Ασλανίδης: «Η γυναίκα μου έκλαιγε με το βίντεο της Καρυστιανού - Είδε εικόνες που δεν είχε ξαναδεί»

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης, μίλησε με αφορμή την αποφράδα 28η Φεβρουαρίου 2023 και του τρομερού δυστυχήματος που στοίχισε τη ζωή στο παιδί του και σε άλλους 56 ανθρώπους.

Ο κ. Ασλανίδης, αναφέρθηκε στο «μήνυμα» των φετινών διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα, με αφορμή τα 3 χρόνια από το δυστύχημα κι ευχήθηκε να μην αμαυρωθεί η πανελλαδική κινητοποίηση του Σαββάτου (28/2) από επεισόδια, όπως είχε γίνει πέρυσι στο συγκλονιστικό συλλαλητήριο της Αθήνας.

Παράλληλα, είπε ότι ήταν λανθασμένη η κίνηση της Καρυστιανού να αναρτήσει χθεσινό βίντεο με τις σκληρές εικόνες, που σόκαρε πολλούς γονείς παιδιών που σκοτώθηκαν στο τρένο.

Εξάλλου, μίλησε για την πορεία της δίκης, για τις εκταφές, καθώς και για τα οικονομικά του συλλόγου και την καταγγελία που έγινε στο ΣΔΟΕ από βουλευτή Θεσσαλονίκης της ΝΔ. Από την πλευρά του, ο δικηγόρος οικογενειών των θυμάτων κ. Μαρακάκης είπε ότι έχει εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, τόνισε ότι θα έπρεπε ήδη να είχαν κατηγορηθεί πολιτικά πρόσωπα, ενώ αναφέρθηκε και στο θέμα των εκταφών.

«Και πέρυσι ήμουν στο Σύνταγμα και πέρυσι μίλησα. Δεν έχει διαφορά πρόεδρος. Όλοι είμαστε, πολεμάμε για τα παιδιά μας και για τις οικογένειές μας. Για μένα δεν έπαιξε, δεν παίζει καθόλου ρόλο αυτό. Και είμαστε μια ομάδα, οι περισσότεροι από Θεσσαλονίκη γονείς, που ξεκινήσαμε τον σύλλογο για να βρούμε την αλήθεια, για να δικαιώσουμε τα παιδιά μας και να οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη και να δώσουμε στοιχεία για να βάλουμε όσους περισσότερους γίνεται στη φυλακή. Αυτός ήταν ο στόχος, τίποτα παραπάνω. Και παραμένει ο ίδιος και με τώρα που ξεκινούν και τα δικαστήρια, έχουν ξεκινήσει βέβαια για τα βίντεο. Θα απαιτήσουμε, θα "σπρώξουμε" τη Δικαιοσύνη, να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Στις 23 του μήνα ξεκινά το μεγάλο δικαστήριο», είπε αρχικά.

«Τα έβγαλε όλα στη φόρα η Καρυστιανού στην Εξεταστική»

Και συνέχισε ο κ. Ασλανίδης: «Έχω απογοητευτεί από τον τρόπο που έγινε η ανάκριση όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Δεν έγινε με τον καλύτερο τρόπο και δεν έγινε γιατί ό,τι στοιχεία πήγαιναν στον ανακριτή, πήγαιναν μόνο από εμάς. Δεν υπήρχε καμία έρευνα. Αλλοιώθηκε το τοπίο εκεί στις 6 μέρες. Έφυγαν πάρα πολλά κρίσιμα στοιχεία. Και όλα αυτά, τους πρώτους 6 μήνες δεν ακούγονταν τα Τέμπη και τρέχαμε 15-20 άνθρωποι για να μαζεύουμε στοιχεία, για να πηγαίνουμε στη Λάρισα, να προσπαθούμε να βρούμε τον Αγοραστό, να μας δώσει απαντήσεις, να στέλνουμε εξώδικα στον Αγοραστό, τι έγινε τότε, και ξεκίνησε όλο αυτό και όλη αυτή η προσπάθεια. Μετά κάναμε μία μήνυση και πήγε στη Βουλή και πήγε η Μαρία Καρυστιανού στην Εξεταστική, εκεί πραγματικά αποκαλύφθηκε και τα έβγαλε όλα στη φόρα. Εκεί ξεκίνησε το κουβάρι να ξετυλίγεται με τα Τέμπη. Από τη δίκη περιμένουμε αυτοί που είναι, ειδικά για κακουργήματα, να φάνε ισόβια. Για τη διαδικασία, περιμένουμε να κάνει η δικαστικοί που έχουν κληρωθεί, να κάνουν αυτό που πρέπει, που έχουν ορκιστεί να κάνουν δηλαδή το αυτονόητο».

