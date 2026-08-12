Σίσκος: Η ώρα και το κανάλι του μεγάλου τελικού στα 200μ. ύπτιο - Οι υπόλοιπες Ελληνικές συμμετοχές

Έτοιμος για τον μεγάλο τελικό των 200μ. ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού είναι ο Απόστολος Σίσκος, με τον Έλληνα πρωταθλητή απόψε να διεκδικεί το χρυσό μετάλλιο.

Ο Σίσκος προκρίθηκε στον τελικό με εντυπωσιακό τρόπο, καταγράφοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με 1:54.06 και σημειώνοντας τη δεύτερη καλύτερη επίδοση των ημιτελικών, με τον πατέρα του, Νίκο Σίσκο λίγες ώρες πριν τον μεγάλο τελικό να μιλά στο Newsbomb και να τονίζει το εξωπραγματικό ταλέντο του γιου του που ήταν έκδηλο από μικρή ηλικία.

Ο Απόστολος Σίσκος θα αγωνιστεί σήμερα (12/08) στις 19:40 στον τελικό των 200μ. ύπτιο στη διαδρομή 5 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

https://www.instagram.com/p/DbvnsHuKOrw/

Ακόμη μία ελληνική συμμετοχή σε τελικό θα έχουμε το βράδυ της Τετάρτης (12/8, 21:03), με τον Δημήτρη Μάρκο να "πέφτει" στη διαδρομή 2 των 800μ. ελεύθερο. Ο Ελληνας πρωταθλητής έκανε πανελλήνιο ρεκόρ στον προκριματικό με 7:47.26 (όπως ρεκόρ πέτυχε και στα 200μ. ελεύθερο, κολυμπώντας πρώτος στα 4Χ200μ.) και θα επιδιώξει έναν ακόμη καλύτερο χρόνο στον τελικό.

Το πρόγραμμα της 3ης ημέρας και οι υπόλοιπες ελληνικές συμμετοχές

Στο απογευματινό πρόγραμμα εκτός από τις συμμετοχές των Σίσκο και Μάρκο, συμπεριλαμβάνονται και ο τελικός της σφυροβολίας γυναικών με τη Σταματία Σκαρβέλη, ο προκριματικός του τριπλούν ανδρών με τους Ανδρικόπουλο, Πανταζή και Τσιάμη, ενώ στα ημιτελικά των 200μ. γυναικών θα λάβουν μέρος οι Εμμανουηλίδου και Σπανουδάκη που προκρίθηκαν από τον προκριματικό.

20:40 Ύψος Δέκαθλο

21:45 Σφυροβολία (Γ) Τελικός Σκαρβέλη

21:55 110μ. εμπ. (Α) Ημιτελικοί

22:20 200μ. (Γ) Ημιτελικοί Εμμανουηλίδου, Σπανουδάκη

22:40 Τριπλούν (Α) Προκρ. Ανδρικόπουλος, Πανταζής, Τσιάμης

22:50 400μ. (Α) Τελικός

23:08 400μ. εμπ. (Γ) Τελικός

23:22 400μ. Δέκαθλο (Α)

23:47 110μ. εμπ. (Α) Τελικός

Διαβάστε επίσης