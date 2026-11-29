Snapshot Snapshot powered by AI

Ο θάνατος του Στέφανου Πατάκη, σε ηλικία 87 ετών, δεν σηματοδοτεί μόνο την απώλεια ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες εκδότες. Κλείνει ένα κεφάλαιο της σύγχρονης πολιτιστικής ιστορίας της χώρας, άρρηκτα συνδεδεμένο με την εκπαίδευση, τη λογοτεχνία και τη διαμόρφωση της αναγνωστικής ταυτότητας ολόκληρων γενεών.

Για περισσότερο από μισό αιώνα, το όνομά του ταξίδεψε μέσα από τις σελίδες χιλιάδων βιβλίων. Βρέθηκε στα σχολικά θρανία, στις πανεπιστημιακές αίθουσες, στις παιδικές βιβλιοθήκες, στα κομοδίνα ανθρώπων που αναζητούσαν στη λογοτεχνία έναν διαφορετικό τρόπο να κατανοήσουν τον κόσμο.

Φιλόλογος, εκπαιδευτικός, συγγραφέας, εκδότης και ακούραστος μελετητής της ελληνικής γλώσσας, ο Στέφανος Πατάκης μετέτρεψε ένα παιδικό όνειρο σε έναν από τους σημαντικότερους εκδοτικούς οίκους της Ελλάδας. Παρακολούθησε τις κοινωνικές και πνευματικές μεταμορφώσεις της χώρας από τη Μεταπολίτευση μέχρι την ψηφιακή εποχή, συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωσή τους μέσα από το βιβλίο.

«Το λεξικό του πενθεί», έγραψαν τα παιδιά του ανακοινώνοντας τον θάνατό του. Τρεις λέξεις που συμπυκνώνουν με συγκλονιστική απλότητα τη διαδρομή ενός ανθρώπου που αφιέρωσε τη ζωή του στη γλώσσα και στην αναζήτηση του νοήματος.

Ο Στέφανος Πατάκης έφυγε από τη ζωή. Πίσω του, όμως, αφήνει μια πολιτιστική κληρονομιά που δεν θα μετρηθεί μόνο σε τίτλους βιβλίων και εκδόσεις, αλλά κυρίως στις γενιές των ανθρώπων που έμαθαν μέσα από τις σελίδες τους να σκέφτονται, να αμφισβητούν και να ονειρεύονται.

Ο Παύλος Πατάκης

Το παιδί που συστήθηκε ως εκδότης πριν ακόμη ενηλικιωθεί

Τον Ιούλιο του 1939, λίγες εβδομάδες πριν από το ξέσπασμα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, γεννήθηκε στην Καλλιθέα ο Στέφανος Πατάκης. Ήταν το μικρότερο από τα πέντε παιδιά μιας οικογένειας με ουγγρικές ρίζες από την πλευρά του πατέρα και καταγωγή από το Αίγιο από την πλευρά της μητέρας.

Τα παιδικά του χρόνια συνέπεσαν με μία από τις σκληρότερες περιόδους της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Η Κατοχή, οι στερήσεις και η μεταπολεμική ανασυγκρότηση αποτέλεσαν το σκηνικό μέσα στο οποίο διαμορφώθηκε η προσωπικότητά του.

Την ίδια εποχή, η Καλλιθέα αποτελούσε μια ιδιαίτερη κοιτίδα πολιτισμού, με ανθρώπους των γραμμάτων, καλλιτέχνες και λογοτέχνες να συνθέτουν τη φυσιογνωμία μιας συνοικίας που είχε αποκτήσει τη δική της πνευματική ταυτότητα.

Η σχέση του με τον εκδοτικό κόσμο ξεκίνησε σχεδόν σαν παιδικό παιχνίδι. Στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου δημιούργησε ένα δικό του περιοδικό, στο οποίο είχε φροντίσει να αναγράφεται η ιδιότητά του ως εκδότη.

Χρόνια αργότερα, ανακαλώντας αυτή την ανάμνηση, θα αποκάλυπτε ουσιαστικά πόσο νωρίς είχε αρχίσει να γράφεται η ιστορία της ζωής του.

Ο Παύλος Πατάκης

Ο φιλόλογος που δεν έπαψε ποτέ να είναι μαθητής

Πριν γίνει εκδότης, ο Στέφανος Πατάκης υπήρξε εκπαιδευτικός. Σπούδασε Φιλολογία στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, ολοκληρώνοντας τις σπουδές του το 1962.

Στη Θεσσαλονίκη ήρθε σε επαφή με προσωπικότητες όπως ο Εμμανουήλ Κριαράς, ο Ιωάννης Κακριδής, ο Λίνος Πολίτης και ο Μανόλης Ανδρόνικος. Μια γενιά πανεπιστημιακών δασκάλων που αντιμετώπιζε την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό όχι ως μουσειακά εκθέματα, αλλά ως ζωντανούς οργανισμούς.