Μαρακάκης: «Έχουμε εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη»

Ο δικηγόρος Γιάννης Μαρακάκης μίλησε για τη δίκη και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί: «Η απαρχή για την τραγωδία και το σκάνδαλο των Τεμπών, γιατί σκάνδαλο θα ‘ναι για εμάς πάντα, μέχρι να έρθει η αλήθεια στο φως, έχει ξεκινήσει ήδη στη Λάρισα. Νομίζω όμως ότι ο βασικός κρίκος σε όλη αυτή την ιστορία θα ξεκινήσει την ερχόμενη Τρίτη, που αρχίζει η δίκη εδώ στην Αθήνα, αναφορικά με τους επίορκους επιθεωρητές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, οι οποίοι έβαλαν κάτω από το χαλί όλα, τις παραλείψεις και τις παρατυπίες, τις εγκληματικές παρατυπίες, αναφορικά με τις καθυστερήσεις της 717. Και ήμασταν τυχεροί που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το ανέσυρε αυτό το ζήτημα και παραπέμφθηκαν σε δίκη αυτοί οι οποίοι, ξαναλέω, βάλαν κάτω από το χαλί την 717. Γιατί αν δεν υπήρχαν αυτά, δεν θα είχαμε φτάσει στην τραγωδία στα Τέμπη», σημείωσε.

«Απίθανο το να έχουν δικηγόρους υπεράσπισης οι επίορκοι»

«Είδαμε το απίθανο να έχουν δικηγόρους υπεράσπισης οι επίορκοι, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Εμείς κάναμε αίτημα, γιατί η δικογραφία αυτή, είχε μπει και αυτή η δικογραφία κάτω από το χαλί και δεν είχαμε ιδέα. Από συμπτώσεις τη μάθαμε. Παρουσιαστήκαμε λοιπόν σε μία δίκη, στην οποία κανονικά δεν θα υπήρχε υποστήριξη κατηγορίας, πολιτική αγωγή. Παρουσιαστήκαμε όλοι όσοι ήμασταν συνδεδεμένοι με το δυστύχημα των Τεμπών και ζητήσαμε να παρασταθούμε ως διάδικοι. Το έκανε δεκτό ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος όμως έκανε, ζήτησε και κάτι ακόμα. Ότι εφόσον το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, δηλαδή η Ελληνική Πολιτεία συμπαρίσταται στους επίορκους επιθεωρητές, θα έπρεπε αν μη τι άλλο να συμπαρίσταται και στις οικογένειες. Άρα απαίτησε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους να ‘ρθει να κάνει και υποστήριξη κατηγορίας. Δηλαδή είχαν μπει πράγματα μέσα στα συρτάρια πολύ πιο πίσω», συμπλήρωσε.

«Περιμένω να κρατήσει λιγότερο από τρία χρόνια η δίκη»

Για τον ορισμό της έδρας των δικαστών, είπε: «Έχω εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη. θα ήτανε άκομψο από οποιονδήποτε από εμάς προσπαθήσει να σκιαγραφήσει το προφίλ των δικαστών. Έχουμε εμπιστοσύνη. Θα είναι μία πολύ μεγάλη δίκη και σε διάρκεια, πέραν του εκτοπίσματος, γιατί απασχολεί όλους τους Έλληνες. Θα ήθελα να πιστεύω ότι θα κρατήσει λιγότερο από 3 χρόνια. Για να μη χαθούμε δεν πρέπει να απομακρυνθούμε πάρα πολύ από το γεγονός, σε διάρκεια εννοώ, της δίκης, θα δημιουργηθούν εργαλεία ώστε να μπορούμε να δικάζουμε αρκετές φορές μες στο μήνα. Είναι 36 κατηγορούμενοι. Αν πείτε ότι είναι 56 οικογένειες των αδικοχαμένων. Στη δική μου την περίπτωση έχω και αρκετούς από τους επιβάτες. Αρκετοί από τους διαδίκους εκπροσωπούνται από περισσότερους από έναν δικηγόρους. Και βεβαίως η υπεράσπιση θα έρθει πάνοπλη και θα είναι πάνω από 100 δικηγόροι».

