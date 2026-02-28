Ο αμερικανικός ρόλος στην επίθεση του Ισραήλ κατά του Ιράν

«Δεν είναι μικρές οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη από τις ΗΠΑ στο Ιράν»

Χρύσα Γρίβα

Ο αμερικανικός ρόλος στην επίθεση του Ισραήλ κατά του Ιράν

Πυκνοί καπνοί υψώνονται στον ουρανό της Τεχεράνης, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η επίθεση του Ισραήλ κατά του Ιράν

AP
Από αέρος και από θαλάσσης επιτέθηκε το Ισραήλ κατά του Ιράν το πρωί του Σαββάτου, με την Τεχεράνη να διαμηνύει πως ετοιμάζεται για απάντηση.

Οι Ισραηλινοί ανακοίνωσαν πως η επίθεση κατά του Ιράν είναι προληπτική, ενώ επιβεβαιώθηκε και η αμερικανική ανάμειξη. Η επίθεση έγινε εναντίον στόχων σε αρκετές πόλεις του Ιράν και όχι μόνο κατά της Τεχεράνης.

Η επιχείρηση, με την οποία το Τελ Αβίβ δήλωσε ότι επιδιώκει να απομακρύνει απειλές κατά του κράτους του, πραγματοποιήθηκε με υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και συνοδεύτηκε από αύξηση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην ευρύτερη περιοχή, εν μέσω πίεσης για να τερματιστούν οι ιρανικές πυρηνικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Associated Press, οι ισραηλινές δυνάμεις προχώρησαν στην επίθεση σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, οι οποίες βρίσκονται υπό πίεση να αντιμετωπίσουν το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και τη στρατιωτική ισχύ της Τεχεράνης. Η ακριβής έκταση της αμερικανικής συμμετοχής δεν έχει αποκαλυφθεί πλήρως, ενώ ο Λευκός Οίκος δεν έχει κάνει επίσημες δηλώσεις για το εύρος του ρόλου του.

Παράλληλα, ρεπορτάζ του CNN επικαλείται τρεις πηγές από τον αμερικανικό στρατό που αναφέρουν πως «δεν είναι μικρές οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη από τις ΗΠΑ στο Ιράν».

περιγράφουν ότι η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή ενισχύθηκε τις τελευταίες ημέρες με την αποστολή αεροσκαφών ανεφοδιασμού και άλλων δυνάμεων, γεγονός που ερμηνεύεται ως δείγμα υποστήριξης προς το Ισραήλ ενόψει πιθανής κλιμάκωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Λευκός Οίκος έχει εξετάσει διάφορα στρατηγικά σενάρια, ενώ παράλληλα διεξάγονται σημαντικές διπλωματικές προσπάθειες με στόχο την αποφυγή ευρείας σύγκρουσης.

