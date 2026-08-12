Παρένθετη μητέρα αρνείται την άμβλωση - Το έμβρυο έχει πρόβλημα στην καρδιά

Η παρένθετη μητέρα αρνείται να υποβληθεί σε άμβλωση παρά τη βούληση των βιολογικών γονέων του εμβρύου

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Παρένθετη μητέρα αρνείται την άμβλωση - Το έμβρυο έχει πρόβλημα στην καρδιά
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η παρένθετη μητέρα Μακένα Γουέστ αρνείται να υποβληθεί σε άμβλωση παρά το σοβαρό καρδιακό πρόβλημα του εμβρύου και την επιθυμία των βιολογικών γονέων.
  • Το έμβρυο διαγνώστηκε με Σύνδρομο Υποπλασίας αριστερής καρδιάς (HLHS) και αναμένεται να γεννηθεί στο Τέξας, όπου η Γουέστ αναγνωρίζεται ως βιολογική μητέρα.
  • Δικαστική απόφαση του Τέξας απαγορεύει την άρνηση ζωτικής ιατρικής περίθαλψης στο νεογέννητο και την απομάκρυνσή του από το νοσοκομείο ή την πολιτεία.
  • Η χειρουργική επέμβαση μετά τη γέννηση είναι κρίσιμη για την επιβίωση του παιδιού με HLHS, με σημαντικές πιθανότητες μακροχρόνιας επιβίωσης μετά την πρώτη επέμβαση.
  • Οι βιολογικοί γονείς έχουν προσφύγει δικαστικά για να επιβάλλουν την άμβλωση, ενώ η Γουέστ δηλώνει πρόθυμη να μεταβεί στην Καλιφόρνια μόνο αν επιτραπεί η θεραπεία του εμβρύου.
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Μια παρένθετη μητέρα στις ΗΠΑ αρνείται να υποβληθεί σε άμβλωση παρά την επιθυμία των βιολογικών γονέων. Το έμβρυο αντιμετωπίζει πρόβλημα με την καρδιά και ο τοκετός αναμένεται σε λίγες εβδομάδες.

Η νοσοκόμα από την Αλάσκα, Μακένα Γουέστ αναμένεται να γεννήσει το έμβρυο που ονόμασε Γκάμπριλ στις 2 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της το έμβρυο διαγνώστηκε ότι πάσχει το σοβαρό Σύνδρομο Υποπλασίας αριστερής καρδιάς (HLHS), το οποίο μπορεί να λάβει θεραπεία.

Οι γονείς του εμβρύου, η Νοσίν Γκιλκάρ και ο Ομάρ Αχμέντ από την Καλιφόρνια, ζήτησαν από την Γουέστ να προχωρήσει σε άμβλωση. Ωστόσο εκείνη έφυγε από την Αλάσκα και πήγε στο Τέξας όπου μπορεί να αναγνωριστεί ως βιολογική μητέρα του εμβρύου σύμφωνα με την νομοθεσία.

Ο γενικός εισαγγελέας του Τέξας, Κεν Πάξτον, κατέθεσε αίτηση με την οποία καλεί τους γιατρούς να παράσχουν στον Γκάμπριελ «ζωτικής σημασίας» περίθαλψη μόλις γεννηθεί και να αποτρέψουν τη μεταφορά του εκτός της πολιτείας.Ένα δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση την Τρίτη.

Στην δικαστική απόφαση αναφέρεται: «Με τη γέννηση του παιδιού, θα παρέχεται στο παιδί η ιατρικά ενδεδειγμένη φροντίδα σταθεροποίησης και διατήρησης της ζωής, εν αναμονή περαιτέρω διάταξης του παρόντος Δικαστηρίου. Κανείς δεν επιτρέπεται να αρνηθεί, να διατάξει την άρνηση, να παρεμποδίσει ή να καθυστερήσει την εν λόγω φροντίδα».

«Μετά τη γέννηση του παιδιού και εν αναμονή περαιτέρω διάταξης του παρόντος Δικαστηρίου, κανένα πρόσωπο δεν επιτρέπεται: να απομακρύνει το παιδί από το [νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται], [και] να απομακρύνει το παιδί από την πολιτεία του Τέξας», σημειώνεται στην απόφαση.

