Νατζμέ Αμινί: 23χρονη Ιρανή φοιτήτρια κινδυνεύει με εκτέλεση για αναρτήσεις στο instagram

Η Αμινί ξυλοκοπήθηκε, συνελήφθη και αναγκάστηκε σε ομολογία για πλήθος κατηγοριών

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Νατζμέ Αμινί: 23χρονη Ιρανή φοιτήτρια κινδυνεύει με εκτέλεση για αναρτήσεις στο instagram
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Νατζμέ Αμινί, 23χρονη Ιρανή φοιτήτρια, συνελήφθη στο Μασάντ στις 2 Φεβρουαρίου και κατηγορείται για «εχθρότητα κατά του Θεού» που επισύρει ποινή θανατικής καταδίκης.
  • Η Αμινί κατηγορείται επίσης για προσβολή του Ανώτατου Ηγέτη, συνεργασία με εχθρική χώρα και επίθεση στις δυνάμεις ασφαλείας.
  • Συνελήφθη μετά από άγριο ξυλοδαρμό για δημοσιεύσεις διαμαρτυρίας στο Instagram ενώ έκανε ψώνια στην αγορά Φερντόουσι.
  • Κρατήθηκε χωρίς πρόσβαση σε δικηγόρο, αναγκάστηκε να ομολογήσει και το δικαστήριο αρνήθηκε την αποφυλάκισή της παρά την εγγύηση των 1300 ευρώ.
  • Η υπόθεση της Νατζμέ Αμινί σχετίζεται με διαδηλώσεις και έχει προκαλέσει ανησυχίες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
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Η Νατζμέ Αμινί μια 23χρονη Ιρανή φοιτήτρια λογιστικής, συνελήφθη στο Μασάντ στις 2 Φεβρουαρίου και πρόσφατα κατηγορήθηκε για «εχθρότητα κατά του Θεού», που επισύρει ποινή θανατικής καταδίκης. Επίσης κατηγορείται για προσβολή του Ανώτατου Ηγέτη, συνεργασία με εχθρική χώρα και επίθεση στις δυνάμεις ασφαλείας.

Η Αμινί όπως αναφέρουν ιρανικές πηγές και ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνελήφθη μετά από άγριο ξυλοδαρμό για τη δημοσίευση πολλών ιστοριών διαμαρτυρίας στο instagram, ενώ βρισκόταν για ψώνια στην αγορά Φερντόουσι.

H φοιτήτρια κρατήθηκε από την αστυνομία ασφαλείας για δύο ημέρες και αναγκάστηκε να ομολογήσει. Κατάφερε μόνο ένα σύντομο τηλεφώνημα για να ενημερώσει την οικογένειά της ότι κρατούνταν στη φυλακή Βακιλαμπάντ.

Η Αμινί, δεν είχε πρόσβαση σε δικηγόρο κατά τη διάρκεια της κράτησής της.

Αν και η εγγύηση ορίστηκε στα 15 δισεκατομμύρια τομάν (1300 ευρώ) το δικαστήριο αρνήθηκε την προσωρινή αποφυλάκισή της.

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