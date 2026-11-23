Εκτροπή αυτοκινήτου στην Εθνική Λάρισας–Αθηνών: Ένας τραυματίας
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περίπου στο 6ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Λάρισας Αθηνών το βράδυ της Κυριακής.
- Ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του κάτω από άγνωστες συνθήκες.
- Ένα άτομο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.
- Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
- Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί.
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 11 το βράδυ της Κυριακής, στο 6ο περίπου χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Λάρισας–Αθηνών.
Σύμφωνα με το kosmoslarissa.gr, κάτω από συνθήκες που παραμένουν άγνωστες, ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο. Στο σημείο έσπευσαν όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Ο Μασκ ετοιμάζει το μεγαλύτερο εργοστάσιο αυτοκινήτων στη Γερμανία
09:31 ∙ Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
Έρχονται δύο νέα πακέτα στήριξης: Ένα με τον προϋπολογισμό και ένα την άνοιξη, πριν τις εκλογές
09:14 ∙ WHAT THE FACT
Ένας κρυμμένος πλανήτης στα όρια του Ηλιακού Συστήματος - Το μυστήριο με τον PX2
09:02 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με ασθενοφόρο που μετέφερε 2χρονο παιδί
09:31 ∙ Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
Έρχονται δύο νέα πακέτα στήριξης: Ένα με τον προϋπολογισμό και ένα την άνοιξη, πριν τις εκλογές
07:50 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι έμειναν εκτός πληρωμών και γιατί
05:34 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