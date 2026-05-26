Ηράκλειο: Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 27χρονη μετά από σοβαρό ατύχημα με πατίνι στην Αμμουδάρα

Snapshot Μια 27χρονη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση με ηλεκτρικό πατίνι στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.

Η γυναίκα φέρει πολλαπλές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Το ατύχημα συνέβη περίπου στις 3 το μεσημέρι της Τρίτης και οι συνθήκες πρόκλησής του παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Το ΕΚΑΒ παρείχε άμεση βοήθεια και μετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκομείο.

Η Αστυνομία έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτίων του περιστατικού. Snapshot powered by AI

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Ηράκλειο, και συγκεκριμένα στην Αμμουδάρα, όταν 27χρονη γυναίκα που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι έπεσε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε σοβαρά.

Η 27χρονη τουρίστρια, σύμφωνα με το neakriti.gr, φέρει πολλαπλές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ωστόσο η ζωή της δεν βρίσκεται σε κίνδυνο και βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 3 το μεσημέρι της Τρίτης, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η 27χρονη έχασε τον έλεγχο του ηλεκτρικού πατινιού που οδηγούσε και έπεσε στο οδόστρωμα.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, ενώ για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η Αστυνομία, που διερευνά τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Διαβάστε επίσης