Με...απαγωγή απάντησε ο Αυγερινός στην Καρυστιανού - Η νέα ανάρτησή του εν μέσω κομματικής θύελλας

Με νέα του ανάρτηση μετά τις τελευταίες εξελίξεις ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, με δεικτικό τρόπο και χιούμορ σχολιάζει όσα συμβαίνουν 

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Με...απαγωγή απάντησε ο Αυγερινός στην Καρυστιανού - Η νέα ανάρτησή του εν μέσω κομματικής θύελλας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού συνεχίζεται έντονη εσωκομματική αντιπαράθεση και αποχωρήσεις μελών.
  • Ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός ανέφερε με χιούμορ ότι αποτράπηκε απαγωγή της ηγεσίας με παρέμβαση παρασκηνιακού παράγοντα.
  • Η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτου αποχώρησε από την Ομάδα Πολιτισμού του κόμματος, εκφράζοντας ευχαριστίες και τη δέσμευση για συνέχιση του αγώνα για δημοκρατία.
  • Η σχολική ψυχολόγος Μαρία Ιωαννίδου ανακοίνωσε την παραίτησή της από το Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος, ευχόμενη καλή συνέχεια στο κίνημα.
  • Αποχώρησε επίσης ο συνδικαλιστής Τάκης Κοτσόργιος, εντείνοντας την κρίση στο κόμμα.
Snapshot powered by AI

Συνεχίζεται η έντονη αντιπαράθεση στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Με νέα του ανάρτηση μετά τις τελευταίες εξελίξεις ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, με δεικτικό τρόπο και χιούμορ σχολιάζει:

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Το πραγματικό σχέδιο ήταν η απαγωγή και όχι απλώς η υφαρπαγή της ηγεσίας! Απετράπη την τελευταία στιγμή με παρέμβαση κορυφαίου παρασκηνιακού παράγοντα!

Nωρίτερα, την αποχώρησή της από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ανακοίνωσε η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτου, με δήλωσή της, ενώ λίγο αργότερα, ανακοίνωσε την αποχώρησή της και η σχολική ψυχολόγος Μαρία Ιωαννίδου. Επίσης αποχώρησε και ο γνωστός συνδικαλιστής των παράκτιων αλιέων Τάκης Κοτσόργιος,

Η δήλωση της Κατερίνας Μουτσάτσου

Μέχρι πρότινος, η Κατερίνα Μουτσάτσου ήταν μέλος της Ομάδας Πολιτισμού του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού. Η δήλωσή της:

«Αποχωρώντας από τη συμμετοχή μου στην ομάδα Πολιτισμού επιθυμώ να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε φίλους και στελέχη του κινήματος με τα οποία συνεργάστηκα, αλλά και κάποιους από τους εξαιρετικούς συναδέλφους της ομάδα αυτής.

Ήταν τιμή μου να πορευτώ με ανθρώπους πανάξιους που διαθέτουν όραμα και αγωνίζονται για υψηλά ιδανικά, και ήμουν τυχερή που βρέθηκα να συμβάλλω με όσες δυνατότητες και γνώση είχα σε αυτή την προσπάθεια. Εύχομαι καλή δύναμη και υπομονή σε όλους στον δύσκολο αυτό αγώνα μιας τραυματισμένης και αποκαμωμένης κοινωνίας, κομμάτι της οποίας είμαστε όλοι μας ανεξαιρέτως, και δηλώνω ότι δεν παύω να αγωνίζομαι για αυτό το «όνειρο» που μας συνδέει όλους, και που αναζητά δημοκρατία, ελευθερία, και κοινωνική χειραφέτηση».

Εκτός Ελπίδας για τη Δημοκρατία και η Μαρία Ιωαννίδου

Επίσης, την παραίτησή της από το κόμμα ανακοίνωσε και το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Μαρία Ιωαννίδου, δηλώνοντας:

«Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι,

Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για τη συνεργασία, τις συζητήσεις και τις στιγμές που μοιραστήκαμε όλο αυτό το διάστημα. Σήμερα ολοκληρώνεται για μένα αυτός ο κύκλος, όμως κρατώ μόνο εκτίμηση για όλους εσάς και εύχομαι ολόψυχα το Κίνημα να πετύχει τους στόχους για τους οποίους δημιουργήθηκε.

Σας εύχομαι δύναμη, υγεία και καλή συνέχεια στο έργο σας. Ελπίζω οι δρόμοι μας να συναντηθούν ξανά στο μέλλον, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Να είστε όλες και όλοι καλά»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:19ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση μετά την παρατήρηση στόλου γιγαντιαίων UFO να διασχίζουν με μεγάλη ταχύτητα τη Σελήνη

21:06ΚΟΣΜΟΣ

Μαζική κυβερνοεπίθεση στα συστήματα ύδρευσης των ΗΠΑ - Υποψίες για ιρανικό «δάκτυλο»

20:57ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ κατά Κίνας με κατώτατο όριο τιμών και δασμούς - Στόχος τα μικροτσίπ

20:55ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το γατάκι – σωσίας του Έρλινγκ Χάαλαντ που «έκλεψε» την παράσταση στα κοινωνικά δίκτυα

20:46ΚΟΣΜΟΣ

«Πρόοδος» στις συνομιλίες για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ μεταξύ Ιράν - Ομάν

20:43ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: 91χρονος σκότωσε την 87χρονη τυφλή σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους

20:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με...απαγωγή απάντησε ο Αυγερινός στην Καρυστιανού - Η νέα ανάρτησή του εν μέσω κομματικής θύελλας

