To «Star Trek» στα χέρια του Κουέντιν Ταραντίνο θα ήταν μια θεότρελη ταινία

«Το Star Trek στα χέρια του Κουέντιν Ταραντίνο θα ήταν όλα όσα θα περίμενε κανείς από μια τέτοια ταινία», δήλωσε πρόσφατα ο ηθοποιός Σάιμον Πεγκ και πρόσθεσε: «Θα ήταν αυτό που λέμε μια θεότρελη ταινία». Ο ίδιος τόνισε επίσης ότι θα ήταν πολύ περίεργος να δει το «Star Trek» με σενάριο Ταραντίνο. «Είχα μεγάλη περιέργεια να δω πως θα ήταν αυτή η ταινία μέσα από τη δική του ματιά αλλά δεν ξέρω πως θα την αντιμετώπιζαν οι θαυμαστές του franchise. Θα ήταν σίγουρα κάτι πολύ ενδιαφέρον».

Προς τα τέλη του 2017 είχε γίνει γνωστό ότι ο Κουέντιν Ταραντίνο ενδιαφερόταν να γράψει το σενάριο για μια νέα «Star Trek» ταινία και βρισκόταν σε συζητήσεις με τον παραγωγό του franchise, JJ Abrams. Όμως αυτή η ταινία τελικά δεν προχώρησε και ο σεναριογράφος Μαρκ Λ. Σμιθ, που θα συνεργαζόταν με τον Ταραντίνο, εξήγησε τους λόγους σε συνέντευξή του πριν από δύο χρόνια. «Ο Κουέντιν κι εγώ ανταλλάσσαμε ιδέες για το σενάριο αλλά από ένα σημείο και μετά άρχισε να ανησυχεί για το αν το “Star Trek” έπρεπε να είναι η τελευταία του ταινία. Είχε δηλώσει ότι θα ολοκλήρωνε την καριέρα του με την δέκατη ταινία του», είχε πει ο Σμιθ και συνέχιζε: «Ο Κουέντιν μου έλεγε ότι προσπαθούσε να αποδεχθεί την ιδέα ότι αυτή θα είναι η τελευταία ταινία του. “Αυτό θα είναι το τέλος μου;”, αναρωτιόταν. Αυτό ήταν ένα κρίσιμο σημείο που δεν μπορούσε να ξεπεράσει και για αυτό το σενάριο της ταινίας είναι ξεχασμένο κάπου στο γραφείο του».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το «Star Trek» του Κουέντιν Ταραντίνο θα διαδραματιζόταν σε έναν πλανήτη που θα έμοιαζε με τη Γη του 1930, όπου οι συμμορίες θα είχαν τον πρώτο λόγο. Ταινία που θα είχε ως αφετηρία το 17ο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου της σειράς «Star Trek: The Original Series» με τίτλο «A piece of the action». Επεισόδιο που μεταδόθηκε για πρώτη φορά το 1968 με το πλήρωμα του Εντερπραϊζ να προσγειώνεται σε ένα πλανήτη όπου κυριαρχούν οι συμμορίες της δεκαετίας του 1920.