Χολαργός: Εκτός κινδύνου η 53χρονη γυναίκα που πυροβολήθηκε από τον σύζυγό της

Snapshot Η 53χρονη γυναίκα που πυροβολήθηκε από τον σύζυγό της στον Χολαργό νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ο 57χρονος σύζυγος αυτοκτόνησε μετά τον πυροβολισμό της γυναίκας του.

Οι αρχές περιμένουν τη σταθεροποίηση της γυναίκας για να ερευνήσουν τα αίτια του περιστατικού.

Το ζευγάρι διέμενε στον Χολαργό πάνω από 25 χρόνια και κατείχε νόμιμα τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν.

Οι γείτονες και γνωστοί δεν είχαν αντιληφθεί προηγούμενες εντάσεις, αν και η γυναίκα δεχόταν απειλές από τον σύζυγό της το τελευταίο διάστημα.

Στο νοσοκομείο παραμένει η 53χρονη γυναίκα που πυροβολήθηκε το βράδυ της Δευτέρας από τον σύζυγό της στον Χολαργό, έχοντας όμως διαφύγει τον κίνδυνο.

Τη σταθεροποίηση τόσο της σωματικής, όσο και της ψυχικής κατάστασης της γυναίκας αναμένουν και οι αρχές, για να ρίξουν περισσότερο φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτιλύχθηκε χθες το βράδυ στην οδό Ξανθίππου της περιοχής, η οικογενειακή τραγωδία.

Μόλις η γυναίκα μπορέσει να καταθέσει, οι αρχές αναμένεται να αναζητήσουν τους λόγους που οδήγησαν τον 57χρονο συνταξιούχο πιλότο να την πυροβολήσει στο πόδι και έπειτα να βάλει τέλος στη ζωή του.

Τι λέει ο κύκλος του ζευγαριού

Στενοί συγγενείς, φίλοι και γείτονες της οικογένειας μίλησαν στην εκπομπή «Live News» συγκλονισμένοι: «Τους γνωρίζω πολλά χρόνια. Δεν το περιμέναμε αυτό το πράγμα να γίνει και είμαστε σοκαρισμένοι. Ήταν παντρεμένοι 25 χρόνια. Εδώ μένανε», αναφέρει γειτόνισσα.

Ο κουμπάρος του ζευγαριού σημείωσε πως ο 57χρονος δεν αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα. Θυμάται ωστόσο μία ερώτηση που του είχε κάνει στο παρελθόν την οποία τότε ίσως να μην αξιολόγησε σωστά: «Είναι ένας άνθρωπος διάνοια, δεν ισχύει τίποτα από ό,τι ακούγεται. Ούτε ψυχολογικά είχε ούτε τίποτα. Μιλάγαμε κάθε μέρα στο τηλέφωνο, δεν φαινόταν ότι θα κάνει κάτι τέτοιο. Τις τελευταίες ημέρες με είχε ρωτήσει ‘αν χωρίσουμε ποιανού το μέρος θα πάρεις;’».

«Εγώ άκουσα έναν δυνατό θόρυβο. Νόμιζα ότι έπεσε κάποιος από καμία σκάλα. Τρόμαξα. Ακούσαμε πράγματα να πέφτουν και μετά την ομιλία της κοπέλας που ζητούσε βοήθεια, απευθυνόταν στην Αστυνομία. Δεν ξέρω τι έκανε. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε. Μέχρι να καταλάβουμε, ήρθε η Αστυνομία», είπε μάρτυρας.

Νόμιμα τα όπλα που είχε το ζευγάρι

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως άκουσαν αρχικά έναν δυνατό κρότο και στη συνέχεια φωνές για βοήθεια. Αμέσως μετά, ακούστηκε, όπως λένε, ένας δεύτερος πυροβολισμός.

Το ζευγάρι έμενε πάνω από 25 χρόνια στην οδό Ξανθίππου. Η 53χρονη εργάζεται ως ψυχολόγος στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», ενώ ο 57χρονος ήταν συνταξιούχος πιλότος. Και οι δύο ασχολούνταν συστηματικά με την σκοποβολή, γεγονός που εξηγεί τη νόμιμη κατοχή των όπλων που εντοπίστηκαν από τις Αρχές.

«Ήταν σοβαροί, αξιοπρεπείς άνθρωποι, μορφωμένοι, και να τσακωνόντουσαν δεν έδιναν δικαιώματα στη γειτονιά. Όλα τα ζευγάρια τσακώνονται. Εμείς πάντως δεν είχαμε αντιληφθεί ότι υπήρχε κάτι τέτοιο», αναφέρει γειτόνισσα του ζευγαριού.

Συνάδελφος του 57χρονου είπε στο Live News: «Ο άνθρωπος ήταν ένας αξιόλογος εκπαιδευτής σε εμάς και ήταν ένας σοβαρός (άνθρωπος). Και τελευταία φορά την Κυριακή που μιλούσαμε μαζί και δεν είδα ούτε καν υπήρχε κάτι το οποίο μπορώ να πω ότι ο άνθρωπος έδειχνε κάτι τέτοιο. Έχω μείνει έκπληκτος δηλαδή που το έμαθα αυτό. Είναι αρκετά χρόνια εδώ. Και με τη γυναίκα του εδώ και στις συγκεντρώσεις που βρισκόμασταν παρέα και όλοι μαζί κανονικά. Με τη γυναίκα του μαζί και σε διάφορες εκδηλώσεις που κάναμε εδώ, μαζί ήταν ο άνθρωπος και έβγαιναν έξω μαζί και παρέα έχουμε κάνει μαζί έξω με τη γυναίκα μου και δεν έχω προσέξει κάτι το ιδιαίτερο στον άνθρωπο. Συνταξιούχος μεν, αλλά στην ουσία ο άνθρωπος ήταν εθελοντικά επειδή του άρεσε να πετάει, δηλαδή θα πετούσε κάθε Κυριακή, κάνα Σάββατο. Δεν ήταν κάποιος ενεργά δηλαδή, εργάσιμος φουλ. Ο άνθρωπος απλώς ασχολούνταν γιατί του άρεσε αυτό το πράγμα. Και τον είχαμε κι εμείς σαν εκπαιδευτή μια και ήταν αξιολογημένος σωστός εκπαιδευτής και τον είχαμε έτσι. Την Κυριακή και πλάκα κάναμε και μάλιστα, συζητούσαμε κιόλας μαζί και λέγαμε να βγούμε με τη γυναίκα μου κι αυτός με τη γυναίκα του έξω, γιατί είχαμε καιρό να βρεθούμε, μήπως βρεθούμε να βγούμε έξω παρέα».

Οι γείτονες περιγράφουν ένα ήσυχο ζευγάρι, χωρίς να έχουν αντιληφθεί περιστατικά έντασης ή βίας. Σύμφωνα με άτομα από το φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον του ζευγαριού, η γυναίκα το τελευταίο διάστημα δεχόταν απειλές από τον σύζυγό της.

