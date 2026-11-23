Snapshot Ο Γκάρι Μόσιερ, πρώην σχεδιαστής οπλικών συστημάτων, ισχυρίζεται ότι τα UFO και οι εξωγήινοι υπάρχουν και προκαλούν τον αμερικανικό στρατό, επιδεικνύοντας τεχνολογική υπεροχή.

Συγκεκριμένα περιστατικά, όπως το «Tic Tac» το 2024, δείχνουν ότι τα άγνωστα αντικείμενα αλληλεπιδρούν με μαχητικά αεροσκάφη και προκαλούν εμπλοκές.

Ο Μόσιερ εκτιμά ότι οι εξωγήινοι επισκέπτονται τη Γη με στόχο τον επαναποικισμό του πλανήτη και προσπαθούν να πείσουν την ανθρωπότητα να προστατεύσει το περιβάλλον.

Αναφορές για ακρωτηριασμούς βοοειδών και τηλεπαθητικές επαφές συνδέονται με προσπάθειες των εξωγήινων να προειδοποιήσουν για τις περιβαλλοντικές καταστροφές που προκαλεί ο άνθρωπος.

Παρά τις μαρτυρίες και τα βίντεο, η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει επιβεβαιώσει την ύπαρξη φυσικών αποδεικτικών στοιχείων εξωγήινης ζωής. Snapshot powered by AI

Τα UFO και οι εξωγήινοι υπάρχουν και προκαλούν τον αμερικανικό στρατό, επιδεικνύοντας την τεχνολογική τους υπεροχή, υποστηρίζει ένας πρώην σχεδιαστής οπλικών συστημάτων που συνεργαζόταν με την αμερικανική κυβέρνηση.

Ο Γκάρι Μόσιερ εργαζόταν ως εργολάβος για το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου, με αντικείμενο τον σχεδιασμό νέων στρατιωτικών όπλων, προτού στρέψει το ενδιαφέρον του στην αναζήτηση αποδείξεων για την ύπαρξη UFO, γράφοντας σχετικά βιβλία.

Έπειτα από 12 χρόνια έρευνας, ο Μόσιερ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι αναφορές για συναντήσεις με UFO, ακρωτηριασμούς βοοειδών, απαγωγές ανθρώπων από εξωγήινους και σχηματισμούς σε καλλιέργειες αποτελούν «σκηνοθετημένα» περιστατικά από εξωγήινους, με σκοπό να εκφοβίσουν την ανθρωπότητα.

Μιλώντας στην Daily Mail, ανέφερε: «Πολλά από όσα γνωρίζουμε γι' αυτούς θεωρώ ότι είναι σκηνοθετημένα. Προφανώς, αυτές οι συναντήσεις με το Πολεμικό Ναυτικό είναι σκηνοθετημένες».

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα επικαλέστηκε ένα περιστατικό στον Ειρηνικό Ωκεανό, τον Νοέμβριο του 2024, όταν πιλότοι του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, από το αεροπλανοφόρο USS Nimitz, πραγματοποιούσαν εκπαιδευτικές ασκήσεις και εντόπισαν πολλαπλά άγνωστα αντικείμενα να κατεβαίνουν από ύψος 80.000 ποδιών μέχρι την επιφάνεια της θάλασσας σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο.

Ένας από τους πιλότους, ο διοικητής Ντέιβιντ Φρέιβορ, περιέγραψε ένα λευκό ιπτάμενο αντικείμενο σε σχήμα κάψουλας, το οποίο αργότερα έγινε γνωστό ως «Tic Tac». Σύμφωνα με την περιγραφή του, το αντικείμενο φαινόταν να αντιδρά με ευφυή τρόπο στους ελιγμούς του μαχητικού αεροσκάφους του, προτού επιταχύνει απότομα και εξαφανιστεί.

