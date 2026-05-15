Περιστέρι: Έγκυος στο 7ο παιδί η μητέρα της οικογένειας που ζούσε μέσα σε ακαθαρσίες

Snapshot Η οικογένεια αναγκάστηκε προσωρινά να μείνει σε άσχημες συνθήκες λόγω καθυστερημένης αποχώρησης προηγούμενου ενοικιαστή.

Ο πατέρας αποδίδει την εικόνα παραμέλησης σε μεμονωμένο περιστατικό γαστρεντερίτιδας και ζητά την υποστήριξη της πολιτείας για τη διατήρηση της οικογένειας.

Οι γονείς καταδικάστηκαν σε φυλάκιση 16 μηνών με ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση, μετά τη σύλληψή τους για την κατάσταση στο σπίτι.

Μαρτυρίες καταγράφουν σημάδια παραμέλησης των παιδιών, όπως καχεξία, ψυχολογική πίεση και τα δύο κορίτσια ηλικίας 8 και 9 ετών φορούν ακόμη πάνες.

Η μητέρα της οικογένειας που ζούσε στο διαμέρισμα τρώγλη στο Περιστέρι είναι έγκυος στο έβδομο παιδί της. Την εγκυμοσύνη της μητέρας επιβεβαίωσε η δικηγόρος της οικογένειας Αναστασία Κερχανατζίδου, μιλώντας στην τηλεόραση του Star ωστόσο, όπως είπε, θέλησε να ξεκαθαρίσει ορισμένα πράγματα.

«Πράγματι, το επιβεβαιώνουμε, είναι έγκυος. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα, γιατί αρχικά όταν το ακούει κάποιος ίσως να σχηματίζει μια συγκεκριμένη άποψη. Η οικογένεια αυτή ζούσε σε αρκετά καλές συνθήκες στο νησί. Προέκυψε μια επιτακτική ανάγκη να μετακομίσει η οικογένεια στην Αθήνα, όπου γύρισαν πίσω. Είχαν μισθώσει ένα διαμέρισμα με αρκετές καλές συνθήκες όπου όμως ο προηγούμενος μισθωτής δεν είχε εξέλθει εμπρόθεσμα, οπότε αναγκάστηκαν για μερικές μέρες να μείνουν στο συγκεκριμένοι οίκημα» ανέφερε η κ. Κερχανατζίδου.

Ως ένα μεμονωμένο περιστατικό το οποίο οφείλεται σε γαστρεντερίτιδα χαρακτηρίζει ο πατέρας της οικογένειας που ζούσε στο σπίτι τρώγλη του Περιστερίου την εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί που βρέθηκαν εκεί.

Ο πατέρας, υποστηρίζει πως το γεγονός ότι υπήρχαν ακαθαρσίες τόσο στο σπίτι όσο και στα παιδιά, οφείλεται σε μια κατάσταση λόγω της ασθένειας την οποία η μητέρα δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει μόνη της καθώς ο ίδιος εργάζεται το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας.

Επίσης, ο πατέρας τονίζει πως η οικογένειά του είναι δεμένη και ζητά από την πολιτεία να δείξει το κοινωνικό της πρόσωπο ώστε να παραμείνει έτσι προς όφελος της ομαλής ψυχοσωματικής ανάπτυξης των έξι παιδιών.

«Η οικογένεια που δημιούργησα με την σύζυγό μου είναι όλη μου η ζωή. Εργάζομαι αδιάλειπτα και σκληρά για να προσφέρω στα 6 παιδιά μου, αναγκασμένος να εργάζομαι το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας χωρίς να παραπονεθώ ποτέ γι' αυτό. Είμαστε μια δεμένη και αγαπημένη οικογένεια. Το περιστατικό το οποίο ήρθε στη δημοσιότητα δεν ήταν σε καμία περίπτωση ένας μόνιμος τρόπος ζωής. Αναγκαστήκαμε να φιλοξενηθούμε για μερικές ημέρες στο δώμα μέχρι να ολοκληρωθεί η μετοίκησή μας στο νέο μας σπίτι.

Δυστυχώς, περιστατικά ασθένειας (γαστρεντερίτιδα) τα οποία έπληξαν την οικογένεια μου ήταν αυτά τα οποία εκδηλώθηκαν ως μεμονωμένο συμβάν, το οποίο δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει μόνη της η σύζυγός μου με 6 παιδιά μέσα στο μικρό αυτό σπίτι.

Ζητώ την εκδήλωση του κοινωνικού προσώπου της πολιτείας και αντί για ένα δριμύ κατηγορώ ας μας συνδράμει ως οφείλει για να κρατήσουμε δεμένη την οικογένεια μας προς όφελος της ομαλής ψυχοσωματικής ανάπτυξης των παιδιών μας» υποστηρίζει ο πατέρας της οικογένειας σύμφωνα με τα όσα μεταδόθηκαν στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Περιστέρι, ανάμεσα σε ακαθαρσίες και σκουπίδια, μια υπόθεση που έχει προκαλέσει αποτροπιασμό στην κοινή γνώμη.

