Περιστέρι: Έγκυος στο 7ο παιδί η μητέρα της οικογένειας που ζούσε μέσα σε ακαθαρσίες

Την εγκυμοσύνη επιβεβαίωσε η δικηγόρος της οικογένειας, η οποία επιχείρησε να δώσει διευκρινίσεις για τις συνθήκες που οδήγησαν την οικογένεια στη συγκεκριμένη κατάσταση

Περιστέρι: Έγκυος στο 7ο παιδί η μητέρα της οικογένειας που ζούσε μέσα σε ακαθαρσίες
ΕΛΛΑΔΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η οικογένεια αναγκάστηκε προσωρινά να μείνει σε άσχημες συνθήκες λόγω καθυστερημένης αποχώρησης προηγούμενου ενοικιαστή.
  • Ο πατέρας αποδίδει την εικόνα παραμέλησης σε μεμονωμένο περιστατικό γαστρεντερίτιδας και ζητά την υποστήριξη της πολιτείας για τη διατήρηση της οικογένειας.
  • Οι γονείς καταδικάστηκαν σε φυλάκιση 16 μηνών με ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση, μετά τη σύλληψή τους για την κατάσταση στο σπίτι.
  • Μαρτυρίες καταγράφουν σημάδια παραμέλησης των παιδιών, όπως καχεξία, ψυχολογική πίεση και τα δύο κορίτσια ηλικίας 8 και 9 ετών φορούν ακόμη πάνες.
Snapshot powered by AI

Η μητέρα της οικογένειας που ζούσε στο διαμέρισμα τρώγλη στο Περιστέρι είναι έγκυος στο έβδομο παιδί της. Την εγκυμοσύνη της μητέρας επιβεβαίωσε η δικηγόρος της οικογένειας Αναστασία Κερχανατζίδου, μιλώντας στην τηλεόραση του Star ωστόσο, όπως είπε, θέλησε να ξεκαθαρίσει ορισμένα πράγματα.

«Πράγματι, το επιβεβαιώνουμε, είναι έγκυος. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα, γιατί αρχικά όταν το ακούει κάποιος ίσως να σχηματίζει μια συγκεκριμένη άποψη. Η οικογένεια αυτή ζούσε σε αρκετά καλές συνθήκες στο νησί. Προέκυψε μια επιτακτική ανάγκη να μετακομίσει η οικογένεια στην Αθήνα, όπου γύρισαν πίσω. Είχαν μισθώσει ένα διαμέρισμα με αρκετές καλές συνθήκες όπου όμως ο προηγούμενος μισθωτής δεν είχε εξέλθει εμπρόθεσμα, οπότε αναγκάστηκαν για μερικές μέρες να μείνουν στο συγκεκριμένοι οίκημα» ανέφερε η κ. Κερχανατζίδου.

Ως ένα μεμονωμένο περιστατικό το οποίο οφείλεται σε γαστρεντερίτιδα χαρακτηρίζει ο πατέρας της οικογένειας που ζούσε στο σπίτι τρώγλη του Περιστερίου την εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί που βρέθηκαν εκεί.

Ο πατέρας, υποστηρίζει πως το γεγονός ότι υπήρχαν ακαθαρσίες τόσο στο σπίτι όσο και στα παιδιά, οφείλεται σε μια κατάσταση λόγω της ασθένειας την οποία η μητέρα δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει μόνη της καθώς ο ίδιος εργάζεται το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας.

Επίσης, ο πατέρας τονίζει πως η οικογένειά του είναι δεμένη και ζητά από την πολιτεία να δείξει το κοινωνικό της πρόσωπο ώστε να παραμείνει έτσι προς όφελος της ομαλής ψυχοσωματικής ανάπτυξης των έξι παιδιών.

«Η οικογένεια που δημιούργησα με την σύζυγό μου είναι όλη μου η ζωή. Εργάζομαι αδιάλειπτα και σκληρά για να προσφέρω στα 6 παιδιά μου, αναγκασμένος να εργάζομαι το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας χωρίς να παραπονεθώ ποτέ γι' αυτό. Είμαστε μια δεμένη και αγαπημένη οικογένεια. Το περιστατικό το οποίο ήρθε στη δημοσιότητα δεν ήταν σε καμία περίπτωση ένας μόνιμος τρόπος ζωής. Αναγκαστήκαμε να φιλοξενηθούμε για μερικές ημέρες στο δώμα μέχρι να ολοκληρωθεί η μετοίκησή μας στο νέο μας σπίτι.

