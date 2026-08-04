Μαζική κυβερνοεπίθεση στα συστήματα ύδρευσης των ΗΠΑ - Υποψίες για ιρανικό «δάκτυλο»

Snapshot Κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης έχουν αναφερθεί σε τουλάχιστον 12 πολιτείες των ΗΠΑ χωρίς εκτεταμένες διακοπές στην παροχή νερού.

Η πολιτεία της Μινεσότα κατέγραψε περισσότερα από 30 συστήματα ύδρευσης που δέχθηκαν συντονισμένη κυβερνοεπίθεση την προηγούμενη εβδομάδα.

Το FBI προτείνει την αποσύνδεση συστημάτων από το διαδίκτυο και τη χρήση χειροκίνητων χειριστηρίων σε περίπτωση παραβίασης των αυτοματοποιημένων συστημάτων.

Η Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας των ΗΠΑ διερευνά πιθανή ιρανική εμπλοκή στις επιθέσεις, αν και δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

Ειδικοί εκτιμούν ότι το Ιράν είναι ο κύριος ύποπτος για τις κυβερνοεπιθέσεις που στοχεύουν σε συστήματα κοινής ωφέλειας. Snapshot powered by AI

Διευρύνεται η κυβερνοεπίθεση σε επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης των ΗΠΑ, καθώς όπως μεταδίδει το ΑBC News, πλέον έχουν αναφερθεί σε τουλάχιστον 12 πολιτείες, αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν σημειωθεί εκτεταμένες διακοπές στην παροχή νερού ή στην επεξεργασία λυμάτων.

Μόνο την περασμένη εβδομάδα η πολιτεία της Μινεσότα των ΗΠΑ ανέφερε ότι περισσότερα από 30 από τα κρατικά συστήματα ύδρευσης αντιμετώπισαν μια «συντονισμένη κυβερνοεπίθεση».

Μέρες αργότερα, το FBI προειδοποίησε ότι είχαν αναφερθεί κυβερνοεπιθέσεις σε επτά πολιτείες και «ορισμένες από αυτές τις δραστηριότητες υποβάθμισαν τις επιχειρήσεις ύδρευσης».

Η Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών των ΗΠΑ (Cisa) φέρεται να διερευνά μια πιθανή ιρανική σύνδεση με τις επιθέσεις στη Μινεσότα, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, αν και ο Αμερικανός πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν κατηγόρησε το Ιράν.

Σύμφωνα με ειδικούς που μίλησαν στο BBC ωστόσο, είναι πιθανό η επίθεση να κατευθύνθηκε από την Τεχεράνη.

Το Ιράν είναι ο κύριος ύποπτος για τις κυβερνοεπιθέσεις, οι οποίες μπορούν να τυφλώσουν τους χειριστές κοινής ωφέλειας αλλάζοντας κωδικούς πρόσβασης ή απενεργοποιώντας τους συναγερμούς, σύμφωνα με τις πηγές, αν και η συμμετοχή του δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Το FBI, σύμφωνα με το ABC News προτρέπει τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας να αποσυνδέσουν τα συστήματα από το διαδίκτυο όπου είναι δυνατόν, να χρησιμοποιήσουν συστήματα με διακόπτες και να εξοικειωθούν με την επιστροφή σε χειροκίνητα χειριστήρια εάν παραβιαστούν τα αυτοματοποιημένα συστήματα.