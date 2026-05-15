Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην αμερικανική βάση της Σούδας - «Σύμβολο δύναμης και συνεργασίας»

Την αμερικανική ναυτική βάση της Σούδας στην Κρήτη επισκέφθηκε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στέλνοντας μήνυμα «δύναμης, ετοιμότητας και συνεργασίας» μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας.

Σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε η αμερικανική πρεσβεία στο Instagram, αυτή ήταν η πρώτη φορά που η πρέσβης των ΗΠΑ επισκέφθηκε τη Σούδα, «υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία αυτού του ζωτικού κόμβου για την περιφερειακή ασφάλεια, τη συνεργασία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και τη σταθερότητα σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο».

«Η επίσκεψη ανέδειξε τις εντυπωσιακές δυνατότητες που υποστηρίζουν τους κοινούς αμυντικούς μας στόχους, ενώ παράλληλα υπογράμμισε τη στενή συνεργασία μεταξύ του αμερικανικού και του ελληνικού στρατιωτικού προσωπικού, των τοπικών αρχών και των εταίρων από τις κοινότητες», συμπληρώνει η πρεσβεία στην ανάρτηση.

«Οι ισχυρές συμμαχίες χτίζονται πάνω στην εμπιστοσύνη, τις κοινές αξίες και τον κοινό σκοπό και η βάση της Σούδας αντανακλά αυτή τη συνεργασία κάθε ημέρα», καταλήγει.

