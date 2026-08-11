Σπάτα: Η πυρκαγιά πιθανότατα ξέσπασε από το μοιραίο τροχαίο ατύχημα ηλικιωμένου

Από το αυτοκίνητο ενός ηλικιωμένου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο όχημά του, φέρεται να ξεκίνησε, σύμφωνα με όλες τις μέχρι στιγμής ενδείξεις, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Πικέρμι.

Πιθανότατα ο το ΙΧ του άνδρα ενεπλάκη σε τροχαίο, με συνέπεια την έναρξη της πυρκαγιάς.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 15:30, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, ανάμεσα στον Ήμερο Πεύκο και το Έτος Στέκο. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, προηγήθηκε τροχαίο ατύχημα και στη συνέχεια το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες, με τη φωτιά να επεκτείνεται γρήγορα στην παρακείμενη βλάστηση.

Όταν οι πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν μέσα στο ΙΧΕ αυτοκίνητο τη σορό ενός ανθρώπου, η οποία ήταν απανθρακωμένη. Η ταυτότητα του θύματος δεν έχει μέχρι στιγμής επισήμως ανακοινωθεί.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση και ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς οι φλόγες είχαν περάσει στη γύρω περιοχή. Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 121 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 36 πυροσβεστικά οχήματα.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν και ευρωπαϊκές πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης. Συγκεκριμένα, επιχείρησαν 23 πυροσβέστες με πέντε οχήματα από τη Ρουμανία και 18 πυροσβέστες με τρία οχήματα από τη Γαλλία.

Από αέρος πραγματοποιήθηκαν περιοδικές ρίψεις από δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συνέδραμε με υδροφόρες και ο Δήμος Σπάτων.

Στις 15:42 εστάλη μήνυμα μέσω του 112 προς τους πολίτες που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να ενημερωθούν για την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Η φωτιά, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, οριοθετήθηκε μέσα σε περίπου 30 λεπτά, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τις τελευταίες ενέργειες για την πλήρη κατάσβεση και την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.

Την ίδια ώρα, στο σημείο μεταβαίνουν στελέχη του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και αστυνομικοί, προκειμένου να διερευνήσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο και εκδηλώθηκε η φωτιά.

Το τραγικό περιστατικό έχει ως αποτέλεσμα έναν άνθρωπο να χάσει τη ζωή του, ενώ οι έρευνες αναμένεται να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος και στην αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς.

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