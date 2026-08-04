Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό στο Πόρτο Ράφτη: Αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (04/08), επί της λεωφόρου Πόρτο Ράφτη.

Υπό αδιευκρίνιστες –μέχρι στιγμής– συνθήκες, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά στο 35ο χιλιόμετρο της λεωφόρου.

Από τη σφοδρή σύγκρουση σκοτώθηκε ένας άνδρας ηλικίας 70 ετών και τραυματίστηκε ακόμη ένας άνθρωπος, που διακομίστηκε στο Νοσοκομείο ΚΑΤ.