«Αμφισβητούν τα μαχητικά αεροσκάφη του Πολεμικού Ναυτικού μας, τα παρενοχλούν, τα ακολουθούν και τα οδηγούν σε εμπλοκές. Ουσιαστικά επιδεικνύουν την απόλυτη τεχνολογική τους υπεροχή. Μας προκαλούν», εξήγησε ο Μόσιερ.

Όπως πρόσθεσε, σκοπός αυτού του περιστατικού, αλλά και άλλων ανάλογων συμβάντων που έχουν περιγράψει αυτόπτες μάρτυρες, είναι να καταστήσουν σαφές ότι οι εξωγήινοι ενδιαφέρονται να διατηρήσουν τη Γη κατοικήσιμη, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα δικά τους σχέδια για τον επαναποικισμό του πλανήτη από το είδος τους.

Το βίντεο με το αντικείμενο Tic Tac, όπως και πολλές άλλες καταγραφές UFO που έχουν δημοσιοποιηθεί από τον αμερικανικό στρατό, δεν έχουν επιβεβαιωθεί ποτέ ως πραγματικά εξωγήινα σκάφη.

Παράλληλα, η αμερικανική κυβέρνηση εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι δεν έχει ανακτηθεί στη Γη κανένα φυσικό αποδεικτικό στοιχείο που να τεκμηριώνει την ύπαρξη εξωγήινης ζωής.

Παρά την απουσία απτών αποδείξεων, ο Μόσιερ, συγγραφέας του βιβλίου «They're Here: UFOs and Their Occupants», υποστηρίζει ότι τα στοιχεία βρίσκονται στις τοποθεσίες όπου έχουν καταγραφεί πολλές από αυτές τις εμφανίσεις, ακόμη και σε σημεία που δεν θα έπρεπε να είναι γνωστά σε κανέναν εκτός του στρατού.

Όπως ανέφερε, UFO έχουν καταγραφεί να εισέρχονται στο σημείο συνάντησης των αεροσκαφών της αποστολής μάχης, μια απόρρητη τοποθεσία όπου οι πιλότοι συγκεντρώνονται μετά την ολοκλήρωση μιας αποστολής.

Ο ίδιος εκτιμά ότι με αυτόν τον τρόπο οι εξωγήινοι στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα: «Είμαστε το ανώτερο είδος. Γνωρίζουμε πού πηγαίνετε. Γνωρίζουμε πού θα βρίσκεστε στο μέλλον. Μην τα βάζετε μαζί μας».

Σύμφωνα με τον Μόσιερ, η έρευνά του, η οποία βασίστηκε σε υπάρχοντα στοιχεία από πολυετείς καταγραφές εμφανίσεων UFO και εξωγήινων, άρχισε να αποκαλύπτει ένα συγκεκριμένο μοτίβο, το οποίο, όπως ισχυρίζεται, υποδεικνύει τον πραγματικό λόγο για τον οποίο επισκέπτονται τη Γη.

«Η άποψή μου είναι ότι δεχόμαστε επισκέψεις από μια εξωγήινη φυλή, της οποίας ο βασικός στόχος είναι ο επαναποικισμός του πλανήτη Γη. Έρχονται εδώ για να ζήσουν και να αναπτυχθούν», υποστήριξε.

Ο ερευνητής αναφέρθηκε ειδικότερα σε μια εμφάνιση UFO στη Ζιμπάμπουε, το 1994, όταν 62 μαθητές παρατήρησαν ασημένια αντικείμενα να κατεβαίνουν από τον ουρανό.

Πολλοί από τους αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι συνάντησαν ανθρωπόμορφες φιγούρες και έλαβαν τηλεπαθητικά μηνύματα.

«Αυτά τα παιδιά περιέγραφαν όσα είχαν ζήσει. Το συνηθισμένο μήνυμα ήταν ότι καταστρέφουμε τον πλανήτη Γη», ανέφερε ο Μόσιερ.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το κοινό στοιχείο που συνδέει πολλές από τις έρευνες γύρω από τα UFO είναι ότι οι εξωγήινοι φαίνεται να προειδοποιούν την ανθρωπότητα για τις καταστροφικές συνέπειες που έχει η ανθρώπινη δραστηριότητα στο περιβάλλον.

