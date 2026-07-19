Ιράν: Εκτελεί διαδηλωτές του Ιανουαρίου - Δύο νέα παιδιά στην αγχόνη - Άλλοι 10 σε αναμονή

Snapshot Στις 19 Ιουλίου εκτελέστηκαν με απαγχονισμό δύο νεαροί, 18 και 23 ετών, για τη συμμετοχή τους στις διαδηλώσεις της 8ης Ιανουαρίου στην πλατεία Αλιχάνι στο Ισφαχάν.

Κατηγορήθηκαν για επιθέσεις σε αστυνομικούς και καταστροφή δημόσιας περιουσίας κατά τις διαδηλώσεις, ενώ το κρατικό μέσο περιέγραψε τους διαδηλωτές ως βίαιους ταραχοποιούς.

Τέσσερις αξιωματικοί επιβολής του νόμου σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις κατά τις διαδηλώσεις, με τους διαδηλωτές να φέρονται να χρησιμοποιούν όπλα και βόμβες μολότοφ.

Η δίκη των κατηγορουμένων διήρκεσε μόνο τρεις ακροάσεις μιας ώρας, με περιορισμένη πρόσβαση σε ανεξάρτητο νομικό σύμβουλο και καταγγελίες για βασανιστήρια και εξαναγκασμένες ομολογίες.

Από τους 59 δικάζοντες, 12 καταδικάστηκαν σε θάνατο, ενώ 10 κατηγορούμενοι παραμένουν σε κίνδυνο εκτέλεσης. Snapshot powered by AI

Χωρίς τέλος οι εκτελέσεις στο Ιράν, καθώς το πρωί της Κυριακής 19 Ιουλίου, δύο νέοι άνθρωποι απαγχονίστηκαν, αφού καταδικάστηκαν σε θάνατο για τις διαδηλώσεις της 8ης Ιανουαρίου στην πλατεία Αλιχάνι στο Ισφαχάν.

Το δικαστικό σώμα του Ιράν ανακοίνωσε ότι Ερφάν Εσφαντιάρι 18 ετών, και ο 23χρονος Γκολμοχάμαντ Μοχαμαντί, Αφγανός υπήκοος εκτελέστηκαν, καθώς κρίθηκαν ένοχοι για συμμετοχή σε επιθέσεις σε αξιωματικούς επιβολής του νόμου και καταστροφή και κάψιμο δημόσιας περιουσίας κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων της 8ης Ιανουαρίου.

Το πρακτορείο ειδήσεων Mizan, που ανέφερε τις εκτελέσεις χαρακτήρισε τους δύο νεαρούς «πολύ βίαιους και αδίστακτους ταραχοποιούς».

Το κρατικό μέσο ενημέρωσης κατηγόρησε τους διαδηλωτές ότι «έβαλαν φωτιά σε κτίρια, κατέστρεψαν πινακίδες της πόλης, κάμερες και φανάρια, κατέστρεψαν σημεία ελέγχου και αστυνομικά τμήματα, έκαψαν λάστιχα, έκλεισαν το δρόμο, επιτέθηκαν σε ανθρώπους που περπατούσαν στους δρόμους και κατέστρεψαν τζαμιά» κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων της 8ης Ιανουαρίου στην πλατεία Αλιχάνι.

Σύμφωνα με την έκθεση, «εχθρικοί πράκτορες» ήταν εξοπλισμένοι με «διάφορους τύπους πυροβόλων όπλων, μαχαίρια, ματσέτες, ματσέτες και βόμβες μολότοφ» κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων της 8ης Ιανουαρίου και κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων τους με τις δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τέσσερις αξιωματικοί επιβολής του νόμου σκοτώθηκαν.

Οι αναφορές δείχνουν ότι η διαδικασία ενώπιον του Τμήματος 1 του Επαναστατικού Δικαστηρίου του Ισφαχάν, αποτελούνταν μόνο από τρεις ακροάσεις διάρκειας μίας ώρας. Επίσης καταγγελίες θέλουν οι κατηγορούμενοι να είχαν περιορισμένη πρόσβαση σε ανεξάρτητο νομικό σύμβουλο και υποβλήθηκαν σε βασανιστήρια και εξαναγκάστηκαν σε ομολογίες.

Συνολικά δικάστηκαν 59 άτομα για την υπόθεση, 12 από τα οποία καταδικάστηκαν σε θάνατο. Μετά τις εκτελέσεις των δυο νεαρών, οι 10 εναπομείναντες κατηγορούμενοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο εκτέλεσης.