«Θα έπρεπε να είχαν καταλογιστεί πολιτικές ευθύνες»

Σύμφωνα με τον κ. Μαρακάκη και το αν έπρεπε να αποδοθούν πολιτικές ευθύνες, «αυτό έπρεπε να είχε συμβεί. Δεν νομίζω ότι περιμένουμε τη δίκη για να προκύψουν τέτοια στοιχεία. Από το σκεπτικό θα μπορούσαν να φωτογραφηθούν και λοιποί και όχι μόνο πολιτικοί, μπορεί και άλλοι παράγοντες».

Ασλανίδης: «Λέει ψέματα ο Φλωρίδης»

«Τώρα αυτή τη στιγμή είναι του Τριαντόπουλου που είναι σε εξέλιξη. Περιμένουμε πού θα πάει, αν πάει Δικαστικό Συμβούλιο, αν θα ξαναγυρίσει πίσω στη Βουλή. Το ίδιο ισχύει και για τον Καραμανλή», συμπλήρωσε ο κ. Ασλανίδης ενώ για τις εκταφές είπε:

«10 οικογένειες έχουν ζητήσει εκταφή. Βγαίνει ο κύριος Φλωρίδης και λέει ψέματα συνεχώς. Από ό,τι ξέρω έχουν αποσυρθεί οι περισσότεροι. Όχι όμως εντελώς. Έχουμε προσφύγει στα συμβούλια, περιμένουμε τις αποφάσεις. Γιατί ζητάμε να γίνει αυτό που μας είχε πει εξαρχής ο κύριος Τσόγκας στη Λάρισα ο εισαγγελέας και η κυρία Παπαϊωάννου, ότι θα γίνουν όλα. Και χημικές εξετάσεις, όλα. Είχαμε υποδείξει ιδιωτικά εργαστήρια του εξωτερικού για εμάς και πανεπιστήμια που μπορεί να πάει μόνο το κράτος, που συνεργάζονται και με την Ιντερπόλ, για να πάει και η Ελληνική Αστυνομία.

Γιατί σε εξετάσεις απάντησαν, και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και τα Πανεπιστήμια Κρήτης και των Αθηνών και της Κομοτηνής, ότι δεν μπορούν να γίνουν εδώ στην Ελλάδα. Και έρχεται αυτή η διάταξη, να μην τη χαρακτηρίσω, της προηγούμενης Δευτέρας, και λέει “αποφασίζουμε, πάτε για εκταφή μόνο για DNA και μόνο για τοξικολογικές”, όπως έγιναν στους μηχανοδηγούς. Δηλαδή τα παιδιά μας οδηγούσαν το τρένο; Είχαν πιει αλκοόλ ή είχαν πάρει ναρκωτικά; Μόνο γι’ αυτά τα δύο πράγματα;

Και διατάσσει “της εκταφής να γίνουν άμεσα”, όπως και για μένα την έβαλαν 3 Μαρτίου. Θα αφήσω εγώ να συλήσουν πάλι το παιδί μου, όπως κάνανε στα Τέμπη; Που εγώ πιστεύω δεν είναι καν μέσα στο φέρετρο υπόλειμμα του παιδιού μου. Κι όπως και για πολλά, και ξέρουμε πάρα πολλά, αλλά δεν είναι της ώρας να τα πούμε. Και θα τους αφήσω να κάνουν μόνο αυτό για DNA κι αν έχει πάρει ναρκωτικά, έχει πιει αλκοόλ;. Οι εκταφές έχουν οριστεί, αλλά εμείς έχουμε προσφύγει».

