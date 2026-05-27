ΗΠΑ: Διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο χαρτιού – Πληροφορίες για νεκρούς και σοβαρά τραυματίες

Ο κυβερνήτης της πολιτείας εξέφρασε τη θλίψη του για τους θανάτους και τα συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.

Διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο παραγωγής χαρτιού συσκευασίας στην πολιτεία Ουάσιγκτον άφησε πίσω της νεκρούς και σοβαρά τραυματίες, σύμφωνα με τις αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε εγκατάσταση της Nippon Dynawave Packaging, θυγατρικής του ιαπωνικού ομίλου Nippon Paper, στην πόλη Λόνγκβιου της πολιτείας Ουάσιγκτον στις ΗΠΑ. Όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση της εταιρείας και της Πυροσβεστικής, δεξαμενή που περιείχε «λευκό υγρό» παρουσίασε διαρροή, προκαλώντας το δυστύχημα.

Οι αρχές έκαναν λόγο για θανάτους και σοβαρούς τραυματισμούς, χωρίς να δώσουν ακριβή αριθμό νεκρών. Σύμφωνα με τον αξιωματικό της Πυροσβεστικής Σκοτ Γκόλντσταϊν, δέκα άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένας πυροσβέστης, τραυματίστηκαν σε διαφορετικό βαθμό, από ελαφρά έως κρίσιμα.

Η δεξαμενή από την οποία διέρρευσε η ουσία είχε χωρητικότητα περίπου 80.000 γαλονιών, δηλαδή 300.000 λίτρων, και ήταν γεμάτη κατά περίπου 60% όταν σημειώθηκε η διαρροή.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τη χημική ουσία που διέρρευσε. Η συγκεκριμένη μονάδα παράγει χαρτονένιες συσκευασίες για υγρά.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Ουάσιγκτον, Μπομπ Φέργκιουσον, εξέφρασε τη θλίψη του για τους θανάτους και τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, σημειώνοντας ότι σκέφτεται τους εργαζόμενους, τις οικογένειές τους και τα μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.