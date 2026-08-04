Νατζμέ Αμινί: 23χρονη Ιρανή φοιτήτρια κινδυνεύει με εκτέλεση για αναρτήσεις στο instagram
Η Αμινί ξυλοκοπήθηκε, συνελήφθη και αναγκάστηκε σε ομολογία για πλήθος κατηγοριών
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- Η Νατζμέ Αμινί, 23χρονη Ιρανή φοιτήτρια, συνελήφθη στο Μασάντ στις 2 Φεβρουαρίου και κατηγορείται για «εχθρότητα κατά του Θεού» που επισύρει ποινή θανατικής καταδίκης.
- Η Αμινί κατηγορείται επίσης για προσβολή του Ανώτατου Ηγέτη, συνεργασία με εχθρική χώρα και επίθεση στις δυνάμεις ασφαλείας.
- Συνελήφθη μετά από άγριο ξυλοδαρμό για δημοσιεύσεις διαμαρτυρίας στο Instagram ενώ έκανε ψώνια στην αγορά Φερντόουσι.
- Κρατήθηκε χωρίς πρόσβαση σε δικηγόρο, αναγκάστηκε να ομολογήσει και το δικαστήριο αρνήθηκε την αποφυλάκισή της παρά την εγγύηση των 1300 ευρώ.
- Η υπόθεση της Νατζμέ Αμινί σχετίζεται με διαδηλώσεις και έχει προκαλέσει ανησυχίες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Η Νατζμέ Αμινί μια 23χρονη Ιρανή φοιτήτρια λογιστικής, συνελήφθη στο Μασάντ στις 2 Φεβρουαρίου και πρόσφατα κατηγορήθηκε για «εχθρότητα κατά του Θεού», που επισύρει ποινή θανατικής καταδίκης. Επίσης κατηγορείται για προσβολή του Ανώτατου Ηγέτη, συνεργασία με εχθρική χώρα και επίθεση στις δυνάμεις ασφαλείας.
Η Αμινί όπως αναφέρουν ιρανικές πηγές και ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνελήφθη μετά από άγριο ξυλοδαρμό για τη δημοσίευση πολλών ιστοριών διαμαρτυρίας στο instagram, ενώ βρισκόταν για ψώνια στην αγορά Φερντόουσι.
H φοιτήτρια κρατήθηκε από την αστυνομία ασφαλείας για δύο ημέρες και αναγκάστηκε να ομολογήσει. Κατάφερε μόνο ένα σύντομο τηλεφώνημα για να ενημερώσει την οικογένειά της ότι κρατούνταν στη φυλακή Βακιλαμπάντ.
Η Αμινί, δεν είχε πρόσβαση σε δικηγόρο κατά τη διάρκεια της κράτησής της.
Αν και η εγγύηση ορίστηκε στα 15 δισεκατομμύρια τομάν (1300 ευρώ) το δικαστήριο αρνήθηκε την προσωρινή αποφυλάκισή της.