Οι δικηγόροι των βιολογικών γονέων δεν έχουν σχολιάσει τη δικαστική απόφαση. «Το δικαστήριο έλαβε τη σωστή απόφαση, ενεργώντας αμέσως για να προστατεύσει τη ζωή του μωρού Γκάμπριελ και να διασφαλίσει ότι θα λάβει τη φροντίδα που του αξίζει», δήλωσε ο Πάξτον.

Και συνέχισε: «Το γραφείο μου χρησιμοποίησε κάθε μέσο που είχε στη διάθεσή του για να προστατεύσει τη ζωή, και δεν θα υποχωρήσουμε στην προσπάθειά μας να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την ευημερία του μωρού Γκάμπριελ. Κάθε παιδί στην πολιτεία μας αξίζει να λαμβάνει φροντίδα και προστασία, και ακριβώς γι’ αυτό θα αγωνιστώ».

Τα νεογέννητα τα οποία έχουν διαγνωστεί με σύνδρομο HLHS χρειάζονται χειρουργική επέμβαση σχεδόν αμέσως μετά τη γέννησή τους, προκειμένου να επιβιώσουν πέρα από την πρώτη εβδομάδα της ζωής τους.

Τα μωρά που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση έχουν 75% πιθανότητα να φτάσουν τα 5 έτη, ενώ εκείνα που καταφέρνουν να ζήσουν τον πρώτο χρόνο της ζωής τους έχουν 90% πιθανότητα να φτάσουν τα 18 έτη.

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Η παρένθετη μητέρα Μακένα Γουέστ

Στο έμβρυο της Γουέστ διαγνώστηκε η πάθηση τον επρασμένο Απρίλιο, και η διάγνωση αυτή ήρθε εντελώς απροσδόκητα. «Ήμουν στην 20η εβδομάδα. [Οι γονείς του μωρού] μιλούσαν μέσω FaceTime μετά τον υπέρηχο. Ο γιατρός μπήκε και μας είπε ότι υπήρχε κάτι πολύ σοβαρό με την καρδιά του μωρού. Δεν υπήρχε ροή αίματος στην αριστερή πλευρά της καρδιάς. Είπε ότι δεν είχε τα προσόντα να θέσει διάγνωση και ότι έπρεπε να παραπεμφθώ σε ειδικό μητρικής-εμβρυϊκής ιατρικής (MFM) για ένα ακόμη υπερηχογράφημα», ανέφερε η Γουέστ.

«Έτσι, ήμασταν όλοι πολύ αναστατωμένοι. Ήταν εντελώς απροσδόκητο. Όλα πήγαιναν μια χαρά. Δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Όλες οι γενετικές εξετάσεις ήταν φυσιολογικές», εξήγησε η Γουέστ.

Ωστόσο, υπήρχε μια ρήτρα στο συμβόλαιο τηςπαρένθετης μητρότητας που επέτρεπε τη διακοπή της κύησης σε περίπτωση «ανωμαλίας» κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Έτσι η Γουέστ φοβόταν ότι οι βιολογικοί γονείς του μωρού θα ζητούσαν να προχωρήσει σε άμβλωση.

«Ήμουν αρκετά σίγουρη ότι θα επέλεγαν τη διακοπή της κύησης, και πώς θα μπορούσα να ζήσω με τον εαυτό μου αν περνούσα κάτι τέτοιο;», αναρωτήθηκε η νοσοκόμα. Η Γουέστ, που είναι ανύπαντρη και μητέρα δύο παιδιών, αρνήθηκε να υποβληθεί σε άμβλωση στην Αλάσκα.

Αντιμετωπίζει αγωγή από τους γονείς που θέλουν να υποβληθεί σε άμβλωση στην πολιτεία τους, την Καλιφόρνια. Ωστόσο, η Γουέστ είναι πρόθυμη να μεταβεί στην Καλιφόρνια μόνο αν οι βιολογικοί γονείς του εμβρύου του επιτρέψουν να λάβει θεραπεία. Οι γονείς αναμένεται να μεταβούν σε δικαστήριο της κομητείας του Ντάλας στις 25 Αυγούστου προκειμένου να υποστηρίξουν την θέση τους.

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Παρένθετη μητέρα πηγαίνει κόντρα στους γονείς και αρνείται την άμβλωση - Το έμβρυο έχει πρόβλημα στην καρδιά

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