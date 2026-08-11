Απόστολος Σίσκος: Το ξέσπασμα της μητέρας του μετά τη μεγάλη πρόκριση στον τελικό του ευρωπαϊκού

Snapshot Ο Απόστολος Σίσκος προκρίθηκε στον τελικό των 200μ. ύπτιο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος υγρού στίβου, καταρρίπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ.

Η μητέρα του Σίσκου ήταν παρούσα στον αγώνα και εξέφρασε έντονα συναισθήματα κατά τη διάρκεια της κούρσας.

Η αντίδραση της μητέρας του έγινε viral, με τον σκηνοθέτη να εστιάζει σε αυτήν για αρκετά δευτερόλεπτα.

Τα πλάνα με το ξέσπασμα της μητέρας του Σίσκου κυκλοφορούν ευρέως στο διαδίκτυο. Snapshot powered by AI

Ο Απόστολος Σίσκος πραγματοποίησε μια σπουδαία εμφάνιση στον ημιτελικό του αγωνίσματός του στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου και πήρε πανηγυρική πρόκριση για τον τελικό των 200μ. ύπτιο, καταρρίπτοντας παράλληλα το πανελλήνιο ρεκόρ.

Στην εξέδρα, ανάμεσα στα μέλη της ελληνικής αποστολής και των Ελλήνων φιλάθλων που παρακολουθούσαν τους αγώνες, ήταν και μέλη της οικογένειας του Έλληνα πρωταθλητή. Η μητέρα του, ήταν ανάμεσά τους κι έζησε με πολύ έντονο τρόπο την κούρσα του γιου της.

Όταν κατάφερε να ακουμπήσει πρώτος το χέρι του στον τερματισμό, το ξέσπασμά της έδειχνε να την λυτρώνει από το μεγάλο άγχος που κουβαλούσε και η αντίδρασή της, έγινε viral! Μάλιστα, ο σκηνοθέτης έμεινε για αρκετά δευτερόλεπτα «καρφωμένος» στις αντιδράσεις της και τα πλάνα κάνουν το γύρο του διαδικτύου.

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