητική ημέρα για την Κρήτη

Η Δευτέρα είναι η ημέρα που χρειάζεται τη μεγαλύτερη προσοχή, κυρίως για την Κρήτη. Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δίνουν τοπικά πολύ υψηλά ποσά βροχής, με τις μεγαλύτερες τιμές να εντοπίζονται κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα του νησιού.

Σε επίπεδο ζωνών και λεκανών απορροής, το Flood Early Watch είχε ήδη εντοπίσει ως ιδιαίτερα επιβαρυμένη την περιοχή Αλμυρού–Γεωργιούπολης–Βάμου, με ημερήσιες τιμές της τάξης των 118 mm και συνολικά ποσά που μπορούν να προσεγγίσουν ή τοπικά να ξεπεράσουν τα 160 mm. Στα Χανιά οι μέγιστες τιμές εμφανίζονται επίσης πολύ υψηλές, έως περίπου 158 mm, ενώ σημαντικά ποσά προβλέπονται και στο Ρέθυμνο. Στο Οροπέδιο Λασιθίου τα ύψη βροχής είναι χαμηλότερα, αλλά παραμένουν αξιόλογα.

Οι άνεμοι παραμένουν ισχυροί, κυρίως στο Αιγαίο, όπου μπορούν να φθάσουν τα 8 έως 9 μποφόρ, με ταχύτητες κοντά ή και πάνω από 80 km/h σε θαλάσσιες περιοχές. Στο Ιόνιο οι άνεμοι είναι επίσης ενισχυμένοι, τοπικά έως 7–8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα στα βόρεια, με ελάχιστες κοντά στους 0–4 °C και μέγιστες περίπου 7–10 °C, ενώ στην κεντρική χώρα οι μέγιστες κινούνται περίπου στους 11–14 °C. Στα νότια και στα νησιά του Αιγαίου οι τιμές είναι υψηλότερες, γενικά 14–18 °C.

Χιονοπτώσεις

Ο τετραήμερος χάρτης χιονόπτωσης δείχνει αξιόλογο σήμα ήδη από τη Δευτέρα. Το μέγιστο ισοδύναμο νερού χιονόπτωσης φθάνει τα 48,7 mm στις 30 Νοεμβρίου, με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις να εντοπίζονται κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας. Την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου το αντίστοιχο μέγιστο μειώνεται στα 30,7 mm, ενώ την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου αυξάνεται εκ νέου στα 34,7 mm. Την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου παραμένει αξιόλογο, με μέγιστη τιμή περίπου 32,8 mm. Πρόκειται κυρίως για ορεινές χιονοπτώσεις, με σαφώς πιο χειμωνιάτικη εικόνα σε Πίνδο, ορεινή Θεσσαλία, Στερεά και βορειότερα ορεινά τμήματα.

Την Τρίτη η ένταση των βροχοπτώσεων μειώνεται αισθητά σε σχέση με τη Δευτέρα, χωρίς όμως να σταματούν πλήρως τα φαινόμενα. Οι βροχές περιορίζονται περισσότερο στα ανατολικά, στα νότια και στο Αιγαίο. Τα μέγιστα ύψη βροχής είναι πλέον αρκετά χαμηλότερα από αυτά της Δευτέρας, ενώ οι άνεμοι εξακολουθούν να είναι ενισχυμένοι στο Αιγαίο, αλλά παρουσιάζουν σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία παραμένει σε χειμωνιάτικα επίπεδα, ιδιαίτερα στην ηπειρωτική χώρα, με χαμηλές πρωινές τιμές στα βόρεια και στα ορεινά.

Τετάρτη 2 ΔεκεμβρίουΤην Τετάρτη η εικόνα γίνεται περισσότερο τοπική. Οι βροχές είναι γενικά μικρότερης έντασης, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν περιοχές με αξιόλογα φαινόμενα, κυρίως στο Αιγαίο και στα νότια.

Οι άνεμοι υποχωρούν περαιτέρω, χωρίς να λείπουν τα ενισχυμένα διαστήματα στα πελάγη. Οι χιονοπτώσεις διατηρούνται στα ορεινά, καθώς το θερμοκρασιακό πεδίο παραμένει αρκετά χαμηλό.

