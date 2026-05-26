Η Δήμητρα Παπαδοπούλου εκπλήρωσε το όνειρο του πατέρα της και πήρε πτυχίο στα 64 της

Η Δήμητρα Παπαδοπούλου κατάφερε να πάρει το πτυχίο της στην Αγγλική Φιλολογία, εκπληρώνοντας με αυτό τον τρόπο το όνειρο του πατέρα της.

Η γνωστή ηθοποιός είχε αφήσει τις σπουδές της ανολοκλήρωτες για 3 μόλις μαθήματα και είχε δηλώσει αρκετές φορές ότι έχει μετανιώσει που άφησε ανοικτή αυτή την εκκρεμότητα.

Σε ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instgram, η Δήμητρα Παπαδοπούλου δημοσίευσε στιγμιότυπα από την ορκωμοσία της γράφοντας στη λεζάντα: «Μπαμπά, πήρα πτυχίο!».

Όπως είχε εξομολογηθεί σε παλαιότερη συνέντευξή της, ο πατέρας της είχε καημό που δεν την είδε να παίρνει το πτυχίο της, δηλώνοντας ότι η ίδια το έβλεπε ως μία μορφή προσωπικής «επανάστασης» απέναντι στο οικογενειακό περιβάλλον και στις προσδοκίες γύρω από τις σπουδές.

