Σε ιδιωτικό νησί που γυρίστηκε ο «James Bond» τελέστηκε ο γάμος του Ντόναλντ Τραμπ Jr.

Ο γιος του προέδρου των ΗΠΑ και η αγαπημένη του, Μπετίνα Άντερσον παντρεύτηκαν σε ένα ειδυλλιακό τοπίο της Καραϊβικής, παρουσία 40 καλεσμένων

Ανθή Κουρεντζή

Σε ιδιωτικό νησί που γυρίστηκε ο «James Bond» τελέστηκε ο γάμος του Ντόναλντ Τραμπ Jr.

Ο Ντόναλντ Τραμπ Jr. και η Μπετίνα Άντερσον / AP

LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ντόναλντ Τραμπ Jr. και η Μπετίνα Άντερσον παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στο Palm Beach πριν αναχωρήσουν για την ιδιωτική τελετή σε έναν από τους πιο αποκλειστικούς προορισμούς της Καραϊβικής — το Little Pipe Cay.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Page Six, το υπερπολυτελές και ιδιωτικό νησί των 38 στρεμμάτων βρίσκεται στα Exuma Cays, περίπου 70 μίλια από το Nassau, και έχει χρησιμοποιηθεί ως σκηνικό σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές όπως το «Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl» και την κλασική ταινία «James Bond: Casino Royale» με πρωταγωνιστή τον Daniel Craig.

https://www.instagram.com/p/DS3bw7BEqvM/

Το νησί αναπτύχθηκε και ανήκε στον αείμνηστο δισεκατομμυριούχο Michael Dingman και τη σύζυγό του Betsy Dingman, η οποία είναι φίλη της Άντερσον. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Betsy είχε παραστεί στο bridal shower της νύφης.

Το ζευγάρι είπε το «ναι» μπροστά σε έναν στενό κύκλο περίπου 40 καλεσμένων, ανάμεσά τους τα πέντε παιδιά του Ντόναλντ Τραμπ Jr., αλλά και τα αδέλφια του — Ιβάνκα Τραμπ, Έρικ Τραμπ και Τίφανι Τραμπ — μαζί με τους συζύγους τους.

Παρόντες ήταν επίσης μέλη της οικογένειας της Άντερσον και λίγοι πολύ στενοί φίλοι της νύφης.

Τραμπ - Άντερσον

Η Μπετίνα Άντερσον και ο Ντόναλντ Τραμπ Jr. / AP

Το εντυπωσιακό συγκρότημα, που συχνά περιγράφεται ως το «κόσμημα» των Exumas, διαθέτει πέντε επαύλεις σε αποικιακό στιλ, ιδιωτικά beach bungalows, infinity pool, εγκαταστάσεις spa και ιδιωτικές προβλήτες για γιοτ και σκάφη.

Το τροπικό καταφύγιο φημίζεται για τις εντυπωσιακές λευκές αμμουδιές και τα κρυστάλλινα νερά του, που αλλάζουν αποχρώσεις από βαθύ τιρκουάζ σε σχεδόν κρεμ ρηχά νερά, ανάλογα με την παλίρροια.

καραιβική

Το Little Pipe Cay προσφέρει επίσης απόλυτη ιδιωτικότητα — κάτι που πιθανότατα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για τον Τραμπ και την Άντερσον, καθώς ήθελαν να περάσουν αυτή την σημαντική ημέρα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το ζευγάρι αρχικά εξέταζε το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει τον γάμο του στον Λευκό Οίκο, ωστόσο αποφάσισε να κρατήσει πιο χαμηλούς τόνους εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν. Σύμφωνα με πληροφορίες του Page Six το ζευγάρι σχεδιάζει μελλοντικά μία μεγαλύτερη γιορτή με φίλους και τον ευρύτερο οικογενειακό κύκλο, πιθανόν στον Λευκό Οίκο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παντελιάδης (My Market): Η επικοινωνία μας με το υπουργείο έχει διακοπεί – Τι είπε για ενδεχόμενες αυξήσεις και το πλαφόν στις τιμές

07:32ΜΑΝΤΕΙΟ

Ένας Τσίπρας αλλιώτικος από τ’ άλλα, Σημάδια άγχους σε ΠΑΣΟΚ και Καρυστιανού

07:30LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Σήμερα ο τελευταίος αποχαιρετισμός - Η επιθυμία της οικογένειάς της

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας ισχυρίζεται ότι είναι ο χαμένος Μπεν - Αναμένονται απαντήσεις από το DNA

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 27 Μαΐου

07:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η λύση για τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη»: Ψηφιακή διόρθωση στο Κτηματολόγιο χωρίς δικαστήρια

07:18ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Σε ρυθμούς εξετάσεων οι υποψήφιοι - «Πρεμιέρα» με Νεοελληνική Γλώσσα την Παρασκευή

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Χανιά: Παιδί της αδερφής της με τον σύζυγο της 25χρονης το ένα βρέφος 10 μηνών

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Θράκη: Τούρκοι φτιάχνουν «μαϊμού» εταιρίες και αγοράζουν ελληνική γη

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Ζευγάρι από φοιτητές ο αυτόχειρας με την 53χρονη - Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (27/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

06:54LIFESTYLE

Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Σκληραίνει το παζάρι ΗΠΑ - Ιράν: Καταγγελίες για παραβίαση της εκεχειρίας, αλλά και πρόοδος στις συνομιλίες για το ουράνιο

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Νεκρός στα 21 του ο Victor Udoh

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

06:30ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ κλιμακώνει τις επιχειρήσεις και πέρα από τη ζώνη ασφαλείας στον Λίβανο – Νέα σφοδρά πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

07:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Έρχονται αλλαγές από την άλλη Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες επηρεάζονται

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

17:36ΚΟΣΜΟΣ

«Σταμάτησα να μετράω στους 478» - Ο Γάλλος τραπεζίτης που εξανάγκασε την πρώην του να συνευρεθεί με 500 άνδρες

21:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ένα γιατρό... αν υπάρχει γιατρός να έλθει γρήγορα»: Το απρόοπτο στην εκδήλωση Τσίπρα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Ζευγάρι από φοιτητές ο αυτόχειρας με την 53χρονη - Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης

18:10ΕΛΛΑΔΑ

«Αν χωρίσουμε ποιανού το μέρος θα πάρεις;» Η μαρτυρία του κουμπάρου του ζευγαριού στο Χολαργό – Εκτός κινδύνου η 53χρονη

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Χανιά: Παιδί της αδερφής της με τον σύζυγο της 25χρονης το ένα βρέφος 10 μηνών

09:25TRAVEL

Πανέμορφο χωριό στην Ισπανία προσφέρει δωρεάν σπίτι και δουλειά - Αλλά με έναν όρο

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Οικογένεια βρήκε ενεργούς όλμους στο νέο της διαμέρισμα

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στο Χολαργό: Αυτός είναι ο πιλότος που πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

10:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κεραυνοί, βροχή, χαλάζι αλλά και ζέστη - Πώς θα κάνουμε τριήμερο Αγίου Πνεύματος

06:54LIFESTYLE

Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Νεκρός στα 21 του ο Victor Udoh

19:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι έδωσαν το παρών στην παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο: Δείτε φωτογραφίες

21:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Τουμασάτου και Χειλάκης παρουσίασαν την εκδήλωση για το νέο κόμμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