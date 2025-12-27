Τραγωδία στην Καλλιθέα - Νεκροί εντοπίσθηκαν δύο άνδρες από την Συρία

Τραγωδία στην Καλλιθέα, εκεί όπου φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου είχε ως αποτέλεσμα δύο άνδρες, περίπου 35 ετών και με καταγωγή από τη Συρία, να εντοπιστούν χωρίς τις αισθήσεις τους. Η φωτιά στην Καλλιθέα ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής, στην οδό Αγαμέμνονος, και σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες η κινητοποίηση ήταν άμεση, δίχως όμως να γίνει δυνατόν να σωθούν οι δύο άνδρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ερευνάται το ενδεχόμενο η φωτιά στην Καλλιθέα να προκλήθηκε από έκρηξη θερμαντικού μέσου, πιθανότατα σόμπας υγραερίου που βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και τότε εντόπισαν τους δύο άνδρες μέσα στο υπνοδωμάτιο, χωρίς αισθήσεις.

Στο σημείο επιχείρησαν δεκαπέντε πυροσβέστες με πέντε οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Οι δύο άνδρες παραλήφθηκαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, ενώ το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής εξετάζει τα ακριβή αίτια της φωτιάς, με τον έλεγχο να εστιάζει στη συσκευή θέρμανσης που βρέθηκε μέσα στο διαμέρισμα.