Δυστυχώς, περιστατικά ασθένειας (γαστρεντερίτιδα) τα οποία έπληξαν την οικογένεια μου ήταν αυτά τα οποία εκδηλώθηκαν ως μεμονωμένο συμβάν, το οποίο δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει μόνη της η σύζυγός μου με 6 παιδιά μέσα στο μικρό αυτό σπίτι.

Ζητώ την εκδήλωση του κοινωνικού προσώπου της πολιτείας και αντί για ένα δριμύ κατηγορώ ας μας συνδράμει ως οφείλει για να κρατήσουμε δεμένη την οικογένεια μας προς όφελος της ομαλής ψυχοσωματικής ανάπτυξης των παιδιών μας» υποστηρίζει ο πατέρας της οικογένειας σύμφωνα με τα όσα μεταδόθηκαν στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Ως ένα μεμονωμένο περιστατικό το οποίο οφείλεται σε γαστρεντερίτιδα χαρακτηρίζει ο πατέρας της οικογένειας που ζούσε στο σπίτι τρώγλη του Περιστερίου την εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί που βρέθηκαν εκεί.

Ο πατέρας, υποστηρίζει πως το γεγονός ότι υπήρχαν ακαθαρσίες τόσο στο σπίτι όσο και στα παιδιά, οφείλεται σε μια κατάσταση λόγω της ασθένειας την οποία η μητέρα δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει μόνη της καθώς ο ίδιος εργάζεται το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας.

Επίσης, ο πατέρας τονίζει πως η οικογένειά του είναι δεμένη και ζητά από την πολιτεία να δείξει το κοινωνικό της πρόσωπο ώστε να παραμείνει έτσι προς όφελος της ομαλής ψυχοσωματικής ανάπτυξης των έξι παιδιών.

Περιστέρι, ανάμεσα σε ακαθαρσίες και σκουπίδια, μια υπόθεση που έχει προκαλέσει αποτροπιασμό στην κοινή γνώμη.

Όπως έγινε γνωστό χθες το μεσημέρι, οι δύο γονείς που συνελήφθησαν καταδικάστηκαν από το Αυτόφωρο Δικαστήριο σε ποινή φυλάκισης 16 μηνών ο καθένας, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως. Παράλληλα, το δικαστήριο χορήγησε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση.

Έστελναν με τις πάνες τα παιδιά τους 8 και 9 ετών στο σχολείο

Νέες αποκαλύψεις για την οικογένεια που μένει στο Περιστέρι με τα έξι παιδιά τους, ανάμεσα σε ακαθαρσίες και σκουπίδια.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, τα δύο από τα έξι παιδιά πήγαιναν σχολείο με... πάνες. Και μάλιστα μιλάμε για παιδιά μεγάλης ηλικίας 8 και 9 ετών!

Το ρεπορτάζ της εκπομπής, ανέφερε πως η οικογένεια περιμένει και έβδομο παιδί, την ώρα που οι γονείς καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 16 μηνών για πλημμεληματική έκθεση ανηλίκου.

Το ζευγάρι δικάστηκε στο αυτόφωρο και η ποινή που επιβλήθηκε στον καθένα ορίστηκε ως μετατρέψιμη προς δέκα ευρώ την ημέρα. Η ποινή έχει ανασταλτικό χαρακτήρα έως την έφεση.

Τα έξι ανήλικα παιδιά έμεναν μαζί με τους γονείς τους σε δώμα ταράτσας στην οδό Κηπουπόλεως στο Περιστέρι

Έπειτα από καταγγελία κατοίκου της περιοχής, αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. έφτασαν στο σημείο και μπήκαν στο μικρό δωμάτιο όπου ζούσε η οικογένεια, με τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 11 ετών.

