Με...απαγωγή απάντησε ο Αυγερινός στην Καρυστιανού - Η νέα ανάρτησή του εν μέσω κομματικής θύελλας

Snapshot Στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού συνεχίζεται έντονη εσωκομματική αντιπαράθεση και αποχωρήσεις μελών.

Ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός ανέφερε με χιούμορ ότι αποτράπηκε απαγωγή της ηγεσίας με παρέμβαση παρασκηνιακού παράγοντα.

Η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτου αποχώρησε από την Ομάδα Πολιτισμού του κόμματος, εκφράζοντας ευχαριστίες και τη δέσμευση για συνέχιση του αγώνα για δημοκρατία.

Η σχολική ψυχολόγος Μαρία Ιωαννίδου ανακοίνωσε την παραίτησή της από το Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος, ευχόμενη καλή συνέχεια στο κίνημα.

Αποχώρησε επίσης ο συνδικαλιστής Τάκης Κοτσόργιος, εντείνοντας την κρίση στο κόμμα. Snapshot powered by AI

Συνεχίζεται η έντονη αντιπαράθεση στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Με νέα του ανάρτηση μετά τις τελευταίες εξελίξεις ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, με δεικτικό τρόπο και χιούμορ σχολιάζει:

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Το πραγματικό σχέδιο ήταν η απαγωγή και όχι απλώς η υφαρπαγή της ηγεσίας! Απετράπη την τελευταία στιγμή με παρέμβαση κορυφαίου παρασκηνιακού παράγοντα!

Nωρίτερα, την αποχώρησή της από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ανακοίνωσε η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτου, με δήλωσή της, ενώ λίγο αργότερα, ανακοίνωσε την αποχώρησή της και η σχολική ψυχολόγος Μαρία Ιωαννίδου. Επίσης αποχώρησε και ο γνωστός συνδικαλιστής των παράκτιων αλιέων Τάκης Κοτσόργιος,

Η δήλωση της Κατερίνας Μουτσάτσου

Μέχρι πρότινος, η Κατερίνα Μουτσάτσου ήταν μέλος της Ομάδας Πολιτισμού του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού. Η δήλωσή της:

«Αποχωρώντας από τη συμμετοχή μου στην ομάδα Πολιτισμού επιθυμώ να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε φίλους και στελέχη του κινήματος με τα οποία συνεργάστηκα, αλλά και κάποιους από τους εξαιρετικούς συναδέλφους της ομάδα αυτής.

Ήταν τιμή μου να πορευτώ με ανθρώπους πανάξιους που διαθέτουν όραμα και αγωνίζονται για υψηλά ιδανικά, και ήμουν τυχερή που βρέθηκα να συμβάλλω με όσες δυνατότητες και γνώση είχα σε αυτή την προσπάθεια. Εύχομαι καλή δύναμη και υπομονή σε όλους στον δύσκολο αυτό αγώνα μιας τραυματισμένης και αποκαμωμένης κοινωνίας, κομμάτι της οποίας είμαστε όλοι μας ανεξαιρέτως, και δηλώνω ότι δεν παύω να αγωνίζομαι για αυτό το «όνειρο» που μας συνδέει όλους, και που αναζητά δημοκρατία, ελευθερία, και κοινωνική χειραφέτηση».

Εκτός Ελπίδας για τη Δημοκρατία και η Μαρία Ιωαννίδου

Επίσης, την παραίτησή της από το κόμμα ανακοίνωσε και το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Μαρία Ιωαννίδου, δηλώνοντας:

«Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι,

Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για τη συνεργασία, τις συζητήσεις και τις στιγμές που μοιραστήκαμε όλο αυτό το διάστημα. Σήμερα ολοκληρώνεται για μένα αυτός ο κύκλος, όμως κρατώ μόνο εκτίμηση για όλους εσάς και εύχομαι ολόψυχα το Κίνημα να πετύχει τους στόχους για τους οποίους δημιουργήθηκε.

Σας εύχομαι δύναμη, υγεία και καλή συνέχεια στο έργο σας. Ελπίζω οι δρόμοι μας να συναντηθούν ξανά στο μέλλον, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Να είστε όλες και όλοι καλά»

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