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Σαμοθράκη: Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται ο νεαρός που τραυματίστηκε όταν έπεσε σε γεώτρηση

20:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σπάρτη: Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τον 55χρονο που κρατούσε σε καταψύκτη τον νεκρό πατέρα του - Ποιες είναι οι κατηγορίες

20:14ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικές εικόνες: Δελφίνι αρνείται να αποχωριστεί το νεκρό μωρό του

20:04ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Οι Χούθι χτύπησαν και βύθισαν φορτηγό πλοίο - 14 μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Προθεσμία να απολογηθούν την Πέμπτη πήραν οι δύο Ινδοί που δολοφόνησαν τον ψυχολόγο

19:44ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος είναι ο Βρετανός πιλότος του 2ου ελικοπτέρου της μοιραίας σύγκρουσης - «Γλίτωσε από θαύμα»

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφικό ντοκουμέντο από το σημείο της συντριβής του δεύτερου ελικοπτέρου στην Ψάθα

19:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πύλος: Ανθρώπινο κρανίο εντοπίστηκε μέσα στη θάλασσα

19:23LIFESTYLE

«Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος»: Πρόσωπο – έκπληξη στην παρουσίαση του τηλεπαιχνιδιού

19:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Κοριτσάκι έπαθε ασφυξία και πέθανε όταν το κεφάλι της σφήνωσε σε σετ παιδικής κουζίνας

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με τη δολοφονία της Σκωτσέζας: Κατέβηκε η ιστοσελίδα της ΜΚΟ που ίδρυσε ο Αφγανός κατηγορούμενος - Τον κατέδωσε η Αμερικανίδα σύζυγός του;

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Νατζμέ Αμινί: 23χρονη Ιρανή φοιτήτρια κινδυνεύει με εκτέλεση για αναρτήσεις στο instagram

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Κίσσαμος: Ο Μπάλος ασφυκτιά – Σχέδιο για είσοδο επισκεπτών με… ραντεβού ανά 3 ώρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:22ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή για τη σύγκρουση ελικοπτέρων: Πιθανότατα δεν επιχειρούσαν σε σχηματισμό – Τι λέει ο Καραϊωσηφίδης

16:54ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος για καιρό Αυγούστου: Βαρομετρικό χαμηλό στη βόρεια Ευρώπη, καύσωνες στο Νότο - Η εμμονή στην Ελλάδα

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Σπάρτη: Κρατούσε πέντε χρόνια τον πατέρα του σε καταψύκτη για να του παίρνει τη σύνταξη

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με τη δολοφονία της Σκωτσέζας: Κατέβηκε η ιστοσελίδα της ΜΚΟ που ίδρυσε ο Αφγανός κατηγορούμενος - Τον κατέδωσε η Αμερικανίδα σύζυγός του;

20:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με...απαγωγή απάντησε ο Αυγερινός στην Καρυστιανού - Η νέα ανάρτησή του εν μέσω κομματικής θύελλας

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Φορτηγό παρέσυρε με την όπισθεν και σκότωσε γυναίκα στην Αγία Μαρίνα – Μόλις είχε φτάσει στο νησί κι έβγαζε φωτογραφίες

16:44ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική ανακάλυψη στα βάθη του Αιγαίου: Tο μεγαλύτερο κοραλλιογενές δάσος ανάμεσα σε Ίμβρο και Σαμοθράκη

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Δεν θέλαμε ποτέ να τον παντρευτεί» - Ξεσπά η οικογένεια της Αμερικανίδας συζύγου του Αφγανού δολοφόνου - Τι είπε στις Αρχές

14:00ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Έρχεται άνοδος θερμοκρασίας και ξηρός καιρός το επόμενο δεκαπενθήμερο, πότε αναμένεται η κορύφωση

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Νατζμέ Αμινί: 23χρονη Ιρανή φοιτήτρια κινδυνεύει με εκτέλεση για αναρτήσεις στο instagram

19:44ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος είναι ο Βρετανός πιλότος του 2ου ελικοπτέρου της μοιραίας σύγκρουσης - «Γλίτωσε από θαύμα»

20:04ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Οι Χούθι χτύπησαν και βύθισαν φορτηγό πλοίο - 14 μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί

21:57ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του 15Αύγουστου με βάση τα μοντέλα GFS και ECMWF - Έρχονται εκπλήξεις

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφικό ντοκουμέντο από το σημείο της συντριβής του δεύτερου ελικοπτέρου στην Ψάθα

19:23LIFESTYLE

«Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος»: Πρόσωπο – έκπληξη στην παρουσίαση του τηλεπαιχνιδιού

16:34ΚΟΣΜΟΣ

Πρώτη γυναίκα ταξίαρχος της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας - Ποια είναι η Οζλέμ Καραπινάρ

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Κίσσαμος: Ο Μπάλος ασφυκτιά – Σχέδιο για είσοδο επισκεπτών με… ραντεβού ανά 3 ώρες

16:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι θα γίνει αν πίνετε ένα σφηνάκι ελαιόλαδο και χυμό λεμονιού κάθε μέρα

20:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σπάρτη: Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τον 55χρονο που κρατούσε σε καταψύκτη τον νεκρό πατέρα του - Ποιες είναι οι κατηγορίες

19:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Κοριτσάκι έπαθε ασφυξία και πέθανε όταν το κεφάλι της σφήνωσε σε σετ παιδικής κουζίνας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