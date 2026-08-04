Από τα… Hot Wheels σε ένα αμαξίδιο: Η συγκινητική ιστορία του μικρού Τζελάτο και η νέα ζωή

Γατάκι με αναπηρία, ονόματι Τζελάτο, απέκτησε ένα νέο, ειδικά κατασκευασμένο αναπηρικό αμαξίδιο, μετά τη μεγάλη απήχηση που είχε η προηγούμενη αυτοσχέδια κατασκευή με παιχνίδια Hot Wheels.

Ο Τζελάτο, μαζί με άλλα τέσσερα γατάκια, εντοπίστηκε από την υπηρεσία φροντίδας ζώων του Σινσινάτι, το Κέντρο Φροντίδας Ζώων του Σινσινάτι, στην άκρη ενός δρόμου τον περασμένο μήνα.

Το μικρό γατάκι δεν μπορούσε να περπατήσει ή να σταθεί και σύντομα διαπιστώθηκε ότι έφερε τραυματισμό στη σπονδυλική στήλη, στο κάτω μέρος της πλάτης του. Ωστόσο, καθώς ζύγιζε λίγο περισσότερο από μισό κιλό, ήταν πολύ μικρό για να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε από τα αναπηρικά αμαξίδια που υπήρχαν στο καταφύγιο.

Η Μάλορι Σμιθ, επικεφαλής βοηθός κτηνιάτρου στο καταφύγιο, αποφάσισε να αναλάβει δράση και δημιούργησε ένα αυτοσχέδιο αμαξίδιο χρησιμοποιώντας χαρτόνι, χάρακες και τροχούς από παιχνίδια Hot Wheels.

Πλέον, ο Τζελάτο διαθέτει το δικό του ειδικά σχεδιασμένο αναπηρικό αμαξίδιο, το οποίο κατασκευάστηκε με τη βοήθεια τρισδιάστατου εκτυπωτή.

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