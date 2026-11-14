Ταραντίνο: Έκοψε την Ιζαμπέλ Ιπέρ από το «Άδοξοι Μπάσταρδοι» και δεν ήθελε αρχικά τη Μελανί Λοράν

Snapshot Ο Κουέντιν Ταραντίνο απέλυσε την Ιζαμπέλ Ιπέρ από την ταινία «Άδοξοι Μπάσταρδοι» λόγω καθυστερήσεων στις διαπραγματεύσεις του συμβολαίου και απουσίας της από την ανάγνωση σεναρίου.

Η Μάγκι Τσιουνγκ αντικατέστησε προσωρινά την Ιπέρ, αλλά ο χαρακτήρας της αφαιρέθηκε τελικά στο μοντάζ της ταινίας.

Ο Ταραντίνο αρχικά ήθελε να απομακρύνει και τη Μελανί Λοράν λόγω κακής απόδοσης στην πρώτη ανάγνωση σεναρίου.

Η Μελανί Λοράν επιμονή της και η δεύτερη ευκαιρία που της έδωσε ο σκηνοθέτης οδήγησαν στην τελική της επιλογή για τον ρόλο της Σοσάνα.

Ο Ταραντίνο θεωρεί την ανάγνωση σεναρίου κρίσιμη για την επιλογή του καστ και προτεραιότητά του είναι η απόδοση των ηθοποιών και όχι η πίστη σε συγκεκριμένα ονόματα. Snapshot powered by AI

Αποκαλύψεις για το παρασκήνιο της ταινίας «Άδοξοι Μπάσταρδοι» έκανε ο Κουέντιν Ταραντίνο, αναφέροντας ότι απέλυσε την Ιζαμπέλ Ιπέρ από την παραγωγή, ενώ αρχικά είχε απομακρύνει και τη Μελανί Λοράν, η οποία τελικά κατάφερε να τον μεταπείσει και να κρατήσει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο.

Οι ιστορίες περιλαμβάνονται στο νέο βιβλίο του Τζέι Γκλενι «The Making of Quentin Tarantino’s Inglourious Basterds», που κυκλοφόρησε στις 10 Νοεμβρίου από τις εκδόσεις Insight Editions. Σε απόσπασμα που δημοσίευσε το People, ο σκηνοθέτης περιγράφει πόσο σημαντική θεωρεί τη συμμετοχή των ηθοποιών στην ανάγνωση του σεναρίου πριν από την έναρξη των γυρισμάτων, αλλά και πόσο εύκολα μπορεί να αλλάξει τις αρχικές του επιλογές.

Η Ιζαμπέλ Ιπέρ είχε αρχικά επιλεγεί για τον ρόλο της Μαντάμ Αντά Μιμιέ, της ιδιοκτήτριας του παρισινού κινηματογράφου που φιλοξενεί τη Σοσάνα Ντρέιφους, την οποία υποδύεται η Μελανί Λοράν. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ταραντίνο, οι διαπραγματεύσεις για το συμβόλαιό της καθυστερούσαν, ενώ η ηθοποιός δεν εμφανίστηκε στην ανάγνωση του σεναρίου με το υπόλοιπο καστ.

«Δεν εμφανίστηκε, οπότε την απέλυσα. Λατρεύω την Ιζαμπέλ Ιπέρ, αλλά υπήρχαν προβλήματα με το συμβόλαιό της. Οι συζητήσεις καθυστερούσαν συνεχώς και μετά δεν ήρθε ούτε στην ανάγνωση του σεναρίου. Έτσι, επιλέξαμε τη Μάγκι Τσιουνγκ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο σκηνοθέτης εξήγησε ότι θεωρεί την ανάγνωση του σεναρίου καθοριστική για την προετοιμασία μιας ταινίας και πως η απουσία ενός ηθοποιού μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην αντικατάστασή του, εφόσον κάποιος άλλος τον εντυπωσιάσει στη θέση του.