Όπως έγινε γνωστό χθες το μεσημέρι, οι δύο γονείς που συνελήφθησαν καταδικάστηκαν από το Αυτόφωρο Δικαστήριο σε ποινή φυλάκισης 16 μηνών ο καθένας, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως. Παράλληλα, το δικαστήριο χορήγησε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση.

Έστελναν με τις πάνες τα παιδιά τους 8 και 9 ετών στο σχολείο

Νέες αποκαλύψεις για την οικογένεια που μένει στο Περιστέρι με τα έξι παιδιά τους, ανάμεσα σε ακαθαρσίες και σκουπίδια.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, τα δύο από τα έξι παιδιά πήγαιναν σχολείο με... πάνες. Και μάλιστα μιλάμε για παιδιά μεγάλης ηλικίας 8 και 9 ετών!

Το ρεπορτάζ της εκπομπής, ανέφερε πως η οικογένεια περιμένει και έβδομο παιδί, την ώρα που οι γονείς καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 16 μηνών για πλημμεληματική έκθεση ανηλίκου.

Το ζευγάρι δικάστηκε στο αυτόφωρο και η ποινή που επιβλήθηκε στον καθένα ορίστηκε ως μετατρέψιμη προς δέκα ευρώ την ημέρα. Η ποινή έχει ανασταλτικό χαρακτήρα έως την έφεση.

Τα έξι ανήλικα παιδιά έμεναν μαζί με τους γονείς τους σε δώμα ταράτσας στην οδό Κηπουπόλεως στο Περιστέρι

Έπειτα από καταγγελία κατοίκου της περιοχής, αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. έφτασαν στο σημείο και μπήκαν στο μικρό δωμάτιο όπου ζούσε η οικογένεια, με τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 11 ετών.

Τρία αγόρια και τρία κορίτσια φέρονται να ζούσαν σε πολύ άσχημες συνθήκες, μέσα σε ακαθαρσίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είχαν να κάνουν μπάνιο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η οικογένεια ζούσε σε έναν πολύ μικρό χώρο στην ταράτσα του κτιρίου, δίπλα σε θερμοσίφωνες και άλλα αντικείμενα, όπως φαίνεται και σε φωτογραφικό υλικό που βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Γείτονας της οικογένειας περιέγραψε στο Newsbomb και τον Χάρη Γκίκα μια εικόνα που, όπως λέει, είχε σχηματίσει τα τελευταία χρόνια για τις συνθήκες ζωής τους και την εμφάνιση των παιδιών.

«Ήταν ατημέλητοι οι γονείς και τα παιδάκια δεν ήξερα αν τα παιδάκια είναι αγόρια ή αν είναι κορίτσια λόγω της εμφάνισης. Όλα τα παιδιά είχαν μακριά μαλλιά και ήταν αδύνατα. Τα ρούχα που φόραγαν ήταν πολύ μεγαλύτερα από τα δικά τους νούμερα που πρέπει να φοράνε. Τα παπούτσια ήταν πολύ μεγαλύτερα. Φαινόντουσαν ότι δεν κάνουν μπάνιο».

Ο ίδιος αναφέρει ότι είχε δει τα παιδιά ελάχιστες φορές τα προηγούμενα χρόνια, ενώ όπως λέει, είχε την εντύπωση ότι η οικογένεια είχε απομακρυνθεί από τη συγκεκριμένη κατοικία.

«Εγώ τα είχα δει εδώ τα παιδιά δύο-τρεις φορές πολύ παλιά… ήξερα ότι λείπουν από δω, τους είχαν πει να φύγουν ή να μείνουν κάπου αλλού… για αυτό δεν τους έβλεπα τόσο καιρό. Τώρα μαθαίνω ότι τους συλλάβανε από δω».

Το σπίτι που έμενε το ζευγάρι με τα έξι ανήλικα παιδιά τους. Newsbomb / Xάρης Γκίκας

Στη συνέχεια, ο γείτονας κάνει λόγο για πληροφορίες που είχε ακούσει σχετικά με το πού διέμενε η οικογένεια το προηγούμενο διάστημα, χωρίς ωστόσο να τις έχει διαπιστώσει ο ίδιος.

«Μου είπαν ότι έμεναν στην ταράτσα… ότι δεν είχανε νερό για να κάνουνε μπάνιο… είχαν φτιάξει μία κατασκευή».

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν τα παιδιά, ενώ υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν γίνει σχετικές καταγγελίες και παλαιότερα προς το «Χαμόγελο του Παιδιού».

