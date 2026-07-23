Ιράν: Αντιμέτωπες με την αγχόνη 18χρονες δίδυμες αδελφές - Η ιστορία της Ρομίνα και Ταρανέ Ροχίμι

Άμεσο κίνδυνο εκτέλεσης αντιμετωπίζουν δύο 18χρονες δίδυμες αδελφές στο Ιράν, μετά τη σύλληψή τους από τις αρχές κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του Ιανουαρίου στην πόλη Ισφαχάν.

Η Ρομίνα και η Ταρανέ Ραχίμι - σύμφωνα τουλάχιστον με αναφορές από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης - προσήχθησαν από τις δυνάμεις ασφαλείας ύστερα από τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις της 8ης Ιανουαρίου. Σύμφωνα με αναφορές, από τη στιγμή της σύλληψής τους έχουν διαρρεύσει ελάχιστες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.

Η παρατεταμένη αβεβαιότητα, ο αυστηρός περιορισμός της επικοινωνίας με την οικογένειά τους, η έλλειψη δίκαιης δίκης και οι αντικρουόμενες πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνθέτουν ένα μοτίβο συστηματικής ψυχολογικής πίεσης, το οποίο αντιμετωπίζουν συχνά οι πολιτικοί κρατούμενοι στη χώρα.

Εκκλήσεις για διεθνή κινητοποίηση

Η απειλή της αγχόνης για τις δύο νεαρές γυναίκες έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων, με πολίτες να ζητούν τη διασφάλιση της ζωής τους. Την ίδια ώρα, ασκούνται πιέσεις προς τη διεθνή κοινότητα, τις κυβερνήσεις και τα μέσα ενημέρωσης για την άμεση απαίτηση διαφάνειας από την Τεχεράνη, ώστε να αποτραπεί μια μη αναστρέψιμη τραγωδία.

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Όπως επισημαίνεται στις σχετικές αναφορές, η Ρομίνα και η Ταρανέ είναι πάντως μόλις δύο ανάμεσα σε χιλιάδες κρατούμενους που βρίσκονται υπό τις ίδιες συνθήκες στο Ιράν.