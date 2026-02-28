Νετανιάχου: «Το δολοφονικό καθεστώς του Iράν δεν πρέπει να είναι οπλισμένο με πυρηνικά όπλα»

«Αδελφοί και αδελφές μου, πολίτες του Ισραήλ, πριν από λίγο καιρό, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν μια επιχείρηση για την εξάλειψη της υπαρξιακής απειλής που θέτει το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν» ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

«Ευχαριστώ τον μεγάλο μας φίλο, τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, για την ιστορική του ηγεσία. Για 47 χρόνια, το καθεστώς του Αγιατολάχ φωνάζει «Θάνατος στο Ισραήλ», «Θάνατος στην Αμερική».

«Έχει χύσει το αίμα μας, έχει δολοφονήσει πολλούς Αμερικανούς και έχει σφαγιάσει τον ίδιο του τον λαό. Αυτό το δολοφονικό τρομοκρατικό καθεστώς δεν πρέπει να είναι οπλισμένο με πυρηνικά όπλα που θα του επιτρέψουν να απειλήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Η κοινή μας δράση θα δημιουργήσει τις συνθήκες για τον θαρραλέο ιρανικό λαό να πάρει τη μοίρα του στα χέρια του.

«Έχει έρθει η ώρα για όλα τα τμήματα του ιρανικού λαού -τους Πέρσες, τους Κούρδους, τους Αζέρους, τους Βαλούχους και τους Αχβάζους -να αποτινάξουν τον ζυγό της τυραννίας και να φέρουν ένα ελεύθερο και ειρηνικό Ιράν.

«Απευθύνω έκκληση σε εσάς, τους πολίτες του Ισραήλ, να ακούσετε τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου. Τις επόμενες ημέρες, στην Επιχείρηση «Ο Βρυχηθμός του Λιονταριού», θα απαιτηθεί από όλους να έχουμε αντοχή και σθένος. «Μαζί θα σταθούμε, μαζί θα πολεμήσουμε και μαζί θα διασφαλίσουμε την αιωνιότητα του Ισραήλ».