Πέμπτη 3 ΔεκεμβρίουΗ Πέμπτη φαίνεται ως η περισσότερο βελτιωμένη ημέρα του τετραημέρου από πλευράς βροχοπτώσεων, χωρίς όμως να εξαφανίζονται πλήρως τα φαινόμενα. Παραμένουν τοπικές βροχές και ορεινές χιονοπτώσεις, με το κύριο ενδιαφέρον να εντοπίζεται περισσότερο σε ανατολικά και βόρεια ορεινά τμήματα.

Η θερμοκρασία δεν παρουσιάζει μεγάλη άνοδο και η αίσθηση του καιρού παραμένει χειμωνιάτικη.

Αττική

Στην Αττική η Δευτέρα είναι σαφώς η πιο ενδιαφέρουσα ημέρα. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία έδιναν τοπικά ύψη βροχής έως περίπου 10 mm, με σαφώς μικρότερη ένταση από εκείνη της Κυριακής.

Οι άνεμοι στρέφονται σε βόρειες διευθύνσεις και ενισχύονται κυρίως στα ανατολικά και στα θαλάσσια τμήματα. Η θερμοκρασία υποχωρεί αισθητά, με τις μέγιστες να κινούνται γενικά σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο γεγονός ότι αρκετές λεκάνες της βόρειας και ανατολικής Αττικής έχουν ήδη δεχθεί σημαντικά ύψη βροχής. Η περιοχή του Μαραθώνα και γενικότερα η βορειοανατολική Αττική παραμένουν υδρολογικά επιβαρυμένες, ακόμη και αν τα νέα ύψη βροχής είναι μικρότερα.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη η εικόνα είναι σαφώς ηπιότερη. Για τη Δευτέρα τα προγνωστικά στοιχεία δίνουν ουσιαστικά ελάχιστη ή μη αξιόλογη βροχόπτωση, με ποσά κοντά στο μηδέν.

Οι άνεμοι είναι βόρειοι έως βορειοδυτικοί, κατά διαστήματα ενισχυμένοι, ενώ η θερμοκρασία διατηρείται χαμηλή, με μέγιστες γενικά κοντά στους 8–10 °C και αρκετά χαμηλότερες πρωινές τιμές.

Περιοχές αυξημένης προσοχής ανά περιφέρεια

Η αποτίμηση του επόμενου διαστήματος δεν μπορεί να βασιστεί μόνο στο πόσα χιλιοστά βροχής προβλέπονται σε ένα σημείο. Μετά τις σημαντικές βροχοπτώσεις που έχουν ήδη προηγηθεί, ιδιαίτερη σημασία αποκτά πλέον η κατάσταση των λεκανών απορροής, η υγρασία του εδάφους και το κατά πόσο η νέα βροχή μπορεί να μετατραπεί ταχύτερα σε επιφανειακή απορροή.

Για τον λόγο αυτό εξετάζουμε συνδυαστικά τα προϊόντα Flood Early Watch, SOIL V8 και FLOODS, τα οποία δεν αποτελούν επίσημη προειδοποίηση πλημμύρας, αλλά εργαλεία διάγνωσης και ιεράρχησης των περιοχών που παρουσιάζουν ισχυρότερο υδρομετεωρολογικό σήμα.

Ο πίνακας των δέκα λεκανών με το ισχυρότερο κυλιόμενο 24ωρο αναδεικνύει μια αρκετά καθαρή γεωγραφική κατανομή του υδρομετεωρολογικού ενδιαφέροντος για τις επόμενες 72 ώρες. Το σημαντικό στοιχείο είναι ότι δεν εξετάζουμε απλώς ένα σημειακό μέγιστο βροχής, αλλά τη μέση βροχόπτωση μέσα σε ολόκληρη επίσημη λεκάνη απορροής, κάτι που έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία για την εκτίμηση της συνολικής επιβάρυνσης.

Στην κορυφή βρίσκεται η λεκάνη της Εύβοιας GR19, με μέση 24ωρη βροχόπτωση 101,7 mm και κορύφωση στις 05:00 EET της 30ής Νοεμβρίου. Οι βραχύτερες διάρκειες είναι επίσης υψηλές, με 10,3 mm στη μία ώρα, 27,8 mm στο τρίωρο και 47,1 mm στο εξάωρο. Αυτό σημαίνει ότι η βροχή δεν εμφανίζεται μόνο ως μεγάλο 24ωρο άθροισμα, αλλά διατηρεί και σημαντική ένταση σε μικρότερα χρονικά διαστήματα.

