Πόπη Δομάζου: «Μου έρχονται άπειρες στιγμές με τον πατέρα μου, πάντα θα είναι εδώ ο Μίμης Δομάζος»

Για τον πατέρα της, Μίμη Δομάζο και την βαθιά σχέση της οικογένειάς της με τη γειτονιά των Αμπελοκήπων και τη Λεωφόρο, μίλησε η Πόπη Δομάζου στο αφιέρωμα της εκπομπής «Prime Time» για το ιστορικό γήπεδο του Παναθηναϊκού.

«Έχω γεννηθεί εδώ, στους Αμπελοκήπους, οπότε όλη μου η ζωή, η ζωή μας η οικογενειακή, η μητέρα μου, ο πατέρας μου, είναι εδώ. Μου έρχονται άπειρες στιγμές με τον πατέρα μου. Συγκινούμαι. Και νιώθω ότι είναι εδώ. Πάντα θα είναι εδώ ο Μίμης Δομάζος», δήλωσε η Πόπη Δομάζου.

