Πολωνία: Κυβερνοεπίθεση-«μαμούθ» και διαρροή προσωπικών δεδομένων 19 εκατομμυρίων πολιτών

Τα πρώτα στοιχεία συνηγορούν υπέρ της εκδοχής ότι κυβερνοεγκληματίες δρουν με οικονομικό στόχο

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Πολωνία: Κυβερνοεπίθεση-«μαμούθ» και διαρροή προσωπικών δεδομένων 19 εκατομμυρίων πολιτών
ΚΟΣΜΟΣ
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Οι πολωνiκές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα τη μαζική διαρροή ιατρικών και προσωπικών δεδομένων που αφορούν περίπου 19 εκατομμύρια πολίτες, σε κυβερνοεπίθεση κατά ενός προμηθευτή ιατρικών λογισμικών.

Σύμφωνα με τον υπουργό Ψηφιακών Υποθέσεων Κρζισλόφ Γκαβκόφσκι, πρόκειται για "ένα από τα μεγαλύτερα" περιστατικά στον τομέα της κυβερνοασφάλειας που έχουν καταγραφεί ποτέ στην ιστορία αυτής της χώρας των 37 εκατομμυρίων κατοίκων.

"Τίποτα δεν δείχνει σήμερα ότι έχουμε να κάνουμε με μια επίθεση από το εξωτερικό... που να προήλθε από τη Ρωσία ή οποιοδήποτε άλλο κράτος", διευκρίνισε.

Τα πρώτα στοιχεία συνηγορούν υπέρ της εκδοχής ότι κυβερνοεγκληματίες δρουν με οικονομικό στόχο, εκτίμησε ο υπουργός, ο οποίος απέκλεισε την πληρωμή οποιωνδήποτε λύτρων και υποσχέθηκε την "αυστηρή" δίωξη των δραστών τη επίθεσης.

Τα δεδομένα που εκλάπησαν έχουν μέγεθος περίπου δύο τεραμπάιτ και περιέχουν κυρίως πληροφορίες που έχουν σχέση με ιατρικές επισκέψεις, συνταγογραφήσεις και άλλα έγγραφα που χρησιμοποιούνται κατά την παρακολούθηση των ασθενών.

Η φύση και το εύρος των δεδομένων που παραβιάστηκαν ποικίλλουν από το ένα πρόσωπο στο άλλο, δήλωσε ο υπουργός ο οποίος ανακοίνωσε επίσης τη συγκρότηση μηχανισμού που επιτρέπει στους πολίτες να εξακριβώσουν εάν τα δεδομένα τους εκλάπησαν ή όχι.

Περίπου 12.0000 ιατρικές δομές χρησιμοποιούσαν τις υπηρεσίες της εταιρίας που αποτέλεσε στόχο της επίθεσης.

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