Πολύ ισχυρό είναι και το σήμα στην Κρήτη. Η λεκάνη του βόρειου τμήματος Χανίων–Ρεθύμνου–Ηρακλείου GR39 εμφανίζεται δύο φορές στην πρώτη δεκάδα, με διαφορετικές ζώνες της ίδιας ευρύτερης υδρολογικής περιοχής. Η ισχυρότερη φθάνει τα 100,5 mm στο 24ωρο, με 26,1 mm στο τρίωρο και 44,5 mm στο εξάωρο, ενώ η δεύτερη φθάνει τα 84,9 mm. Και στις δύο περιπτώσεις η κορύφωση τοποθετείται τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Δεκεμβρίου. Η χρονική αυτή συγκέντρωση ενισχύει την ανάγκη στενής παρακολούθησης της βόρειας Κρήτης, καθώς η βροχή αναμένεται να αποκτήσει σαφή κορύφωση μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και το Λεκανοπέδιο Αττικής. Η λεκάνη GR26 εμφανίζεται δύο φορές στην πρώτη δεκάδα, με 24ωρα ύψη 85,4 και 69,9 mm. Η ισχυρότερη από τις δύο παρουσιάζει 10,7 mm στην ώρα, 30,6 mm στο τρίωρο και 52,3 mm στο εξάωρο. Πρόκειται για σημαντικές τιμές σε αστικοποιημένη περιοχή, όπου η γρήγορη απορροή μπορεί να αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία. Η κορύφωση τοποθετείται γύρω στις 02:00 EET της 30ής Νοεμβρίου.

Στην πρώτη δεκάδα βρίσκεται επίσης η λεκάνη του Ασωπού GR25, με 64,9 mm στο 24ωρο, 28,0 mm στο τρίωρο και 39,8 mm στο εξάωρο. Αντίστοιχα, δύο λεκάνες του Αργολικού Κόλπου GR31 εμφανίζουν 64,7 και 62,9 mm αντίστοιχα, με κορύφωση επίσης τις πρώτες πρωινές ώρες της 30ής Νοεμβρίου.

Ο Σπερχειός GR35 εμφανίζεται με 58,9 mm στο 24ωρο, ενώ ο Βοιωτικός Κηφισός GR23 με 57,5 mm. Και οι δύο λεκάνες παραμένουν αξιόλογες από υδρομετεωρολογική άποψη, ιδιαίτερα επειδή η βροχή συγκεντρώνεται σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Η γενική εικόνα δείχνει τρεις βασικούς άξονες αυξημένου ενδιαφέροντος: την Εύβοια, την Αττική–Ανατολική Στερεά και τη βόρεια Κρήτη. Παράλληλα, αξιόλογο σήμα διατηρούν η Αργολίδα, ο Σπερχειός και ο Βοιωτικός Κηφισός.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο χρονισμός. Οι περισσότερες λεκάνες της ηπειρωτικής χώρας κορυφώνουν το ισχυρότερο 24ωρο μέσα στη νύχτα και τις πρώτες πρωινές ώρες της 30ής Νοεμβρίου, ενώ στην Κρήτη η κύρια κορύφωση μετατοπίζεται προς τις πρώτες ώρες της 1ης Δεκεμβρίου. Αυτό αποτυπώνει καθαρά τη σταδιακή μετατόπιση του κύριου πυρήνα των φαινομένων προς τα νότια.

Πρέπει επίσης να υπογραμμιστεί ότι ο συγκεκριμένος πίνακας αποτελεί rainfall-only screening. Δηλαδή ταξινομεί τις λεκάνες με βάση την προβλεπόμενη βροχή και δεν αποτελεί από μόνος του πρόγνωση πλημμύρας. Για την πλήρη υδρολογική αξιολόγηση χρειάζεται να συνδυαστεί με την προϋπάρχουσα υγρασία του εδάφους, την απόκριση απορροής και το event signal των SOIL V8 και FLOODS.

Παρόλα αυτά, ως μετεωρολογικός δείκτης είναι ιδιαίτερα σαφής: η Εύβοια και η βόρεια Κρήτη είναι οι δύο περιοχές όπου το μέσο 24ωρο ύψος βροχής σε επίπεδο λεκάνης ξεπερνά τα 100 mm, ενώ η Αττική εμφανίζει επίσης πολύ σημαντικό σήμα με τιμές έως 85,4 mm. Αυτές είναι οι περιοχές που αξίζει να παρακολουθούνται στενότερα στις επόμενες ώρες.