Η εκπαιδευτική του εμπειρία τού επέτρεψε να γνωρίσει από κοντά τις αδυναμίες του σχολείου, τις ανάγκες των μαθητών και τις δυσκολίες των εκπαιδευτικών.

Η παιδεία, για εκείνον, δεν εξαντλούνταν στην απόκτηση ενός πτυχίου. Προϋπέθετε περιέργεια, αμφισβήτηση, καλλιέργεια της προσωπικότητας και διαρκή επαφή με τη γνώση.

Όταν μια νέα Ελλάδα αποκτούσε έναν νέο εκδοτικό οίκο

Η ιστορία των Εκδόσεων Πατάκη αρχίζει σε μια χρονιά ορόσημο για τη σύγχρονη Ελλάδα.

Το 1974, την εποχή που η χώρα περνούσε από τη δικτατορία στη δημοκρατία, ο Στέφανος Πατάκης και η σύζυγός του, Μελπομένη, έβαλαν τα θεμέλια μιας εκδοτικής επιχείρησης στην οδό Ακαδημίας 85, στο κέντρο της Αθήνας.

Το ξεκίνημα δεν είχε τίποτα το μεγαλεπήβολο. Είχε, όμως, σαφή προσανατολισμό. Ανάμεσα στις πρώτες εκδόσεις βρίσκονταν ένα βοήθημα για το Ενύπνιο του Σκιπίωνα του Κικέρωνα και μία σχολική έκδοση της Αντιγόνης του Σοφοκλή.

Ο Παύλος Πατάκης

Μάλιστα, η επιστράτευση του 1974, εξαιτίας της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, διέκοψε προσωρινά τις εκδοτικές εργασίες.

Η πορεία του οίκου ξεκίνησε, κατά κάποιον τρόπο, παράλληλα με την προσπάθεια της ελληνικής κοινωνίας να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της με την παιδεία, τη γνώση και την ελευθερία της σκέψης.

Τα σχολικά βοηθήματα αποτέλεσαν την πρώτη μεγάλη επιτυχία. Για χιλιάδες μαθητές, το επώνυμο Πατάκης έγινε μέρος μιας ολόκληρης εποχής: των πανελλαδικών εξετάσεων, των υπογραμμισμένων σελίδων, των ξενυχτιών πάνω από ένα γραφείο και της αγωνίας για το μέλλον.

Τα βιβλία με τα οποία μεγαλώσαμε

Η μεγάλη εκδοτική περιπέτεια, ωστόσο, μόλις άρχιζε.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ο Στέφανος Πατάκης στράφηκε προς τον κόσμο του παιδικού βιβλίου. Έναν κόσμο στον οποίο η ανάγνωση δεν αποτελούσε πλέον σχολική υποχρέωση, αλλά προσωπική ανακάλυψη.

Τα «Σπουργιτάκια», τα «Χελιδόνια» και τα «Περιστέρια» έγιναν αναγνωρίσιμες σειρές παιδικής λογοτεχνίας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή σχέση με το νεανικό αναγνωστικό κοινό.

Συγγραφείς όπως η Ζωρζ Σαρή, η Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, η Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη και ο Μάνος Κοντολέων συνδέθηκαν με την εκδοτική διαδρομή του οίκου.

Αργότερα, ο «Τριγωνοψαρούλης» του Βαγγέλη Ηλιόπουλου θα έβρισκε τη δική του θέση στην παιδική λογοτεχνία, μιλώντας στις νεότερες γενιές για τη διαφορετικότητα και την αποδοχή.

Μέσα από αυτά τα βιβλία, παιδιά που δεν γνώριζαν ακόμη τι σημαίνει λογοτεχνία ανακάλυπταν τη δύναμη της φαντασίας. Ταξίδευαν σε κόσμους μακρινούς, γνώριζαν διαφορετικές εποχές και εξοικειώνονταν με έννοιες όπως η φιλία, η απώλεια, η δικαιοσύνη και η ελευθερία.

Και, ίσως το σημαντικότερο, μάθαιναν να διαβάζουν όχι επειδή έπρεπε, αλλά επειδή το ήθελαν.

Από τα σχολικά θρανία στη μεγάλη λογοτεχνία

Με το πέρασμα των δεκαετιών, οι Εκδόσεις Πατάκη ξεπέρασαν τα όρια της εκπαιδευτικής βιβλιογραφίας.

Η ελληνική και η μεταφρασμένη πεζογραφία, η ποίηση, η φιλοσοφία, η ιστορία, το δοκίμιο και οι κοινωνικές επιστήμες διεύρυναν την ταυτότητα του εκδοτικού οίκου, ο οποίος εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της εγχώριας βιβλιοπαραγωγής.

Η επιτυχία αυτή δεν μετριέται αποκλειστικά σε πωλήσεις ή αριθμούς τίτλων. Μετριέται και στην κυκλοφορία των ιδεών.

