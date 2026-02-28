Παίρνει φωτιά πάλι η Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ ξεκίνησε επιθέσεις στην Τεχεράνη

Εκρήξεις ακούγονται αυτήν την ώρα στην Τεχεράνη μετά από κύμα ισραηλινών επιδρομών.

Το χτύπημα εκτέλεσε η αεροπορία του Ισραήλ...Ο αγιατολάχ Χαμενεϊ έχει μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο, σύμφωνα με ιρανική πηγή.

Μια ισραηλινή πηγή ασφαλείας αναφέρει ότι η επίθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ιράν είναι μια κοινή επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12. Η ανεπιβεβαίωτη αναφορά αναφέρει ότι ένας από τους στόχους είναι μια προεδρική εγκατάσταση του Ιράν. Αναφέρει επίσης ότι οι επιθέσεις στοχεύουν σε τοποθεσίες από τις οποίες το Ιράν θα μπορούσε να επιτεθεί στο Ισραήλ.

Οι ΗΠΑ συμμετείχαν στις επιθέσεις σήμερα το πρωί στο Ιράν μαζί με το Ισραήλ, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε Αμερικανός αξιωματούχος στην εφημερίδα The Times of Israel.

? #BREAKING: An Israeli security source tells Channel 12 that the ongoing strikes in Iran are a joint U.S.–Israel operation, reportedly targeting sites capable of striking Israel, including an Iranian presidential facility (unconfirmed).



No missile fire toward Israel has been… pic.twitter.com/omrzhfpoix — WAR MONITORING (@War_Monitoring) February 28, 2026

Νωρίτερα ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ ανακοίνωσε προληπτική επέμβαση στο Ιράν. Τα ιρανικά μέσα επιβεβαιώνουν τις εκρήξεις.

Κατά τη στιγμή της επίθεσης, ο IDF έστειλε μια εθνική προειδοποίηση σε όλους τους πολίτες να παραμείνουν κοντά σε προστατευόμενους χώρους.

«Πρόκειται για μια προληπτική προειδοποίηση προκειμένου να προετοιμαστεί το κοινό για την πιθανότητα εκτόξευσης πυραύλων προς το κράτος του Ισραήλ», δήλωσε ο IDF.

Explosions heard in downtown Tehran, Iran pic.twitter.com/EVXkw6zg83 — Iran's Today (@Iran) February 28, 2026

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars ανέφερε τρεις εκρήξεις στο κέντρο της Τεχεράνης. Πυκνός καπνός υψώνεται από το κέντρο της Τεχεράνης, μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ISNA.

Το πρακτορείο FARS από την πλευρά του μετέδωσε ότι πύραυλοι έπληξαν την κεντρική συνοικία Τζομχούρι στην πρωτεύουσα του Ιράν και τον δρόμο όπου βρίσκεται το πανεπιστήμιο της Τεχεράνης.

Λεπτομέρειες σχετικά με τις συνέπειες των εκρήξεων, τον αριθμό των θυμάτων και τις πιθανές ζημιές δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί. Οι αρχές της Τεχεράνης φέρονται να επιθεωρούν όλες τις πληγείσες περιοχές και έχουν αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα.

Το περιστατικό έρχεται εν μέσω αυξημένων εντάσεων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, εγείροντας διεθνείς ανησυχίες για πιθανή κλιμάκωση της σύγκρουσης. Τοπικοί και διεθνείς παρατηρητές παρακολουθούν στενά την κατάσταση.

BREAKING: ???? Israel just launched a "preventive attack" on Iran. pic.twitter.com/nZvxSMRBge — CryptoKash (@Cryptokash77) February 28, 2026

ÚLTIMA HORA:



COMENZÓ LA GUERRA‼️



ISRAEL Y EEUU ATACAN TEHERÁN. pic.twitter.com/KZKOCitgNt — Isaac (@isaacrrr7) February 28, 2026

MAJOR BREAKING NEWS: ISRAEL HAS LAUNCHED PREEMPTIVE STRIKES ON IRAN ??????

Israel carried out a "preventive" strike against Iran, and a state of emergency has been declared in the country, the country's defense minister announced.



Columns of smoke rose in the capital of… https://t.co/9YJrkEz8qC pic.twitter.com/NoKKkaMbvd — SANTINO (@TheRealSantino) February 28, 2026

Κλειστός ο εναέριος χώρος του Ισραήλ

Η υπουργός Μεταφορών Μίρι Ρεγκέβ έδωσε εντολή στην Ισραηλινή Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας να κλείσει τον εναέριο χώρο της χώρας σε πολιτικές πτήσεις μετά την πρόσφατη επίθεση στο Ιράν. Η απόφαση τίθεται σε άμεση ισχύ και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι νεωτέρας.

Συνιστάται στους κατοίκους του Ισραήλ να αποφεύγουν τις επισκέψεις σε αεροδρόμια και να μην προγραμματίζουν ταξίδια μέχρι να αρθούν οι περιορισμοί. Συνιστάται στους ταξιδιώτες στο εξωτερικό να παρακολουθούν στενά τις ενημερώσεις των μέσων ενημέρωσης και των αεροπορικών εταιρειών για την κατάσταση και τα δρομολόγια των πτήσεων μόλις ανοίξει ξανά ο εναέριος χώρος.

Οι αρχές τονίζουν ότι τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και στην πρόληψη πιθανών απειλών. Επίσημες ειδοποιήσεις και πλήρεις οδηγίες θα δημοσιευτούν στον ιστότοπο της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και μέσω όλων των επίσημων καναλιών, συμπεριλαμβανομένων των ειδοποιήσεων σε κινητά και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Μοσάντ προς τους Ιρανούς: «Μαζί θα επαναφέρουμε το Ιράν στις ένδοξες μέρες του»

Καθώς το Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις εναντίον του Ιράν, η μυστική υπηρεσία Μοσάντ, μέσω του επίσημου καναλιού της στο Telegram στην περσική γλώσσα καλεί τους Ιρανούς να βοηθήσουν «να επαναφέρουμε το Ιράν στις ένδοξες μέρες του».

«Αδελφοί και αδελφές μας Ιρανοί, δεν είστε μόνοι! Έχουμε δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα ασφαλές και ειδικό κανάλι Telegram ειδικά για εσάς. Μαζί θα επαναφέρουμε το Ιράν στις ένδοξες μέρες του», αναφέρει η δήλωση.

Η Μοσάντ καλεί τους Ιρανούς να «μοιραστούν μαζί μας φωτογραφίες και βίντεο από τον δίκαιο αγώνα σας ενάντια στο καθεστώς».

