Η Ρωσία απελευθέρωσε πρώην Αμερικανό πεζοναύτη, φυλακισμένο από το 2022

Snapshot Ο Ρόμπερτ Γκίλμαν, πρώην πεζοναύτης των ΗΠΑ, συνελήφθη στη Ρωσία το 2022 και καταδικάστηκε σε τεσσεράμισι χρόνια φυλάκισης με κατηγορία επίθεσης σε αστυνομικό.

Η υγεία του Γκίλμαν είχε επιδεινωθεί σοβαρά, με μεταφορά του σε ψυχιατρικό τμήμα λόγω κατατονίας και διαχωριστικού λήθαργου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μίλησε απευθείας με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, γεγονός που οδήγησε στην απελευθέρωση του Γ Snapshot powered by AI

Ο Ρόμπερτ Γκίλμαν, 32 ετών, καθηγητής αγγλικών που υπηρέτησε για σύντομο χρονικό διάστημα στους Πεζοναύτες των ΗΠΑ, ταξίδευε με τρένο όταν συνελήφθη στη νότια ρωσική πόλη Βορονέζ τον Ιανουάριο του 2022, με την κατηγορία ότι κλώτσησε έναν αστυνομικό ενώ ήταν μεθυσμένος, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας.

Αργότερα καταδικάστηκε σε τεσσεράμισι χρόνια φυλάκισης, αν και η οικογένειά του αρνείται συστηματικά τις κατηγορίες εναντίον του.

Οι ανησυχίες για την υγεία του Γκίλμαν είχαν αυξηθεί δραματικά τις τελευταίες εβδομάδες, και ο Λευκός Οίκος καθώς και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχαν παροτρύνει τη Μόσχα να τον απελευθερώσει, ώστε να μπορέσει να λάβει ιατρική περίθαλψη στις ΗΠΑ.

Ο Έρικ Λέμπσον, διευθυντής στρατηγικής της «Global Reach», μιας ομάδας υπεράσπισης που εκπροσωπεί την οικογένεια του Γκίλμαν, δήλωσε στο Reuters την περασμένη εβδομάδα ότι ο Γκίλμαν είχε μεταφερθεί στα τέλη Ιουνίου από το νοσοκομείο της φυλακής στο ψυχιατρικό τμήμα ενός πολιτικού νοσοκομείου, σε μια κατάσταση που έμοιαζε με κατατονία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι είχε μιλήσει απευθείας με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν για το θέμα, γεγονός που οδήγησε στην απελευθέρωση του Γκίλμαν.

«Είμαι περήφανος που ανακοινώνω ότι ο Αμερικανός πολίτης Ρόμπερτ Γκίλμαν, πρώην πεζοναύτης των Ηνωμένων Πολιτειών, επιστρέφει στο ΣΠΙΤΙ!» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Μετά τις συζητήσεις μου με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, η Ρωσία συμφώνησε να τον απελευθερώσει, κυρίως για ανθρωπιστικούς λόγους», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι ο Γκίλμαν βρισκόταν ήδη σε αεροσκάφος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που τον μετέφερε από τη Ρωσία στην Ουάσινγκτον, προσθέτοντας ότι ο Γκίλμαν θα γινόταν δεκτός κατά την άφιξή του από τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Σεμπάστιαν Γκόρκα, αναπληρωτή βοηθό του Προέδρου Τραμπ.

Ο Τραμπ τόνισε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Ρωσία δεν είχε ζητήσει την απελευθέρωση κανενός ως αντάλλαγμα. «Δεν πραγματοποιήθηκε καμία ανταλλαγή», έγραψε.

Είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο για τη Ρωσία να απελευθερώνει έναν φυλακισμένο Αμερικανό πολίτη χωρίς να εξασφαλίσει κάποιον κρατούμενο ως αντάλλαγμα.

Η απόφαση για την απελευθέρωση του Γκίλμαν είναι, επομένως, πιθανό να θεωρηθεί ως σήμα της προθυμίας της Μόσχας να βελτιώσει τις σχέσεις της με την κυβέρνηση Τραμπ, μετά από αρκετές εβδομάδες κατά τις οποίες ο Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε να μετατοπίζεται προς μια πιο υποστηρικτική στάση έναντι της Ουκρανίας.