Τρία αγόρια και τρία κορίτσια φέρονται να ζούσαν σε πολύ άσχημες συνθήκες, μέσα σε ακαθαρσίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είχαν να κάνουν μπάνιο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

67697783112947354759693577074175416820018209n.jpg

Η οικογένεια ζούσε σε έναν πολύ μικρό χώρο στην ταράτσα του κτιρίου, δίπλα σε θερμοσίφωνες και άλλα αντικείμενα, όπως φαίνεται και σε φωτογραφικό υλικό που βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Γείτονας της οικογένειας περιέγραψε στο Newsbomb και τον Χάρη Γκίκα μια εικόνα που, όπως λέει, είχε σχηματίσει τα τελευταία χρόνια για τις συνθήκες ζωής τους και την εμφάνιση των παιδιών.

«Ήταν ατημέλητοι οι γονείς και τα παιδάκια δεν ήξερα αν τα παιδάκια είναι αγόρια ή αν είναι κορίτσια λόγω της εμφάνισης. Όλα τα παιδιά είχαν μακριά μαλλιά και ήταν αδύνατα. Τα ρούχα που φόραγαν ήταν πολύ μεγαλύτερα από τα δικά τους νούμερα που πρέπει να φοράνε. Τα παπούτσια ήταν πολύ μεγαλύτερα. Φαινόντουσαν ότι δεν κάνουν μπάνιο».

Ο ίδιος αναφέρει ότι είχε δει τα παιδιά ελάχιστες φορές τα προηγούμενα χρόνια, ενώ όπως λέει, είχε την εντύπωση ότι η οικογένεια είχε απομακρυνθεί από τη συγκεκριμένη κατοικία.

«Εγώ τα είχα δει εδώ τα παιδιά δύο-τρεις φορές πολύ παλιά… ήξερα ότι λείπουν από δω, τους είχαν πει να φύγουν ή να μείνουν κάπου αλλού… για αυτό δεν τους έβλεπα τόσο καιρό. Τώρα μαθαίνω ότι τους συλλάβανε από δω».

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Το σπίτι που έμενε το ζευγάρι με τα έξι ανήλικα παιδιά τους.

Newsbomb / Xάρης Γκίκας

Στη συνέχεια, ο γείτονας κάνει λόγο για πληροφορίες που είχε ακούσει σχετικά με το πού διέμενε η οικογένεια το προηγούμενο διάστημα, χωρίς ωστόσο να τις έχει διαπιστώσει ο ίδιος.

«Μου είπαν ότι έμεναν στην ταράτσα… ότι δεν είχανε νερό για να κάνουνε μπάνιο… είχαν φτιάξει μία κατασκευή».

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν τα παιδιά, ενώ υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν γίνει σχετικές καταγγελίες και παλαιότερα προς το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός: Βγήκαν τα αποτελέσματα - Πού θα δείτε αν είστε δικαιούχος

17:13LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Κινδυνεύουν Χλόη και Νικόλαος – Ο Μαρκόπουλος μαθαίνει για τη σχέση τους

17:08ΕΛΛΑΔΑ

ΑΣΕΠ 2Κ/2026: Ποιους αφορά η προκήρυξη και μέχρι πότε πρέπει να καταθέσετε τα δικαιολογητικά

17:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: 13χρονοι έκαναν χρήση κοκαΐνης μπροστά σε μητέρες και παιδιά

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Έγκυος στο 7ο παιδί η μητέρα της οικογένειας που ζούσε μέσα σε ακαθαρσίες - Έστελναν με τις πάνες τα παιδιά τους 8 και 9 ετών στο σχολείο

17:04ANNOUNCEMENTS

Τελευταία σου ευκαιρία να δεις τον Moby: Μάθε άμεσα τις νέες επιλογές

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Η Τουρκία προωθεί νομοσχέδιο για ΑΟΖ στα 200 ναυτικά μίλια

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: 15χρονος νεκρός από πυροβολισμό σε συμπλοκή συμμοριών στην πόλη Νάντη - Δύο ακόμη ανήλικοι τραυματίστηκαν

16:53ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ληστεία στην Κάτω Τιθορέα: Στη φυλακή τα έξι από τα οκτώ μέλη της εγκληματικής ομάδας

