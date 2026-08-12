Κριστιάνο Ρονάλντο: Το σχόλιο που άφησε κάτω από την ανάρτηση του Μέσι για τον χαμό του πατέρα του

Μπορεί να έφταναν στα όρια τους εντός των τεσσάρων γραμμών, να έκαναν «πλάκα» για περισσότερα από 20 χρόνια στο κορυφαίο επίπεδο, μπορεί να βρέθηκαν αμέτρητες φορές αντίπαλοι σε τελικούς και σημαντικά παιχνίδια, ωστόσο ο Κριστιάνο Ρονάλντο με τον Λιονέλ Μέσι πάντοτε είχαν μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού και εκτίμησης.

Πολλές φορές τα media έχουν συμβάλει ώστε η κοινή γνώμη να σχηματίσει την εντύπωση πως ο Πορτογάλος με τον Αργεντίνο είναι «εχθροί» και πως δεν υπάρχει συμπάθεια μεταξύ τους, όμως ο Κριστιάνο Ρονάλντο απέδειξε για ακόμα μια φορά την κλάση του και εκτός αγωνιστικού χώρου, αφήνοντας ένα όμορφο και εγκάρδιο σχόλιο κάτω από την ανάρτηση του Λιονέλ Μέσι στο Instagram, αναφορικά με τον χαμό του πατέρα του, Χόρχε.

Πρόκειται άλλωστε για μια κατάσταση που και ο ίδιος ο Ρονάλντο έχει βιώσει, καθώς εκείνος έχασε τον δικό του πατέρα πίσω στον Σεπτέμβριο του 2005, όταν ήταν ακόμα 20 ετών.

«Μια τεράστια αγκαλιά σε εσένα και την οικογένειά σου σε αυτές τις δύσκολες στιγμές Λέο. Μείνε δυνατός», έγραφε το σχόλιο του Κριστιάνο Ρονάλντο, αποδεικνύοντας έμπρακτα πως υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα από το ποδόσφαιρο και νούμερο ένα είναι η ανθρωπιά.

Τα συλλυπητήρια τους στον Λέο Μέσι έστειλαν αρκετοί ποδοσφαιριστές αφήνοντας σχόλια κάτω από την ανάρτηση του Αργεντινού, ανάμεσά τους ο συμπαίκτης του στην Εθνική, Πάολο Ντιμπάλα, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και θρύλος της «Αλμπισελέστε» Μάξι Ροντρίγκες, η εταιρεία Adidas αλλά και ο πρώτος σύλλογος του Μέσι, η Μπαρτσελόνα.

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