Η εκδοχή της Ιπέρ, ωστόσο, διαφέρει. Όπως είχε αναφέρει το The Playlist τον Οκτώβριο του 2008, η ηθοποιός είχε αμφισβητήσει τότε ότι απολύθηκε, υποστηρίζοντας πως δεν είχε δεσμευτεί επίσημα για τη συμμετοχή της, καθώς δεν είχαν συμφωνηθεί οι όροι του συμβολαίου της. Είχε επίσης αρνηθεί ότι είχε απουσιάσει ή καθυστερήσει σε συναντήσεις με τον Ταραντίνο.

Τελικά, ούτε η Μάγκι Τσιουνγκ εμφανίστηκε στην τελική εκδοχή της ταινίας. Παρότι γύρισε τις σκηνές της ως Μαντάμ Μιμιέ, ο Ταραντίνο αποφάσισε να αφαιρέσει ολόκληρο τον χαρακτήρα στο μοντάζ, θεωρώντας ότι δεν ήταν απαραίτητο να εξηγηθεί με αυτόν τον τρόπο πώς η Σοσάνα απέκτησε τον κινηματογράφο.

Η επιμονή της Μελανί Λοράν που της εξασφάλισε ξανά τον ρόλο

Διαφορετική ήταν η εξέλιξη στην περίπτωση της Μελανί Λοράν. Ο Ταραντίνο αποκάλυψε ότι η πρώτη ανάγνωση του σεναρίου με τη Γαλλίδα ηθοποιό δεν πήγε καθόλου καλά, σε σημείο που αποφάσισε να την απομακρύνει από την ταινία.

«Η ανάγνωση του σεναρίου από τη Μελανί Λοράν ήταν απαίσια», είπε, εξηγώντας ότι η συγκεκριμένη διαδικασία είναι για εκείνον μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της προετοιμασίας, καθώς αποτελεί την πρώτη ευκαιρία να δει πώς ζωντανεύει η ιστορία μέσα από τους ηθοποιούς.

Η Λοράν, ωστόσο, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Λίγες ημέρες αργότερα επικοινώνησε ξανά μαζί του, εξηγώντας ότι δεν αισθανόταν καλά την ημέρα της ανάγνωσης και ζητώντας την ευκαιρία να αποδείξει ότι μπορούσε να ανταποκριθεί στον ρόλο. Μάλιστα, του πρότεινε να ταξιδέψει με δικά της έξοδα στη Γερμανία και να περιμένει μέχρι να μπορέσει να τη συναντήσει.

Η επιμονή της έπεισε τον σκηνοθέτη να της δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Συμφώνησε να ξεκινήσουν από την αρχή, υπό την προϋπόθεση ότι θα ακολουθούσαν τρεις ημέρες προβών πριν πάρει την τελική του απόφαση. Η ηθοποιός κατάφερε τελικά να τον πείσει και ενσάρκωσε τη Σοσάνα, έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς ρόλους της καριέρας της.

Παρά την αρχική του αυστηρή κρίση, ο Ταραντίνο δήλωσε ότι σήμερα τρέφει μεγάλη εκτίμηση για τη Λοράν, τονίζοντας πως δεν αμφισβητεί την ερμηνεία της στην ταινία.

«Αγαπώ τη Μελανί. Αν δεν συζητούσαμε για τη δημιουργία των “Άδοξων Μπάσταρδων”, δεν θα σκεφτόμουν ποτέ ξανά εκείνη την ανάγνωση του σεναρίου. Η Μελανί είναι η δική μου Σοσάνα. Έκανε υπέροχη δουλειά», ανέφερε.

Ο σκηνοθέτης παραδέχτηκε, επίσης, ότι δεν αισθάνεται πως οφείλει πίστη σε συγκεκριμένους ηθοποιούς όταν πρόκειται για τη στελέχωση των ταινιών του, καθώς θεωρεί ότι προτεραιότητά του είναι να επιλέγει εκείνους που πιστεύει ότι μπορούν να δώσουν το καλύτερο αποτέλεσμα.

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