16:48ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: «Πίστευα ότι το πιστόλι ήταν άδειο» - Στη φυλακή και ο δεύτερος κατηγορούμενος για τη δολοφονία στα Κύμινα

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Έφτιαξε χειροποίητα ζυμαρικά και έλαβε τα εύσημα του σεφ – Βίντεο

16:33ΕΥ ΖΗΝ

Το κόλπο με το κρύο νερό στην αρχή για καλύτερο καφέ φραπέ

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Σύσκεψη για τα μέτρα βιοασφάλειας απέναντι στον αφθώδη πυρετό

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Εξετράπη τροχόσπιτο στην Ιόνια οδό - Τέσσερις τραυματίες

15:57LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Μαντώ για τον θάνατο των γονιών της: «Ξεριζώθηκα, έχασα τον εαυτό μου»

15:56ΚΑΙΡΟΣ

Επιστρέφει η αφρικανική σκόνη το Σαββατοκύριακο: Συναγερμός για την Κρήτη, που αναμένεται αποπνικτική ατμόσφαιρα

15:46ΚΟΣΜΟΣ

Το ισπανικό επώνυμο που ήταν σύμβολο ντροπής και σήμερα φέρουν χιλιάδες με περηφάνια

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς σε Αυγερινό: Ρώτα ποιοι κατέθεσαν αθωωτική κατηγορία για τον Καραμανλή – Νομίζω η Μαρία, ξέρει

15:31ΚΟΣΜΟΣ

Στην Κούβα ο διευθυντής της CIA με μήνυμα από τον Τραμπ

15:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εισήγηση για άρση ασυλίας της Κωνταντοπούλου μετά από θυελλώδη συζήτηση στην Επιτροπή Δεοντολογίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:01ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική ειρωνεία της τύχης: Γυναίκα γλίτωσε από την μοιραία κατάδυση που στοίχισε τη ζωή σε 5 δύτες στις Μαλδίβες

06:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρχονται αλλαγές στα κινητά τηλέφωνα από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύσει

15:05ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Παρέμβαση Αρείου Πάγου για το σημείωμα και τα βίντεο

12:49ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πρόστιμο 350 ευρώ για χιλιάδες οδηγούς - Το χαρτί που πρέπει να έχετε πάντα στο αυτοκίνητο

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς σε Αυγερινό: Ρώτα ποιοι κατέθεσαν αθωωτική κατηγορία για τον Καραμανλή – Νομίζω η Μαρία, ξέρει

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Έστελναν με τις πάνες τα παιδιά τους 8 και 9 ετών στο σχολείο!

13:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται δυο κύματα κακοκαιρίας - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν τις επόμενες ώρες

15:56ΚΑΙΡΟΣ

Επιστρέφει η αφρικανική σκόνη το Σαββατοκύριακο: Συναγερμός για την Κρήτη, που αναμένεται αποπνικτική ατμόσφαιρα

09:02LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τι δείχνουν τα προγνωστικά μετά την ολοκλήρωση των δύο ημιτελικών

16:53ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ληστεία στην Κάτω Τιθορέα: Στη φυλακή τα έξι από τα οκτώ μέλη της εγκληματικής ομάδας

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δεμένη με αλυσίδες και σύρμα η σορός του 54χρονου που βρέθηκε στον Λουδία

15:57LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Μαντώ για τον θάνατο των γονιών της: «Ξεριζώθηκα, έχασα τον εαυτό μου»

15:46ΚΟΣΜΟΣ

Το ισπανικό επώνυμο που ήταν σύμβολο ντροπής και σήμερα φέρουν χιλιάδες με περηφάνια

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Η πρώτη του φωτογραφία από το νοσοκομείο - Με χαμόγελο στα χείλη ο 22χρονος

22:04ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega Τζακ Ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

14:16ΚΟΣΜΟΣ

Πυρ και μανία ο Λαβρόφ με δημοσιογράφο: «Αν δεν παραδώσεις το τηλέφωνό σου η ασφάλεια θα βγάλει όπλο»

21:57ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 14/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν τα 10.900.000 ευρώ

11:55ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Πάνος Πανόπουλος

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Φράνσις Φουκουγιάμα: Η κατάρρευση των ΗΠΑ είναι η πραγματική παγίδα του Κινέζου προέδρου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