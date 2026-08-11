Φρικτή αλήθεια: Βιολογικός πατέρας του παιδιού της και άλλων 9 ήταν ο γυναικολόγος της

Snapshot Η Mary Ellen Lukezick κατηγορεί τον γιατρό γονιμότητας Δρ Federick Dettmann ότι χρησιμοποίησε το δικό του σπέρμα για να αποκτήσει τον γιο της, Joseph, χωρίς τη γνώση της.

Ο Joseph ανακάλυψε μέσω ανάλυσης DNA το 2024 ότι ο Δρ Dettmann είναι ο βιολογικός του πατέρας και ότι έχει άλλα 9 ετεροθαλή αδέλφια.

Η μήνυση κατατέθηκε τον Αύγουστο του 2024 και αποκαλύφθηκε ότι πολλές γυναίκες έχουν παρόμοιες καταγγελίες για τον ίδιο γιατρό από τη δεκαετία του 1970.

Ο Δρ Dettmann, τώρα συνταξιούχος, αρνείται τις κατηγορίες, ενώ έχει προηγούμενο καταγγελίας για επίθεση το 1985 χωρίς απαγγελία κατηγοριών λόγω έλλειψης αποδείξεων. Snapshot powered by AI

Για περισσότερες από 4 δεκαετίες μία γυναίκα πίστευε ότι ο πατέρας του παιδιού της, ήταν ένας δότης σπέρματος, «ένας υγιής νεαρός φοιτητής ιατρικής»...

Αποδείχθηκε ότι πίστευε λάθος.

Η Mary Ellen Lukezick, 71 ετών, σήμερα σε μία αγωγή «βόμβα», κατηγορεί τον 91χρονο γιατρό Δρ Federick Dettmann, ότι χρησιμοποίησε το δικό του σπέρμα για να αποκτήσει τον γιο της, ο οποίος είναι τώρα 43 ετών.

Η αποκάλυψη ήρθε όταν ο γιος Joseph Laedtka Heider, διαπίστωσε μέσω ενός αποτελέσματος DNA καταγωγής τον Δεκέμβριο του 2024, ότι είχε άλλα 9 ετεροθαλή αδέρφια .

🇺🇸 A former OB-GYN is being sued after DNA testing suggested he secretly used his own sperm to impregnate a fertility patient.



Mary Ellen Lukezich believed she had received donated sperm from a medical student during treatment in the 1980s.



Decades later, her son’s DNA test… pic.twitter.com/Qeq5yhGvAu — NewsForce (@Newsforce) August 11, 2026

Σύμφωνα με το NBC News, η Mary ήταν ασθενής του Dettmann το 1982 και αφού πάλεψε λίγο με τη γονιμότητά της, της συνέστησε να δοκιμάσει τεχνητή γονιμοποίηση.

Τον Δεκέμβριο του 2024, ο Joseph υπέβαλε το DNA του στον Ancestry.com και έκανε τη συγκλονιστική αποκάλυψη ότι ο Dettmann ήταν ο βιολογικός του πατέρας, σύμφωνα με τη μήνυση.

Η μήνυση ανέφερε: «Κατά τον εντοπισμό αυτών των συνδέσεων DNA, ο Joseph εντόπισε μια άμεση γενετική σύνδεση με την οικογένεια του Δρ Dettmann. ότι μετά από πληροφορίες και πεποιθήσεις, αυτές οι γενετικές πληροφορίες απέδειξαν ότι ο Δρ Dettmann είναι ο βιολογικός πατέρας του Joseph».

Για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, η οικογένεια δεν γνώριζε την υποτιθέμενη αλλαγή έως ότου ο Joseph έλαβε ένα email από τον Ancestry.com σχετικά με τις βιολογικές του σχέσεις..

Η μήνυση κατατέθηκε στις 6 Αυγούστου και η ομάδα της νομικής εκπροσώπησης μητέρας και γιους αποκάλυψε ότι πολλές γυναίκες έχουν εμφανιστεί για να μοιραστούν τις δικές τους άβολες εμπειρίες με τον εν λόγω γιατρό, που χρονολογούνται ήδη από τη δεκαετία του '70.

Ο Dettmann είναι πλέον συνταξιούχος και αρνείται οποιαδήποτε αδικοπραγία σε δήλωση που υπέβαλε η νομική του ομάδα για λογαριασμό του.

Σύμφωνα με τα αρχεία της αστυνομίας του Whitefish Bay, ο Dettmann είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για επίθεση σε μια γυναίκα κατά τη διάρκεια γυναικολογικής εξέτασης το 1985, ανέφερε το TMJ 4.

Δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες, αναφέροντας ότι η απόδειξη της επίθεσης θα ήταν «πολύ δύσκολη».

Ένας εκπρόσωπος του Τμήματος Ασφάλειας και Επαγγελματικών Υπηρεσιών του Ουισκόνσιν είπε στο NBC News ότι δεν έχει αρχεία κλειστών καταγγελιών από τόσο παλιά.