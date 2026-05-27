Κίνα: Κρυφές σήραγγες, ψεύτικες πόρτες, διπλά σχέδια στο μοιραίο ορυχείο με τους 82 νεκρούς

Αστυνομικοί σε σημείο ελέγχου σταματούν αυτοκίνητα στην είσοδο των εγκαταστάσεων του ανθρακωρυχείου Liushenyu στην κομητεία Qinyuan της πόλης Changzhi, στην επαρχία Shanxi της βόρειας Κίνας, την Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Τα αρχικά συμπεράσματα από τις έρευνες των κινεζικών αρχών για την τραγωδία στο ορυχείο Liushenyu, στην επαρχία Shanxi στη βόρεια Κίνα, όπου την περασμένη Παρασκευή σημειώθηκε έκρηξη αερίου, σκοτώνοντας 82 ανθρώπους και τραυματίζοντας 128, ενώ δύο εξακολουθούν να αγνοούνται, δείχνουν ένα όργιο αυθαιρεσιών και παρατυπιών.

the moment of the gas explosion that killed 82 with 2 missing and 128 injured (according to state media) at the Liushenyu (留神峪) coal mine in Qinyuan County (沁源县), Changzhi, Shanxi province, on May 22.



Σήραγγες χωρίς σήμανση, ιχνηλάτες που λείπουν και ψεύτικες πόρτες αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια μιας αρχικής έρευνας για την πιο θανατηφόρα τραγωδία εξόρυξης στην Κίνα εδώ και περισσότερα από 15 χρόνια, με την κυβέρνηση να δεσμεύεται για πλήρη διαλεύκανση, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua ανέφερε την Τρίτη ότι οι κρυφές σήραγγες εξόρυξης, τα παραποιημένα σχέδια και οι εξωτερικοί και μη εγγεγραμμένοι ανθρακωρύχοι, στους οποίους δεν είχαν παρασχεθεί οι απαιτούμενοι ιχνηλάτες τοποθεσίας που σώζουν ζωές, συνέβαλαν στο θανατηφόρο περιστατικό.

Το ορυχείο, που ελέγχεται από την Shanxi Tongzhou Coal Coking Group, διατηρούσε δύο ξεχωριστά σύνολα σχεδίων και συστημάτων επιτήρησης, ανέφερε το Xinhua.

Το ένα σετ ταίριαζε με τις πραγματικές λειτουργίες, ενώ το άλλο χρησιμοποιήθηκε για την αντιμετώπιση επίσημων επιθεωρήσεων, με ορισμένες περιοχές εξόρυξης να κρύβονται από τη ρυθμιστική εποπτεία.

Οι αξιωματούχοι της εταιρίας σύμφωνα με το Reuters έχουν τεθεί υπό κράτηση.

Ο άνθρακας που εξορύσσεται από τις κρυφές και ανεξέλεγκτες σήραγγες δεν περιλαμβάνεται στα επίσημα στοιχεία παραγωγής και έμεινε αφορολόγητος.

Τα δύο σύνολα σχεδίων είναι γνωστά στην καθομιλουμένη ως «σχέδια γιν-γιανγκ»: το ένα διατηρείται στο ύπαιθρο για να το εξετάσουν οι επιθεωρητές και το άλλο στο σκοτάδι.

Παρόμοιες πρακτικές με γνώμονα το κέρδος δεν είναι ασυνήθιστες στα ανθρακωρυχεία σε ολόκληρη την Κίνα παρά τις καταστολές, δήλωσε η εθνική υπηρεσία ασφάλειας ορυχείων.

Το ορυχείο Liushenyu «χρησιμοποίησε συρματόπλεγμα και υφαντούς πλαστικούς σάκους ψεκασμένους με κονίαμα, για να φτιάξει ψεύτικες πόρτες που έμοιαζαν πολύ με τον βράχο της σήραγγας του ορυχείου», ανέφερε το Xinhua.

Οι εργαζόμενοι ενημερώνονταν από κάποιον έξω κάθε φορά που έρχονταν επιθεωρητές και έκλειναν τις ψεύτικες πόρτες, άλειφαν στάχτη άνθρακα για να τις αναμειγνύουν με την υπόλοιπη υπόγεια διάβαση.

Οι αρχές θα μπορούσαν να παρακολουθούν πού βρίσκονταν οι ανθρακωρύχοι υπόγεια εάν ήταν εξοπλισμένοι με ιχνηλάτες, ακόμη και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Όταν σημειώθηκε η έκρηξη την Παρασκευή, το επίσημο ημερολόγιο έδειξε ότι μόνο 124 εργαζόμενοι είχαν περάσει υπόγεια, σύμφωνα με πλάνα που προβλήθηκαν στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό CCTV τη Δευτέρα. Στην πραγματικότητα, συνολικά 247 εργαζόμενοι εργάζονταν στο ορυχείο, γεγονός που υποδηλώνει ότι 123 είχαν εντοπιστεί σε σήραγγες εκτός επίσημης αρμοδιότητας. Η έλλειψη ακριβών χαρτών και πληροφοριών τοποθεσίας των ανθρακωρύχων έχει παρεμποδίσει σοβαρά τις επιχειρήσεις διάσωσης, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το ορυχείο Liushenyu - που ταξινομείται ως «ορυχείο υψηλού αερίου» με αυξημένο κίνδυνο έκρηξης - απέφυγε επίσης σκόπιμα την εγκατάσταση εξοπλισμού παρακολούθησης αερίου για να αποφύγει περαιτέρω την εποπτεία των αρχών, ανέφερε ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός.

Τα ζητήματα δεν ήταν άγνωστα στις αρχές πριν από την τραγωδία της Παρασκευής. Το 2025, στον χειριστή του ορυχείου «επιβλήθηκε πρόστιμο αφού οι ρυθμιστικές αρχές ανακάλυψαν κρυφά πρόσωπα εργασίας, αλλά η ποινή απέτυχε να λειτουργήσει ως αποτελεσματικός αποτρεπτικός παράγοντας και η εταιρεία συνέχισε την παράνομη παραγωγή», ανέφερε το Xinhua.

Ορισμένα ορυχεία σε όλη την Κίνα έχουν σταματήσει ή μειώσει την παραγωγή μετά το περιστατικό για επιθεωρήσεις ασφαλείας.