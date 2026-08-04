Νατζμέ Αμινί: 23χρονη Ιρανή φοιτήτρια κινδυνεύει με εκτέλεση για αναρτήσεις στο instagram

Snapshot Η Νατζμέ Αμινί, 23χρονη Ιρανή φοιτήτρια, συνελήφθη στο Μασάντ στις 2 Φεβρουαρίου και κατηγορείται για «εχθρότητα κατά του Θεού» που επισύρει ποινή θανατικής καταδίκης.

Η Αμινί κατηγορείται επίσης για προσβολή του Ανώτατου Ηγέτη, συνεργασία με εχθρική χώρα και επίθεση στις δυνάμεις ασφαλείας.

Συνελήφθη μετά από άγριο ξυλοδαρμό για δημοσιεύσεις διαμαρτυρίας στο Instagram ενώ έκανε ψώνια στην αγορά Φερντόουσι.

Κρατήθηκε χωρίς πρόσβαση σε δικηγόρο, αναγκάστηκε να ομολογήσει και το δικαστήριο αρνήθηκε την αποφυλάκισή της παρά την εγγύηση των 1300 ευρώ.

Η υπόθεση της Νατζμέ Αμινί σχετίζεται με διαδηλώσεις και έχει προκαλέσει ανησυχίες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Snapshot powered by AI

Η Νατζμέ Αμινί μια 23χρονη Ιρανή φοιτήτρια λογιστικής, συνελήφθη στο Μασάντ στις 2 Φεβρουαρίου και πρόσφατα κατηγορήθηκε για «εχθρότητα κατά του Θεού», που επισύρει ποινή θανατικής καταδίκης. Επίσης κατηγορείται για προσβολή του Ανώτατου Ηγέτη, συνεργασία με εχθρική χώρα και επίθεση στις δυνάμεις ασφαλείας.

Η Αμινί όπως αναφέρουν ιρανικές πηγές και ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνελήφθη μετά από άγριο ξυλοδαρμό για τη δημοσίευση πολλών ιστοριών διαμαρτυρίας στο instagram, ενώ βρισκόταν για ψώνια στην αγορά Φερντόουσι.

H φοιτήτρια κρατήθηκε από την αστυνομία ασφαλείας για δύο ημέρες και αναγκάστηκε να ομολογήσει. Κατάφερε μόνο ένα σύντομο τηλεφώνημα για να ενημερώσει την οικογένειά της ότι κρατούνταν στη φυλακή Βακιλαμπάντ.

Η Αμινί, δεν είχε πρόσβαση σε δικηγόρο κατά τη διάρκεια της κράτησής της.

Αν και η εγγύηση ορίστηκε στα 15 δισεκατομμύρια τομάν (1300 ευρώ) το δικαστήριο αρνήθηκε την προσωρινή αποφυλάκισή της.

URGENT: Najmeh Amini, a 23-year-old accounting student from Mashhad, has reportedly been sentenced to death in connection with the #Shandiz_Mashhad case related to the #Jan8_9 protests.#NajmehAmini was reportedly denied access to a lawyer and, following torture and forced… pic.twitter.com/QJbtHFPz5l — Amy (@PMN_Amy) August 4, 2026

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