Ο κ. Μαρακάκης συμπλήρωσε με τη σειρά του: «Δεν θέλουν να γίνει η εκταφή με τον τρόπο που ζητεί τώρα η εισαγγελία. Γιατί δεν θα στείλει για έλεγχο βιοχημικό, έτσι όπως μπορεί να φτάσει μέχρι το μεδούλι. Δεν μπορούν να το κάνουν τα ελληνικά πανεπιστήμια και τα ελληνικά εργαστήρια. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ζήτημα κόστους. Αρνείται η Ελληνική Πολιτεία να στείλει στα εξειδικευμένα εργαστήρια τα δείγματα για να γίνουνε με εξειδικευμένο τρόπο. γιατί να το κάνει αυτό; Για ποιο λόγο δεν το κάνει; Για ποιο λόγο έβγαλε μία διάταξη με την οποία λέει “όχι, θα γίνει μόνο για πολύ συγκεκριμένα στοιχεία, για DNA”, δηλαδή να κάνουν εξέταση DNA να δουν αν ταυτοποιείται ο συγκεκριμένος νεκρός με την λοιπή οικογένεια. Οι βιοχημικές εξετάσεις δεν μπορούν να αποτελέσουν παρέλκυση της δίκης».

«Όσοι γονείς είδαν το βίντεο της Καρυστιανού σοκαρίστηκαν – Νομίζω ήταν λάθος»

Στην συνέχεια ο κ. Παύλος Ασλανίδης μίλησε για την Μαρία Καρυστιανού και το σποτ που έβγαλε για τα Τέμπη με αφορμή την «μαύρη» επέτειο των 3 χρόνων.

«Ήμασταν χθες στην Καισαριανή και ευχαριστούμε τον δήμαρχο, για ένα μνημείο αφιερωμένο στα θύματα των Τεμπών και μια ονομασία μιας οδού. Όσοι γονείς ήταν εκεί και είχαν πληροφορηθεί αυτό το βίντεο, σοκαρίστηκαν. Δεν τους άρεσε γιατί είναι πάρα πολύ σκληρές οι εικόνες. Δεν ξέρω αν πήρε άδεια ή αν είχαν ερωτηθεί οι συγγενείς. Πάντως και με τη γυναίκα μου που μίλησα το βράδυ έκλαιγε. Είδε εικόνες που δεν είχε ξαναδεί. Είδα χθες το όνομα του γιου μου γραμμένο σε ένα μάρμαρο και λύγισα. Όχι τώρα να βλέπεις αυτό το πράγμα. Νομίζω ήταν λάθος. Ήδη ο κύριος Ψαρόπουλος στη δίκη για τα βίντεο, λύγισε, που ήταν μάρτυρας. Πέντε μέρες στεκόταν εκεί πέρα, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Λύγισε», υπογράμμισε ο κ. Ασλανίδης.

Για την απόφαση της Καρυστιανού να ασχοληθεί με την πολιτική: «Εμείς συνεχίζουμε. Εντάξει, είναι δικαίωμα του καθενός άμα θέλει να πολιτευτεί. Εγώ το έχω ξαναπεί, το timing δεν ήταν το καλύτερο για να γίνει, γιατί ξεκινούν τα δικαστήρια. Και αν ήθελε κάτι να κάνει, έπρεπε να το κάνει ή λίγο πριν τις εκλογές ή να είχαν τελειώσει τα δικαστήρια. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Τώρα από εκεί και πέρα, αν καταφέρει κάτι, δεν το γνωρίζω. Και αν τελικά γίνει και κόμμα, γιατί μιλάμε για κόμματα και κόμματα δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής. Μιλάμε για κάτι που δεν υφίσταται».

«Η πλειοψηφία των συγγενών όντως δεν βρίσκει έκφραση μέσα από αυτό το κόμμα. Μόνο ένας-δυο ανθρώπους ξέρω που είναι καλοπροαίρετοι και λένε ‘μήπως πετύχει και κάνει και κάτι», αλλά η πλειοψηφία είναι με τη λογική. Δεν ανακοινώνεις ότι θα κάνεις κόμμα λίγο πριν ξεκινήσει το δικαστήριο. Ενώ έχεις πολεμήσει τόσο πολύ να το κάνεις λίγο πριν ξεκινήσουν τα δικαστήρια. Είναι σαν να παρατάς τη μάχη», συμπλήρωσε ο κ. Ασλανίδης.

