Γωγώ Μαστροκώστα - Τραϊανός Δέλλας: Η γνωριμία, ο έρωτας και οι αντιξοότητες που τους «έδεσαν»

Snapshot Ο Τραϊανός Δέλλας στάθηκε αδιάκοπα στο πλευρό της Γωγώς Μαστροκώστα μέχρι τον θάνατό της.

Ο Δέλλας είναι ένας από τους κορυφαίους Έλληνες αμυντικούς και μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Euro το 2004.

Η Γωγώ Μαστροκώστα διαγνώστηκε με καρκίνο τρεις μέρες μετά τη γέννηση της κόρης τους το 2008 και μοιράστηκε ανοιχτά τη μάχη της για να βοηθήσει και άλλους ανθρώπους.

Η κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαΐου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό και η ταφή της θα γίνει στο Μεσολόγγι.

Δύο άνθρωποι που ερωτεύτηκαν, αγαπήθηκαν και έμειναν μαζί μέχρι τέλους. Ένας φλογερός έρωτας που εξελίχθηκε σε σχέση ζωής. Ο Τραϊανός Δέλλας δεν έφυγε στιγμή από το πλευρό της αγαπημένης του Γωγώς Μαστροκώστα, μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος.

Με αποκορύφωμα το έπος του 2004, ο Τραϊανός Δέλλας αποτελεί έναν από τους κορυφαίους Έλληνες αμυντικούς όλων των εποχών. Ποδοσφαιρικά γεννήθηκε στον Άρη και ανδρώθηκε στην ΑΕΚ. Ήταν από τους πρώτους Έλληνες ποδοσφαιριστές που έφυγαν στο εξωτερικό, πρώτα στο Σέφιλντ της Αγγλίας και ύστερα στην Ιταλία και τη Ρόμα.

Από μικρό παιδί, όταν έπαιρνε κάθε μεσημέρι μετά το σχολείο το λεωφορείο και έκανε 1,5 ώρα διαδρομή για να φτάσει στην προπόνηση, ήξερε ότι γι’ αυτό ήταν γεννημένος. «Έκανα αυτό που αγαπούσα. Δεν έχασα προπόνηση», έχει πει ο ίδιος κατά καιρούς για το ποδόσφαιρο. Το 2004 πέρασε στο πάνθεον των κορυφαίων. Η κατάκτηση του Euro εκτόξευσε την καριέρα του.

Η γνωριμία με τη Γωγώ Μαστροκώστα

Η Γωγώ Μαστροκώστα ήταν το απόλυτο sex symbol της εποχής. Περιζήτητη και μία από τις πιο λαμπερές παρουσίες της ελληνικής τηλεόρασης. Και ενώ για εκείνην δεν ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά, σύντομα κατάλαβε πως ήταν ο άντρας της ζωής της.

Η Γωγώ Μαστροκώστα έμεινε έγκυος. Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις του Τραϊανού όμως ως παίκτη της ΑΕΚ καθυστερούν τις διαδικασίες του γάμου. Τον Δεκέμβριο του 2008 έρχεται στον κόσμο η κόρη τους. Τρείς μέρες μετά από τη γέννηση, μαθαίνουν πως η Γωγώ Μαστροκώστα πάσχει από καρκίνο. Θα το περάσουν μαζί και έναν χρόνο μετά ο Τραϊανός θα την πείσει να μιλήσει δημοσίως για την ασθένειά της για να βοηθήσει κι άλλους ανθρώπους.

Παρακολουθεί με περηφάνεια τη σύζυγό του να αποτελεί λαμπρό παράδειγμα θάρρους και δύναμης για χιλιάδες άλλους ανθρώπους που βιώνουν κάτι αντίστοιχο.

Η ίδια είχε πει: «Αισθανόμουν ένοχη για κάτι για το οποίο δεν ήμουν υπεύθυνη. Κάθε μέρα και πιο πολύ. Κοιτούσα τον Τράι. Αντί να του χαρίσω την ευτυχία, εγώ του έδωσα μόνο πόνο, στεναχώρια. Του στέρησα και εκείνου τη χαρά που παίρνει ένας πατέρας στο πρώτο του παιδί. Αισθανόμουν ότι μπήκα στη ζωή του σαν «φορτίο», ξαφνικά. Εγώ, που ζούσα και ανέπνεα μόνο και μόνο για να τον κάνω χαρούμενο! Αδύνατον να με συγχωρέσω. Βλέπω τον Τράι, να περιμένει υπομονετικά δίπλα μου. Θεέ μου, πόσο τυχερή είμαι που έχω αυτό το πλάσμα! Τρέμω κάθε φορά που θα βρεθώ κάτω από έναν τομογράφο ή μπροστά σε έναν υπέρηχο για να κάνω τον έλεγχο, ο οποίος είναι συχνότατος κάθε τρεις μήνες. Κάθε φορά ψάχνω στο βλέμμα του γιατρού. Φοβάμαι μήπως αυτό το τέρας από το οποίο έχω γλιτώσει προς το παρόν ξαναγυρίσει».

Αύριο το τελευταίο «αντίο» στη Γωγώ Μαστροκώστα

Αύριο, συγγενείς, φίλοι και όλοι οι άνθρωποι που αγάπησαν το χαμογελαστό κορίτσι της ελληνικής τηλεόρασης θα μαζευτούν για το τελευταίο «αντίο».

Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί την Τετάρτη (27/5) στις 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό, ενώ η ταφή θα γίνει στο Μεσολόγγι, τόπο καταγωγής της Γωγώς Μαστροκώστα.