Ο Παύλος Πατάκης

Στους νέους συγγραφείς που απέκτησαν βήμα. Στις μεταφράσεις που έφεραν το ελληνικό κοινό σε επαφή με τη διεθνή διανόηση. Στα βιβλία που άνοιξαν δημόσιες συζητήσεις, που αμφισβήτησαν βεβαιότητες και που επέτρεψαν στους αναγνώστες να συναντηθούν με διαφορετικές οπτικές του κόσμου.

Αυτή είναι, άλλωστε, μία από τις ουσιαστικότερες αποστολές ενός εκδότη: να αναγνωρίζει την αξία ενός κειμένου προτού αυτή γίνει ευρύτερα αντιληπτή και να αναλαμβάνει την ευθύνη να το συστήσει στο κοινό.

Σε έναν κόσμο όπου ο συγγραφέας βρίσκεται συνήθως στο προσκήνιο, ο εκδότης εργάζεται συχνά στη σκιά. Κι όμως, οι επιλογές του μπορούν να επηρεάσουν την πολιτιστική φυσιογνωμία μιας ολόκληρης εποχής.

Το μεγάλο λεξικό: Η ανολοκλήρωτη συνομιλία του με την ελληνική γλώσσα

Αν υπήρχε ένα έργο που συμπύκνωνε τη βαθιά σχέση του Στέφανου Πατάκη με τη γλώσσα, αυτό ήταν το Μεγάλο Ηλεκτρονικό Λεξικό Νεοελληνικής Γλώσσας.

Μια πολυετής προσπάθεια, στην οποία συμμετείχαν εκατοντάδες επιστημονικοί συνεργάτες, με αντικείμενο την καταγραφή του πλούτου της σύγχρονης ελληνικής.

Το λεξικό λειτουργούσε ηλεκτρονικά ήδη από το 2015, αποτελώντας ένα από τα σημαντικότερα προσωπικά εγχειρήματα του εκδότη.

Η ενασχόλησή του με τη λεξικογραφία φανέρωνε μια διαφορετική αντίληψη για τη γλώσσα. Οι λέξεις δεν ήταν απλώς τα εργαλεία της δουλειάς του. Ήταν φορείς ιστορίας, μνήμης και συλλογικής εμπειρίας.

Ένα λεξικό, άλλωστε, δεν είναι μόνο μια καταγραφή λημμάτων. Είναι το αποτύπωμα μιας κοινωνίας που αλλάζει, υιοθετεί νέες έννοιες, εγκαταλείπει παλιές συνήθειες και επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον εαυτό της.

Μια οικογένεια, μια επιχείρηση, μια πολιτιστική παρακαταθήκη

Στη διαδρομή του Στέφανου Πατάκη καθοριστική υπήρξε η παρουσία της συζύγου του, Μελπομένης, συνιδρύτριας του εκδοτικού οίκου.

Σταδιακά, τη σκυτάλη ανέλαβαν και τα τρία παιδιά τους, η Άννα, η Έλενα και ο Αλέξανδρος, αναπτύσσοντας διαφορετικούς τομείς της επιχείρησης.

Το 2024, οι Εκδόσεις Πατάκη συμπλήρωσαν μισό αιώνα παρουσίας στα ελληνικά γράμματα. Πενήντα χρόνια μέσα στα οποία άλλαξε η Ελλάδα, μεταμορφώθηκε η εκπαίδευση, εμφανίστηκε το διαδίκτυο και το έντυπο βιβλίο απέκτησε ψηφιακές και ηχητικές εκδοχές.

Ο εκδοτικός οίκος ακολούθησε αυτές τις αλλαγές, χωρίς να εγκαταλείψει τις απαρχές του.

Από το χαρτί στην οθόνη και από το τυπογραφείο στο ηλεκτρονικό βιβλίο, το ζητούμενο παρέμεινε η συνάντηση του ανθρώπου με τη γνώση.

Ο Παύλος Πατάκης

Οι άνθρωποι φεύγουν, οι λέξεις μένουν

Ο Στέφανος Πατάκης ανήκε σε μια γενιά εκδοτών για τους οποίους το βιβλίο δεν ήταν απλώς ένα προϊόν της αγοράς. Ήταν μέρος της δημόσιας ζωής, μέσο πνευματικής καλλιέργειας και τρόπος επικοινωνίας ανάμεσα στις γενιές.

Η απουσία του σηματοδοτεί το τέλος μιας προσωπικής διαδρομής, όχι όμως και το τέλος της επιρροής του.

Κάπου, ένα παιδί θα ανοίξει για πρώτη φορά ένα βιβλίο και θα ανακαλύψει έναν καινούργιο κόσμο. Ένας μαθητής θα αναζητήσει τη σημασία μιας άγνωστης λέξης. Ένας ενήλικας θα επιστρέψει σε ένα μυθιστόρημα που είχε διαβάσει στα νεανικά του χρόνια.

Και σε όλες αυτές τις μικρές, σχεδόν αθέατες στιγμές, θα συνεχίζεται ένα μέρος του έργου του.

Διαβάστε επίσης