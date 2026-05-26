Κίμπερλι Γκιλφόιλ στη Μύκονο: Έμαθε... ελληνικά και είπε «μ@@...» τον συνεργάτη της

Η Αμερικανίδα πρέσβης άναψε κεράκι και γνώρισε από κοντά τον «Πέτρο» τον πελεκάνο

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

  • Η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, βρίσκεται στη Μύκονο για διακοπές και επαφές με τοπικούς φορείς.
  • Συναντήθηκε με τον δήμαρχο Χρήστο Βερώνη για να συζητήσουν έργα υποδομής, ανάπτυξης και τουρισμού στο νησί.
  • Η Γκιλφόιλ επισκέφθηκε το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάκη και άναψε κερί κατά τη διάρκεια της παραμονής της.
  • Είχε απρόσμενη συνάντηση με τον πελεκάνο Πέτρο, τη μασκότ της Μυκόνου, και χρησιμοποίησε ελληνική έκφραση σχολιάζοντας χιουμοριστικά ένα δάγκωμα που δέχτηκε συνεργάτης της από το πτηνό.
Στη Μύκονο βρίσκεται από το Σάββατο η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, απολαμβάνοντας τις διακοπές της, ενώ πραγματοποιεί και επαφές με τοπικούς φορείς στο νησί. Φαίνεται μάλιστα πως η κ. Γκιλφόιλ έχει... ενσωματωθεί στην ελληνική καθημερινότητα, αφού, αυθόρμητα και με χιούμορ, χρησιμοποίησε μια πολύ κοινή έκφραση των Ελλήνων για να χαρακτηρίσει έναν συνεργάτη της!

Η Αμερικανίδα αξιωματούχος συναντήθηκε με τον δήμαρχο Χρήστο Βερώνη, με τον οποίο συζήτησαν για τα έργα υποδομής και ανάπτυξης που προγραμματίζονται το επόμενο διάστημα στη Μύκονο, καθώς και για ζητήματα που αφορούν τον τουρισμό. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν ακόμη οι στενοί δεσμοί Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, με ιδιαίτερη αναφορά στη διαχρονική προτίμηση των Αμερικανών επισκεπτών προς το κοσμοπολίτικο κυκλαδίτικο νησί.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΩΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΚΙΜΠΕΡΛΙ ΓΚΙΛΦΟΙΛ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ <BR><BR> ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ : ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ

Μετά τη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ επισκέφθηκε το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάκη, απέναντι από το δημαρχείο, όπου άναψε ένα κερί.

Κατά την έξοδό της από τον ναό, είχε μια απρόσμενη συνάντηση με τον διάσημο πελεκάνο της Μυκόνου, τον Πέτρο, που αποτελεί εδώ και χρόνια μία από τις πιο χαρακτηριστικές «μασκότ» του νησιού. Η Αμερικανίδα πρέσβης έδειξε ενθουσιασμένη και φωτογραφήθηκε μαζί του, αλλά και με την Ειρήνη, η οποία φροντίζει καθημερινά το αγαπητό πτηνό.

Ωστόσο, το στιγμιότυπο είχε και απρόοπτο, καθώς συνεργάτης της πρέσβη επιχείρησε να χαϊδέψει τον πελεκάνο στο ράμφος και δέχθηκε ένα… δάγκωμα από το πτηνό. Η ίδια η Γκιλφόιλ, παρακολουθώντας τη σκηνή με χιούμορ, αντέδρασε αυθόρμητα, σχολιάζοντας με μια χαρακτηριστική ελληνική έκφραση («μ...»), δείχνοντας πως έχει ήδη αρχίσει να εξοικειώνεται με το ελληνικό ταμπεραμέντο.