Οι λεκάνες που χρειάζονται στενότερη παρακολούθησηΑπό τη συνδυασμένη εικόνα FLOODS, Flood Early Watch και SOIL, οι λεκάνες που αξίζουν ιδιαίτερη προσοχή είναι:

Αλμυρός–Γεωργιούπολη–Βάμος

Χανιά και δυτική Κρήτη

Ρέθυμνο

Κηρέας Ευβοίας

Ψαχνά Ευβοίας

Μαραθώνας

Αλμυρός–Πήλιο

Ασωπός

λεκάνες κεντρικής και νότιας Εύβοιας

Εδώ πρέπει να υπογραμμιστεί ότι ο υδρολογικός κίνδυνος δεν εξαρτάται μόνο από τη νέα ημερήσια βροχή. Σε περιοχές όπου έχουν ήδη προηγηθεί μεγάλα ύψη υετού, ακόμη και μια σαφώς μικρότερη νέα βροχόπτωση μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη απορροή, επειδή τα εδάφη και οι λεκάνες έχουν ήδη επιβαρυνθεί.

Το επόμενο τετραήμερο δεν παρουσιάζει ενιαία ένταση σε όλη τη χώρα. Η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου είναι η σημαντικότερη ημέρα, με το κύριο ενδιαφέρον να μεταφέρεται στην Κρήτη και ιδιαίτερα στα δυτικά και βόρεια τμήματα του νησιού. Από την Τρίτη τα φαινόμενα σταδιακά υποχωρούν, αλλά η χειμωνιάτικη εικόνα παραμένει, με χαμηλότερες θερμοκρασίες, ενισχυμένους ανέμους στο Αιγαίο και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Παράλληλα, δεν πρέπει να αγνοηθεί η υδρολογική επιβάρυνση που έχει ήδη δημιουργηθεί σε Εύβοια, ανατολική Θεσσαλία και βορειοανατολική Αττική. Εκεί, ακόμη και μικρότερα νέα ύψη βροχής μπορεί να έχουν μεγαλύτερη σημασία από ό,τι δείχνει ο αριθμός του ημερήσιου υετού. Η συνολική εικόνα δείχνει μια σταδιακή μετατόπιση και εξασθένηση της κακοκαιρίας, αλλά όχι άμεση επιστροφή σε εντελώς ήπιες συνθήκες.

Λίγα λόγια για τον νέο τρόπο παρουσίασης κακοκαιριών

Η παρούσα εργασία έχει καθαρά ερευνητικό και διαγνωστικό χαρακτήρα , αλλά το άρθρο μεταδίδει την πραγματικήα κατάσταση . Η δουλειά μας δεν υποκαθιστά την επίσημη προειδοποίηση ούτε επιχειρεί να δώσει από μόνη της οριστικές απαντήσεις για την εξέλιξη ενός υδρολογικού επεισοδίου. Στόχος της είναι να συνδυάζει μετεωρολογικά και υδρολογικά δεδομένα, να εντοπίζει έγκαιρα τα ισχυρότερα σήματα και να μας βοηθά να κατανοούμε καλύτερα τη συμπεριφορά των λεκανών απορροής.

Το γεγονός ότι αρκετές από τις εκτιμήσεις και τις περιοχές αυξημένου ενδιαφέροντος που αναδεικνύονται από αυτή τη διαδικασία τελικά επαληθεύονται στην πράξη, μας δίνει ιδιαίτερη δύναμη και κίνητρο να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Όχι με διάθεση υπερβολής ή βεβαιότητας, αλλά με ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην επιστημονική τεκμηρίωση, στον συνεχή έλεγχο των αποτελεσμάτων και στη βελτίωση των εργαλείων μας. Η έρευνα αυτή θα συνεχιστεί, με στόχο τη σταδιακή ενσωμάτωση περισσότερων παραμέτρων, τη βελτίωση της χωρικής και χρονικής ανάλυσης και, κυρίως, την καλύτερη σύνδεση της πρόγνωσης της βροχής με την πραγματική απόκριση του εδάφους και των λεκανών απορροής. Κάθε επαλήθευση αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς μια πιο ολοκληρωμένη, χρήσιμη και υπεύθυνη προσέγγιση της υδρομετεωρολογικής πρόγνωσης.

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