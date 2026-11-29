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Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Στέφανος Πατάκης, φιλόλογος, συγγραφέας, μεταφραστής και ιδρυτής των Εκδόσεων Πατάκη. Την είδηση του θανάτου του έκαναν γνωστή τα παιδιά του μέσα από ανάρτηση στη σελίδα του εκδοτικού οίκου στο Facebook.

Όπως ανακοινώθηκε από την οικογένειά του, ο εκδότης επέστρεψε το απόγευμα του Σαββάτου από το γραφείο στο σπίτι και παραπάτησε την ώρα που ανέβαινε τη σκάλα.

Η ανακοίνωση των Εκδόσεων Πατάκη

«Σάββατο απόγευμα, μετά τις 7μμ, ο πατέρας μας επέστρεψε από το γραφείο στο σπίτι. Όπως πάντα, ανέβαινε τη σκάλα με τα πόδια. Παρ´ όλο που το καλοκαίρι πέρασε μια γερή δοκιμασία η υγεία του, την αντιμετώπισε παλικαρίσια και συνήλθε γρήγορα. Σήμερα παραπάτησε κι αυτό ήταν. Το λεξικό του πενθεί, όπως εμείς και η μητέρα μας και τα εγγόνια του. Και όλοι οι συνεργάτες και συνοδοιπόροι τόσων χρόνων. Είμαστε πολλοί και είμαστε συντετριμμένοι. Καλή ανάπαυση στο φως, μπαμπά. Άννα, Έλενα, Αλέξανδρος»

Ο Στέφανος Πατάκης γεννήθηκε τον Ιούλιο του 1939 στην Καλλιθέα, με πατέρα ουγγρικής καταγωγής και μητέρα από το Αίγιο. Ήταν το μικρότερο από τα πέντε παιδιά της οικογένειας και μεγάλωσε στις δύσκολες συνθήκες της Κατοχής και των μεταπολεμικών χρόνων. Αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του στο βιβλίο και την ελληνική γλώσσα, καθιστώντας τις Εκδόσεις Πατάκη σημείο αναφοράς για τον ελληνικό εκδοτικό κόσμο.

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