Λίβανος: 31 νεκροί την Τρίτη από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Snapshot Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον νότιο Λίβανο προκάλεσαν τον θάνατο 31 ανθρώπων την Τρίτη, σύμφωνα με τη λιβανική κυβέρνηση.

Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται τουλάχιστον τέσσερα παιδιά και τρεις γυναίκες.

Περίπου 40 άτομα τραυματίστηκαν από τα ισραηλινά πλήγματα.

Δεκατέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιοχή Μπουρτζ ας Σαμάλι κοντά στην Τύρο.

Η ισραηλινή ηγεσία συνεχίζει τις επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ, παρά την θεωρητική κατάπαυση του πυρός από τα μέσα Απριλίου. Snapshot powered by AI

Οι χθεσινοί βομβαρδισμοί του στρατού του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο στοίχισαν τη ζωή σε 31 ανθρώπους, ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτη η λιβανική κυβέρνηση, καθώς η ισραηλινή ηγεσία έκανε σαφές πως εντείνει τις επιχειρήσεις εναντίον του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, παρά την θεωρητική κατάπαυση του πυρός από τα μέσα Απριλίου.

Σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας, 31 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον τέσσερα παιδιά και τρεις γυναίκες, σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα και άλλοι 40 τραυματίστηκαν.

Δεκατέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Μπουρτζ ας Σαμάλι, κοντά στην Τύρο, σημείωσε το υπουργείο.