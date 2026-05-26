Σε ιδιωτικό νησί που γυρίστηκε ο «James Bond» τελέστηκε ο γάμος του Ντόναλντ Τραμπ Jr.

Ο Ντόναλντ Τραμπ Jr. και η Μπετίνα Άντερσον παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στο Palm Beach πριν αναχωρήσουν για την ιδιωτική τελετή σε έναν από τους πιο αποκλειστικούς προορισμούς της Καραϊβικής — το Little Pipe Cay.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Page Six, το υπερπολυτελές και ιδιωτικό νησί των 38 στρεμμάτων βρίσκεται στα Exuma Cays, περίπου 70 μίλια από το Nassau, και έχει χρησιμοποιηθεί ως σκηνικό σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές όπως το «Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl» και την κλασική ταινία «James Bond: Casino Royale» με πρωταγωνιστή τον Daniel Craig.

https://www.instagram.com/p/DS3bw7BEqvM/

Το νησί αναπτύχθηκε και ανήκε στον αείμνηστο δισεκατομμυριούχο Michael Dingman και τη σύζυγό του Betsy Dingman, η οποία είναι φίλη της Άντερσον. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Betsy είχε παραστεί στο bridal shower της νύφης.

Το ζευγάρι είπε το «ναι» μπροστά σε έναν στενό κύκλο περίπου 40 καλεσμένων, ανάμεσά τους τα πέντε παιδιά του Ντόναλντ Τραμπ Jr., αλλά και τα αδέλφια του — Ιβάνκα Τραμπ, Έρικ Τραμπ και Τίφανι Τραμπ — μαζί με τους συζύγους τους.

Παρόντες ήταν επίσης μέλη της οικογένειας της Άντερσον και λίγοι πολύ στενοί φίλοι της νύφης.

Η Μπετίνα Άντερσον και ο Ντόναλντ Τραμπ Jr. / AP

Το εντυπωσιακό συγκρότημα, που συχνά περιγράφεται ως το «κόσμημα» των Exumas, διαθέτει πέντε επαύλεις σε αποικιακό στιλ, ιδιωτικά beach bungalows, infinity pool, εγκαταστάσεις spa και ιδιωτικές προβλήτες για γιοτ και σκάφη.

Το τροπικό καταφύγιο φημίζεται για τις εντυπωσιακές λευκές αμμουδιές και τα κρυστάλλινα νερά του, που αλλάζουν αποχρώσεις από βαθύ τιρκουάζ σε σχεδόν κρεμ ρηχά νερά, ανάλογα με την παλίρροια.

Το Little Pipe Cay προσφέρει επίσης απόλυτη ιδιωτικότητα — κάτι που πιθανότατα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για τον Τραμπ και την Άντερσον, καθώς ήθελαν να περάσουν αυτή την σημαντική ημέρα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το ζευγάρι αρχικά εξέταζε το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει τον γάμο του στον Λευκό Οίκο, ωστόσο αποφάσισε να κρατήσει πιο χαμηλούς τόνους εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν. Σύμφωνα με πληροφορίες του Page Six το ζευγάρι σχεδιάζει μελλοντικά μία μεγαλύτερη γιορτή με φίλους και τον ευρύτερο οικογενειακό κύκλο, πιθανόν στον Λευκό Οίκο.

Διαβάστε επίσης