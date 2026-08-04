Φρίκη στον Μυστρά: Το ξενοδοχείο φάντασμα, η σύνταξη και ο νεκρός πατέρας στον καταψύκτη

Ο 55χρονος που συνελήφθη, φέρεται να  παραδέχτηκε ότι τοποθέτησε τη σορό στον καταψύκτη προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη του εκλιπόντος

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Φρίκη στον Μυστρά: Το ξενοδοχείο φάντασμα, η σύνταξη και ο νεκρός πατέρας στον καταψύκτη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 55χρονος συνελήφθη για τοποθέτηση της σορού του πατέρα του σε καταψύκτη, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή του.
  • Ο 90χρονος πατέρας είχε πεθάνει από φυσικά αίτια, αλλά ο θάνατός του δεν δηλώθηκε ποτέ στις αρχές ή το ληξιαρχείο.
  • Η εξαφάνιση του ηλικιωμένου είχε προκαλέσει απορίες στους κατοίκους του Μυστρά, όπου η επιχείρηση του γιου λειτουργούσε ως «ξενοδοχείο φάντασμα».
  • Οι αρχές κινητοποιήθηκαν μετά από καταγγελίες και έρευνες στο οικογενειακό περιβάλλον οδήγησαν στον εντοπισμό της σορού στον επαγγελματικό καταψύκτη.
  • Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να καθορίσει τα ακριβή αίτια και τον χρόνο θανάτου του ηλικιωμένου.
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Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, με έναν 55χρονο να κρατά «κρυμμένο» το πτώμα του πατέρα του σε καταψύκτη, για να συνεχίζει να λαμβάνει τη σύνταξή του.

Σύμφωνα με το laconiatv.gr ο 55χρονος που συνελήφθη, φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι ο πατέρας του είχε πεθάνει από φυσικά αίτια. Όπως ισχυρίστηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τοποθέτησε τη σορό στον καταψύκτη προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη του εκλιπόντος.

Σύμφωνα με τον Λακωνικό Τύπο, ο ηλικιωμένος με καταγωγή από την Αρκαδία, είχε να δώσει σημεία ζωής για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, η παρατεταμένη και ανεξήγητη απουσία του δεν συνοδευόταν από επίσημη διοικητική ή προανακριτική ενέργεια, καθώς όπως φαίνεται ουδέποτε δηλώθηκε η εξαφάνισή του στις Αρχές από πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος.

Ούτε, προφανώς, βεβαιώθηκε ο θάνατός του στο αρμόδιο Ληξιαρχείο.

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Οι υποψίες που οδήγησαν στην ερευνα

Η εξαφάνιση του άνδρα από την καθημερινότητα του χωριού προκάλεσε με την πάροδο του χρόνου, εύλογες απορίες και έντονο προβληματισμό στους συντοπίτες του. Οι κάτοικοι στην περιοχή του Μυστρά αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι είχαν τουλάχιστον τέσσερα χρόνια να αντικρίσουν ζωντανό τον ηλικιωμένο, αναζητώντας τι ακριβώς έχει συμβεί, καθώς τα στόματα φαίνεται ότι παρέμεναν κλειστά από το οικογενειακό του περιβάλλον.

Την ίδια ώρα, η τοπική κοινωνία έβλεπε την επιχείρηση του γιου να μετατρέπεται σταδιακά σε έναν χώρο «φάντασμα». Πληροφορίες μιλούν για μια τουριστική επιχείρηση ουσιαστικά ανενεργή, όπου τα τελευταία χρόνια ελάχιστοι έμπαιναν κι έβγαιναν, ενώ ένα πέπλο μυστηρίου και σιωπής είχε καλύψει τα πάντα, με τις πόρτες να παραμένουν ερμητικά σφαλιστές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «ΛΤ», υποψίες ότι κάτι περίεργο και ανεξήγητο έχει συμβεί είχαν εκφραστεί σε κύκλους κατοίκων και κατά τα προηγούμενα χρόνια, δίχως ωστόσο η ανησυχία και ο προβληματισμός να οδηγήσουν τότε σε κάποια περαιτέρω ενέργεια ή κινητοποίηση.

Οι τελευταίες έρευνες

Η κλιμακούμενη φημολογία, ωστόσο, μετατράπηκε σε καταγγελία, κινητοποιώντας το τελευταίο διάστημα τις Αρχές. Στο πλαίσιο των προανακριτικών ερευνών, μπήκε στο «μικροσκόπιο» των αστυνομικών το στενό οικογενειακό περιβάλλον του ηλικιωμένου, το οποίο τέθηκε σε διακριτική, αλλά ουσιαστική παρακολούθηση.

Το κουβάρι είχε ήδη αρχίσει να ξετυλίγεται και η αντίστροφη μέτρηση ολοκληρώθηκε σήμερα Τρίτη (4/8). Ο γιος του ηλικιωμένου, ηλικίας 55 ετών, κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στην Ασφάλεια Σπάρτης κι φέρεται να «έσπασε».

Οι αστυνομικές δυνάμεις, κινούμενες αστραπιαία στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν αντιμέτωπες με το πιο μακάβριο θέαμα, Η σορός του άτυχου 90χρονου εντοπίστηκε μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη, στο υπόγειο της επιχείρησης που διατηρεί ο συλληφθείς στην περιοχή του Μυστρά.

«Κλειδί» η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη

Φως στα ακριβή αίτια αλλά και στον ακριβή χρόνο θανάτου αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση που ήδη έχει ξεκινήσει. Στο σημείο κλήθηκε εξ αρχής ιατροδικαστής, ωστόσο η ουσιαστική εργαστηριακή και νεκροτομική έρευνα θα μπορέσει να καταδείξει την αλήθεια μόλις ολοκληρωθεί η απαραίτητη διαδικασία αποπαγοποίησης της σορού τις επόμενες ημέρες.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Συνελήφθη, σήμερα (4.8.2026) το μεσημέρι, σε τοπική κοινότητα του δήμου Σπάρτης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, 55χρονος ημεδαπός, στο πλαίσιο διερεύνησης της απουσίας του 90χρονου πατέρα του και επακόλουθη διεξοδική αστυνομική έρευνα, διότι, όπως προέκυψε, απέκρυψε από τις Αρχές τον θάνατο του 90χρονου, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει την σύνταξή του.

Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε ξενοδοχείο εκτός λειτουργίας, ιδιοκτησίας του 55χρονου, στο υπόγειο αυτού, βρέθηκε εντός καταψύκτη σορός ανδρός, η οποία ανήκει στον αποβιώσαντα 90χρονο. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της έρευνας, βρέθηκε και κατασχέθηκε -1- αεροβόλο πιστόλι.

Στο σημείο μετέβη Ιατροδικαστής, καθώς και συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Σπάρτης, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής της σορού.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.»

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