«Εμφανίζονται σε πυρηνικές εγκαταστάσεις κάθε είδους, σε χώρους αποθήκευσης όπλων, σε πλατφόρμες οπλικών συστημάτων, σε εργοστάσια επεξεργασίας όπλων, αλλά και σε πυρηνικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας», εξήγησε.

Ο Μόσιερ εκτίμησε επίσης ότι οι ακρωτηριασμοί βοοειδών αποτελούν μια ακόμη προσπάθεια των εξωγήινων να δείξουν στους ανθρώπους ότι πρέπει να φροντίζουν τα ζώα, καθώς εκείνοι ενδιαφέρονται για τη διατήρηση της διατροφικής αλυσίδας και των αποθεμάτων τροφής.

«Επιπλήττουν την ανθρωπότητα επειδή καταστρέφει το περιβάλλον. Πολλές από τις συζητήσεις ανάμεσα στους απαχθέντες και τους εξωγήινους, κατά τη διάρκεια των απαγωγών, αφορούν τον τρόπο με τον οποίο καταστρέφουμε τη Γη. Ανησυχούν για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τον πλανήτη μας», ανέφερε.

Πρώην στρατιωτικοί έχουν μιλήσει δημόσια για περιστατικά κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, όταν UFO πετούσαν πάνω από εγκαταστάσεις στις οποίες φυλάσσονταν αμερικανικοί και σοβιετικοί πυρηνικοί πύραυλοι.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, τα άγνωστα αντικείμενα είχαν τη δυνατότητα να ενεργοποιούν και να απενεργοποιούν τους πυραύλους κατά βούληση.

Χωρίς να επικαλείται δικές του άμεσες συναντήσεις με εξωγήινους, ο Μόσιερ υποστήριξε ότι ο λόγος για τον οποίο θέλουν οι άνθρωποι να σταματήσουν να καταστρέφουν το περιβάλλον δεν είναι τόσο αθώος όσο φαίνεται.

«Η άποψή μου είναι ότι δεχόμαστε επισκέψεις από μια εξωγήινη φυλή, της οποίας ο βασικός στόχος είναι ο επαναποικισμός του πλανήτη Γη. Έρχονται εδώ για να ζήσουν και να αναπτυχθούν», επανέλαβε.

Ο ίδιος θεωρεί ότι τα πάντα, από τους σχηματισμούς στις καλλιέργειες μέχρι τις τηλεπαθητικές επαφές, αποτελούν μέρος μιας προσπάθειας να πειστεί η ανθρωπότητα να προστατεύσει καλύτερα τη Γη, την ώρα που οι εξωγήινοι ζουν αθόρυβα ανάμεσά μας.

Στο μεταξύ, εν ενεργεία μέλη του Κογκρέσου και πρώην κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν υποστηρίξει στο παρελθόν ότι στη Γη υπάρχουν βάσεις εξωγήινων, οι οποίες πιθανότατα βρίσκονται κρυμμένες κάτω από τους ωκεανούς.

Άλλοι ισχυρισμοί, μεταξύ των οποίων και εκείνοι του πρώην βουλευτή της Φλόριντα, Ματ Γκέιτζ, κάνουν λόγο για υβρίδια εξωγήινων και ανθρώπων που ζουν ανάμεσα στον ανθρώπινο πληθυσμό χωρίς να γίνονται αντιληπτά.

«Ουσιαστικά δημιουργούν ένα διαφορετικό είδος, το οποίο αρχικά αποκαλούνταν υβρίδια. Στη συνέχεια, όταν αυτά τα υβρίδια έφτασαν στο σημείο να είναι σχεδόν πανομοιότυπα με τους ανθρώπους, εκτός από τις νευρολογικές τους δυνατότητες...», υποστήριξε ο Μόσιερ.