Μαρακάκης: «Το πώς θα "εξαργυρώσει" ο οποιοσδήποτε αυτή τη δύναμη, που τους έδωσε και η αποδοχή από τον κόσμο, είναι προσωπική επιλογή»

«Εγώ επειδή έχω δυστυχώς συναναστροφή με γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά τους πάρα πολλές φορές, πολύ πριν τα Τέμπη. Οι γονείς και κυρίως οι μαμάδες, οι μανάδες που χάνουν παιδί, μπαίνουν στη σφαίρα του μεταφυσικού. Μπορεί να αντλήσουν απίστευτη δύναμη, αλλά είναι σε εμάς τους δικηγόρους, δηλαδή που διαχειριζόμαστε αυτές τις κρίσεις. Πολύ πριν την τραγωδία των Τεμπών, έχουμε πολύ σοβαρή δυσκολία να διαχειριστούμε την επόμενη μέρα, μετά την απώλεια ενός παιδιού, για ένα σπίτι, έναν πατέρα, κυρίως όμως για τη μάνα. Αυτό τώρα γιατί το λέω; Εγώ αναγνωρίζω σε οποιονδήποτε ξεκίνησε την κίνηση για τον σύλλογο και καλή πρόθεση και μια φοβερή δύναμη και ένα momentum που πήραν και από τον κόσμο, γιατί τα αιτήματα ήταν και παραμένουν δίκαια. Το πώς θα εξαργυρώσει ο οποιοσδήποτε, από τους γονείς ή από τους εμπλεκόμενους, αυτή τη δύναμη, αυτό το εκτόπισμα που τους έδωσε και η αποδοχή από τον κόσμο, είναι προσωπική επιλογή. Είπατε πάρα πολύ σωστά ότι αρκετούς από τους γονείς, από τους συγγενείς, δεν τους εκφράζει αυτό που έκανε ή που κάνει ή που σκέφτεται να κάνει η κυρία Καρυστιανού. Ο καθένας θα κριθεί στο πεδίο. Το βασικό μας όμως πεδίο τώρα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί θα βρουν λύτρωση, όλοι θα βρουν λύτρωση από τις δικαστικές αποφάσεις. Για εμάς αυτό είναι το πεδίο», σημείωσε ο κ. Μαρακάκης.

«Δεν περίμενα την Καρυστιανού να κάνει κόμμα - Βουλευτής ΝΔ Θεσσαλονίκης έκανε καταγγελία στο ΣΔΟΕ»

«Για το κόμμα, έχουμε συζητήσει πολλές φορές ως υποθετικό σενάριο, έτσι; Όχι μόνο με τη Μαρία. Και ο Δημήτρης Πλακιάς με πήρε, "ρε συ να πάμε να κάνουμε ένα κόμμα εκεί κτλ.", αυτά είναι όλα από την οργή, από το ότι περνάει ο καιρός και δεν γίνεται τίποτα. Αλλά ήταν υποθετικές συζητήσεις. Εγώ δεν το περίμενα ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Ακούγαμε ότι είχε κάποιες επαφές στην Αθήνα αλλά δεν πίστευα ότι θα κάνει αυτό το βήμα. Τα οικονομικά του συλλόγου είναι μια χαρά. Ξαφνικά έρχεται το ΣΔΟΕ σε έναν σύλλογο στα δύο χρόνια να κάνει έλεγχο. Ήρθε δυο μέρες μετά που ανακοίνωσε η Μαρία ότι θα κατέβει στην πολιτική. Ήταν στοχευμένο ό,τι και να λέμε.

Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά για το ποιος έκανε την καταγγελία από ό,τι ξέρω είναι ένας βουλευτής από τη Θεσσαλονίκη. ένας βουλευτής της ΝΔ από τη Θεσσαλονίκη. Δεν θέλω να πω το όνομα γιατί δεν είναι σίγουρο, αλλά το ξέρω. Όλα είναι τακτοποιημένα αναφορικά με τα οικονομικά. Πολλά ακούγονται και ακούστηκαν και 2,5 εκατομμύρια για τη συναυλία, ακούστηκαν τρελά πράγματα. Η συναυλία ήταν 37.500 τα εισιτήρια, όλα γίναν νόμιμα. 15 ευρώ ήταν το εισιτήριο, σχεδόν 240.000 ήταν τα έξοδα, πληρώθηκε κόσμος. Και επειδή ακούστηκε ότι παραχωρήθηκε δωρεάν το Καλλιμάρμαρο, πληρώσαμε 9 χιλιάρικα στην Ολυμπιακή Επιτροπή και άλλα 8 στην Αρχαιοτήτων που το διαχειρίζεται. Και αυτά τα χρήματα θα διατεθούν και για να γίνουν και εξετάσεις..», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Ασλανίδης.