Ο Κουέντιν Ταραντίνο και η Ντανιέλα Πικ ποζάρουν για τους φωτογράφους κατά την άφιξή τους στην πρεμιέρα της ταινίας «Nouvelle Vague» στο 78ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, στη νότια Γαλλία (2025)

Snapshot Ο Κουέντιν Ταραντίνο και η σύζυγός του, Ντανιέλα Πικ, έγιναν γονείς για τρίτη φορά, καλωσορίζοντας ένα αγοράκι.

Το ζευγάρι έχει ήδη δύο παιδιά, τον Λίο (6 ετών) και την Αντριάνα (4 ετών).

Η Ντανιέλα Πικ είναι Ισραηλινή τραγουδίστρια και μοντέλο, κόρη του μουσικού Σβίκα Πικ.

Ο Ταραντίνο και η Ντανιέλα συναντήθηκαν το 2009, επανενώθηκαν το 2016, αρραβωνιάστηκαν το 2017 και παντρεύτηκαν το 2018.

Η οικογένεια διατηρεί την ιδιωτικότητά της, κρατώντας τα παιδιά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Snapshot powered by AI

Η οικογένεια Ταραντίνο μεγάλωσε. Ο διάσημος σκηνοθέτης του Χόλιγουντ γνωστός για ταινίες όπως το Pulp Fiction και το Kill Bill, και η σύζυγός του, Ντανιέλα Πικ, έγιναν γονείς για τρίτη φορά, καλωσορίζοντας ένα αγοράκι, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπός τους στο PEOPLE, την Κυριακή, 22 Νοεμβρίου.

Το νεογέννητο προστίθεται στην οικογένεια που έχει άλλα δύο παιδιά, τον Λίο, 6 ετών, και την Αντριάνα, 4 ετών, ενώ ο σκηνοθέτης και η σύζυγός του δεν μοιράστηκαν άλλες λεπτομέρειες.

Ο Κουέντιν Ταραντίνο και η Ντανιέλα έγιναν γονείς για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 2020, όταν καλωσόρισαν τον γιο τους. Η κόρη τους, Αδριάνα, γεννήθηκε τον Ιούλιο του 2022.

Το ζευγάρι έχει κρατήσει σε μεγάλο βαθμό τα παιδιά του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ συνεχίζει να χτίζει την οικογενειακή του ζωή παράλληλα με την καριέρα του Ταραντίνο στη βιομηχανία του κινηματογράφου.

Ο σκηνοθέτης και η Ντανιέλα συναντήθηκαν για πρώτη φορά στο Ισραήλ το 2009, όταν ο Ταραντίνο προωθούσε την ταινία του «Άδοξοι Μπάσταρδοι». Άρχισαν να βγαίνουν αλλά τελικά χώρισαν. Το ζευγάρι επανενώθηκε αργότερα γύρω στο 2016 και αρραβωνιάστηκαν το 2017. Παντρεύτηκαν τον Νοέμβριο του 2018 σε μια τελετή στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες.

Η Ντανιέλα, Ισραηλινή τραγουδίστρια και μοντέλο, είναι κόρη του μουσικού Σβίκα Πικ. Προηγουμένως εμφανιζόταν με την αδερφή της Sharona ως μέλος του μουσικού ντουέτου Pick Sisters και αργότερα ακολούθησε σόλο καριέρα.

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