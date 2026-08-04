Αυστραλία: Ξαφνικός θάνατος 21χρονης ανερχόμενης αθλήτριας στίβου

Η αιτία θανάτου της παραμένει άγνωστη

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Αυστραλία: Ξαφνικός θάνατος 21χρονης ανερχόμενης αθλήτριας στίβου
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η 21χρονη αθλήτρια στίβου Νατάσα Γουόρντ από την Αυστραλία πέθανε ξαφνικά, ενώ η αιτία θανάτου παραμένει άγνωστη.
  • Η Γουόρντ ήταν ειδική στις μεσαίες αποστάσεις (400, 800, 1500 μέτρα) και είχε διακριθεί σε εθνικό επίπεδο.
  • Παράλληλα με την αθλητική της καριέρα, σπούδαζε Επιστήμες της Άσκησης και του Αθλητισμού στο Πανεπιστήμιο Macquarie του Σίδνεϊ.
  • Η ανακοίνωση του θανάτου της προκάλεσε συγκίνηση και μηνύματα συλλυπητηρίων από την αθλητική κοινότητα της Αυστραλίας και της Ωκεανίας.
  • Ο θάνατος της Νατάσα ακολούθησε λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο της Αυστραλής σπρίντερ Τζέμμα Στέιπλετον.
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Στο πένθος βυθίστηκε η αθλητική κοινότητα της Αυστραλίας, από τον ξαφνικό και πρόωρο θάνατο μία αθλήτριας στίβου, μόλις 21 ετών.

Ο θάνατος της Νατάσα Γουόρντ, μίας πολλά υποσχόμενης δρομέα μεσαίων αποστάσεων ανακοινώθηκε από κοινού από την Athletics New South Wales (NSW) και τον Sutherland District Athletics Club, ζητώντας σεβασμό και ιδιωτικότητα για την οικογένεια σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Η νεαρή δρομέας, ειδικευμένη σε αγώνες μεσαίων αποστάσεων, είχε ξεχωρίσει σε εθνικό επίπεδο, με ειδίκευση στις αποστάσεις των 400, 800 και 1500 μέτρων.

Η καριέρα της βρισκόταν σε πλήρη άνοδο, καθώς εκτός από τα αθλητικά της επιτεύγματα, φοιτούσε στο τμήμα Επιστημών της Άσκησης και του Αθλητισμού στο Πανεπιστήμιο Macquarie του Σίδνεϊ.

Στην επίσημη ανακοίνωση, ο σύλλογος Sutherland Athletics δήλωσε: «Με βαθιά θλίψη ενημερώνουμε την αθλητική κοινότητα της Νέας Νότιας Ουαλίας και της Αυστραλίας για τον θάνατο της αγαπημένης αθλήτριας Νατάσα Γουόρντ», υπογραμμίζοντας τον αντίκτυπο της είδησης στον τοπικό και εθνικό αθλητικό χώρο.

Η Νατάσα αγωνίστηκε στα Αυστραλιανά Πρωταθλήματα του 2024 και οι ακαδημαϊκές της επιδόσεις συνόδευαν τις αθλητικές της επιτυχίες. Η κοινή ανακοίνωση δεν διευκρίνισε την αιτία του θανάτου.

Η είδηση του θανάτου της Γουόρντ προκάλεσε κύμα μηνυμάτων συλλυπητηρίων στα κοινωνικά δίκτυα από διάφορες ομοσπονδίες και συλλόγους της Ωκεανίας. Αθλητές, προπονητές και φίλαθλοι θυμήθηκαν την αφοσίωση και το πνεύμα ομαδικότητάς της.

Ο θάνατος της Νατάσα Γουόρντ συνέβη λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο της Αυστραλής σπρίντερ Τζέμμα Στέιπλετον, η οποία έχασε τη ζωή της σε ηλικία 25 ετών σε ατύχημα με μοτοσικλέτα κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών στην Ταϊλάνδη.

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