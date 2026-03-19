Μαρινάκης: Ο Τσουκαλάς διαστρεβλώνει τα λεγόμενά μου για τον ΕΦΚ και τον φόρο στα καύσιμα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντά στον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ με αιχμή το αίτημα μείωσης του ΕΦΚ και του ΦΠΑ στα καύσιμα 

«Για να καταλάβουν οι πολίτες με ποια αντιπολίτευση έχουμε να κάνουμε, αποφάσισα να κάνω αυτή την ανάρτηση. Πριν από λίγη ώρα ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι σήμερα χαρακτήρισα «παράνοια» το αίτημα της αντιπολίτευσης για προσωρινή μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα», σημειώνει σε ανάρτησή του ο Παύλος Μαρινάκης.

«Αντιθέτως, εγώ είπα το εξής: «Όσοι ζητούν από την αντιπολίτευση παραπάνω μέτρα, το κάνουν γιατί πολιτεύονται σε μια χώρα που πλέον έχει μια οικονομία ανθεκτική, που παράγει πλεονάσματα. Οι ίδιοι -όχι μία και δύο φορές- κάθε φορά που έχουν την ευκαιρία είτε σε συζήτηση για την ψήφιση προϋπολογισμού είτε σε ένα τηλεοπτικό παράθυρο, καταγγέλλουν την Κυβέρνηση, γιατί η χώρα μας έχει παραπάνω φορολογικά έσοδα, που έχουμε καταφέρει να έχουμε με μικρότερους φόρους, παραπάνω έσοδα. Κι αυτό είναι θετικό. *Οι ίδιοι, λοιπόν, που καταγγέλλουν για τα αυξημένα φορολογικά έσοδα ζητάνε παραπάνω μέτρα. Αυτή την παράνοια, οφείλουμε να την επισημάνουμε.* Γιατί δεν θα αργήσει ξανά η στιγμή που θα ξαναπροτείνουν παραπάνω. Και την ίδια στιγμή θα καταγγέλλουν και τα παραπάνω φορολογικά έσοδα».», συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Και πρόσθεσε: «Για ακόμα μια φορά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ διαστρεβλώνει πλήρως συνειδητά τα λεγόμενά μου για να δημιουργήσει στρεβλές εντυπώσεις και να παραπλανήσει την κοινή γνώμη και μάλιστα σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο.

Αυτό κύριοι του ΠΑΣΟΚ δεν λέγεται αντιπολίτευση, αλλά κλεφτοπόλεμος. Με τέτοιες μεθόδους η βελόνα, στην καλύτερη περίπτωση για εσάς, θα παραμένει κολλημένη».

Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση κερδοσκοπεί με όχημα την αύξηση των τιμών»

Για έλλειψη ενσυναίθησης κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος σε δήλωσή του για την μείωση του ΕΦΚ από χώρες της ΕΕ, επιτέθηκε στην κυβέρνηση για την άρνησή της να προχωρήσει σε ένα τέτοιο μέτρο.

«Ο κ. Μαρινάκης το πρωί χαρακτήρισε «παράνοια» το αίτημα της αντιπολίτευσης για προσωρινή μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα. Ο κ. Μητσοτάκης χωρίς ενσυναίσθηση για το πώς βιώνουν νοικοκυριά, αγρότες και επιχειρήσεις την αύξηση των τιμών, δήλωσε πως "δεν βλέπει λόγο να ανοίξει τρύπα στον προϋπολογισμό"», αναφέρει στην ανανακοίνωσή του ο κ. Τσουκαλάς.

Συμπληρώνει δε τα παραδείγματα άλλων χωρών λέγοντας ότι «την ίδια στιγμή, η Αυστρία και η Ιταλία με δεξιές κυβερνήσεις προχωρούν σε προσωρινή μείωση του ΕΦΚ καταρρίπτοντας το επιχείρημα του Πρωθυπουργού ότι όλοι περιμένουν ευρωπαϊκή απόφαση».

«Η αλήθεια αποκαλύπτεται. Η κυβέρνηση επιλέγει να κερδοσκοπήσει με όχημα την αύξηση των τιμών για να μοιράσει κατόπιν επιδόματα-αντίδωρα πιστή στην προεκλογική ψηφοθηρική της τακτική. Όσο δεν παίρνει μέτρα, η ζημιά θα μεγαλώνει», καταλήγει ο κ. Τσουκαλάς.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης είχε προχωρήσει σε ανάρτηση από την προσύνοδο του Κόμματος Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στις Βρυξέλλες όπου βρίσκεται, στην οποία μεταφερει το μήνυμα για ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες ειρήνευσης της Μέσης Ανατολής σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και την ανάγκη θωράκισης της ελληνικής κοινωνίας από τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισημαίνει ότι λύση στην επιβάρυνση των πολιτών δεν είναι τα επιδόματα-αντίδωρα από την υπεραπόδοση των φόρων εν μέσω ακρίβειας, αλλά οι θεσμικές παρεμβάσεις όπως η μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ στα καύσιμα όσο διαρκεί η κρίση, συνδυασμένη με αυστηρούς ελέγχους για να φτάσει στον καταναλωτή.

Novibet
