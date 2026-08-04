Κλήρωση Τζόκερ 4/8/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 2 Αυγούστου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2.320.000 ευρώ.

Οι αριθμοί που κερδίζουν, είναι: 3, 14, 15, 29, 34 και Τζόκερ: 10.

Σημειώθηκε τζακ ποτ και στην αποψινή κλήρωση. Στην επόμενη κλήρωση του Τζόκερ, οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον το ποσό των 2.500.000 ευρώ.

Οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.