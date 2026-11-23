Snapshot Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περίπου στο 6ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Λάρισας Αθηνών το βράδυ της Κυριακής.

Ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του κάτω από άγνωστες συνθήκες.

Ένα άτομο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 11 το βράδυ της Κυριακής, στο 6ο περίπου χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Λάρισας–Αθηνών.

Σύμφωνα με το kosmoslarissa.gr, κάτω από συνθήκες που παραμένουν άγνωστες, ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο. Στο σημείο έσπευσαν όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά.

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