Έρχεται ο Ενιαίος Κόμβος Ακινήτων - Όλα τα στοιχεία κάθε ιδιοκτησίας σε μία πλατφόρμα

Για πολλά χρόνια, μια υπόθεση που αφορούσε ένα ακίνητο μπορούσε να μετατραπεί σε μικρή περιπέτεια. Ο πολίτης έπρεπε να αναζητήσει στοιχεία από διαφορετικές υπηρεσίες, να συγκεντρώσει πολλά έγγραφα, να μετακινηθεί από γραφείο σε γραφείο και, συχνά, να δώσει ξανά πληροφορίες που το ίδιο το κράτος είχε ήδη στη διάθεσή του.

Αυτήν ακριβώς την πραγματικότητα έρχεται να αλλάξει ο Ενιαίος Κόμβος Ακινήτων, ο οποίος παρουσιάστηκε στο πρόσφατο Υπουργικό Συμβούλιο ως μια σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία για την επόμενη ημέρα στη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας.

Στην πράξη, δημιουργείται μια ενιαία ψηφιακή πύλη, μέσα από την οποία θα διαλειτουργούν οι δημόσιοι φορείς που τηρούν στοιχεία για τα ακίνητα. Ο κάθε ιδιοκτήτης θα μπορεί να έχει συγκεντρωμένη, ακόμη και από το κινητό του, τη συνολική εικόνα του ακινήτου του: πολεοδομικά, φορολογικά, δημοτικά, ενεργειακά, ασφαλιστικά, δασικά και κάθε άλλη βασική πληροφορία που το αφορά.

Η είσοδος και η οργάνωση των στοιχείων θα γίνεται με βάση τον ΚΑΕΚ, και έτσι, αντί οι πληροφορίες να παραμένουν διάσπαρτες σε διαφορετικά μητρώα και υπηρεσίες, θα συγκεντρώνονται σε μια καθαρή, αξιόπιστη και ενιαία ψηφιακή εικόνα.

Ο Ενιαίος Κόμβος Ακινήτων έρχεται ως απάντηση στις καθυστερήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πολίτες στις συναλλαγές τους.

Με τον ΕΚΑ, τα στοιχεία θα αντλούνται πρωτογενώς από την πηγή που τα τηρεί. Αυτό σημαίνει λιγότερα λάθη, μεγαλύτερη ασφάλεια και πιο γρήγορες διαδικασίες.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι μοναδική πρόσβαση στα συγκεντρωμένα στοιχεία θα έχει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης. Ανά πάσα στιγμή θα μπορεί να βλέπει επικαιροποιημένα τα βασικά δεδομένα για το ακίνητο του, με τρόπο απλό, άμεσο και ασφαλή.

Η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα κράτος που δεν ζητά συνεχώς χαρτιά, αλλά οργανώνει καλύτερα τα δικά του δεδομένα για να εξυπηρετεί πραγματικά τον πολίτη. Από τις καθυστερήσεις, την αβεβαιότητα και την ταλαιπωρία, περνάμε σε πιο γρήγορες, πιο διαφανείς και πιο ασφαλείς διαδικασίες. Γιατί η ψηφιακή μετάβαση έχει αξία μόνο όταν κάνει την καθημερινότητα του πολίτη πιο απλή. Αυτόν ακριβώς τον σκοπό υπηρετεί ο Ενιαίος Κόμβος Ακινήτων, λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερη ασφάλεια και ένα κράτος που στέκεται δίπλα στον πολίτη.

«Ο Ενιαίος Κόμβος Ακινήτων είναι ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για ένα κράτος πιο απλό, πιο γρήγορο και πιο φιλικό προς τον πολίτη. Για πρώτη φορά, ο ιδιοκτήτης θα μπορεί να έχει συγκεντρωμένη την εικόνα του ακινήτου του σε μία ψηφιακή πύλη, με ασφάλεια και αξιοπιστία, χωρίς να χάνει χρόνο σε διαφορετικές υπηρεσίες, συλλέγοντας και προσκομίζοντας ξανά στοιχεία που το κράτος ήδη διαθέτει» τόνισε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμεντζόπουλος και προσέθεσε:

«Θέλουμε η πληροφορία να αντλείται από την πηγή, να διακινείται με ασφάλεια και να αξιοποιείται για να μειώνει την ταλαιπωρία και να επιταχύνει τις συναλλαγές. Αυτό είναι το σύγχρονο κράτος στην πράξη, ένα κράτος που αφήνει πίσω την Ελλάδα των εκκρεμοτήτων, των καθυστερήσεων και της γραφειοκρατίας και περνά σε μια νέα εποχή μεταρρυθμίσεων, με επίκεντρο τον πολίτη και το βλέμμα στραμμένο στο αύριο».

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