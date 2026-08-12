Ζιακόπουλος: Αυτός θα είναι ο καιρός αύριο, την Παρασκευή και τον Δεκαπενταύγουστο

Ισχυρά μελτέμια,  πτώση του υδραργύρου και καταιγίδες αναμένονται σε αρκετές περιοχές τον Δεκαπενταύγουστο

Παναγιώτης Βελισσάρης

Ζιακόπουλος: Αυτός θα είναι ο καιρός αύριο, την Παρασκευή και τον Δεκαπενταύγουστο
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Με ενισχυμένους ανέμους, καταιγίδες και υψηλές θερμοκρασίες θα κυλήσει το σκηνικό του καιρού το επόμενο 24ωρο.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου, την Πέμπτη (13/8) η χώρα θα βρίσκεται υπό την επίδραση του ενισχυμένου συνδυασμού των υψηλών πιέσεων στα Βόρεια Βαλκάνια με τις χαμηλές πιέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, με συνέπεια την επικράτηση πολύ ισχυρών Β-ΒΑ ανέμων στις ανατολικές και νότιες περιοχές της (μέγιστη ένταση στο Αιγαίο 8 μποφόρ).

Κατά τα άλλα, στη Μακεδονία και την ορεινή Ήπειρο το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες λόγω θερμικής αστάθειας και η θερμοκρασία θα φθάσει τους 38 βαθμούς (Δ. Ελλάδα).

Την Παρασκευή (14/8), στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκές για την εκδήλωση τοπικών όμβρων και μεμονωμένων καταιγίδων το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ με ένταση: στα δυτικά 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 7 με 8 και κατά τόπους στο Αιγαίο 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα.

Τον Δεκαπενταύγουστο, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι ισχυροί βοριάδες στα ανατολικά και τα νότια και η μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας. Έτσι, τη νύχτα και το πρωί στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας η ψύχρα θα είναι αισθητή ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για αύριο, Πέμπτη (13/8)

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός την Πέμπτη (13/8). Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 5 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 34 με 36 και στη δυτική Στερεά τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-08-2026

Στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο 8 και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15-08-2026 ( ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ )

Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στην Ήπειρο και τη δυτική Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 και πιθανώς 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη και την Εύβοια και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων στην Ήπειρο.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βορειοανατολικά.

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