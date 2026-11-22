Snapshot Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων–Κόνιτσας μεταξύ ΙΧ και νταλίκας.

Νεκρός είναι ο 61χρονος συνοδηγός του ΙΧ, ενώ ο 48χρονος οδηγός είναι βαριά τραυματισμένος.

Στο σημείο έφτασαν 17 πυροσβέστες με 5 οχήματα και αστυνομικές δυνάμεις.

Η επιχείρηση διάσωσης περιλάμβανε συνεργασία από την 5η ΕΜΑΚ, τον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ιωαννίνων, την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κόνιτσας και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δελβινακίου. Snapshot powered by AI

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων–Κόνιτσας, ανάμεσα στο Καλπάκι και τη Βίγλα, όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα epiruspost.gr νεκρός είναι ο 61χρονος συνοδηγός ενώ ο 48χρονος οδηγός του ΙΧ είναι βαριά τραυματισμένος.

Στο σημείο έσπευσαν 17 πυροσβέστες με 5 οχήματα από την 5η ΕΜΑΚ, τον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ιωαννίνων, την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κόνιτσας και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δελβινακίου και η αστυνομία.